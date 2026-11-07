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Doanh nghiệp

Khai trương Vinmec Tuyên Quang - hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe tại 'thành phố nghỉ dưỡng khoáng nóng' Mỹ Lâm

Ngày 7/11/2026, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Tuyên Quang chính thức khai trương, hoàn thiện hạ tầng y tế cho Khu đô thị Vinhomes Mỹ Lâm.

PV

Với mô hình khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe kết hợp cùng chuỗi nghỉ dưỡng, thể thao và giải trí độc đáo, Mỹ Lâm hội đủ các điều kiện để trở thành “thành phố nghỉ dưỡng khoáng nóng” hàng đầu khu vực.

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Đại diện Tập đoàn Vingroup và lãnh đạo địa phương thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Tuyên Quang.

Vinmec Tuyên Quang là cấu phần quan trọng của quần thể dự án Khu đô thị Vinhomes Mỹ Lâm – khu đô thị khoáng nóng chất lượng cao do Vingroup khởi công từ tháng 12/2025. Dự án sở hữu nguồn khoáng nóng tự nhiên đạt chuẩn trị liệu cao cấp hiếm có, tương đương các nguồn Onsen tốt nhất tại Phú Sỹ (Nhật Bản). Đây là nền tảng tuyệt vời để phát triển các trải nghiệm nghỉ dưỡng, thư giãn trị liệu sức khỏe và chăm sóc thân - tâm vào tất cả các mùa trong năm.

Được phát triển trên dựa trên định hướng khai thác lợi thế khoáng nóng độc đáo cùng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp - “thành phố nghỉ dưỡng khoáng nóng” Mỹ Lâm đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe tầm vóc quốc tế. Trong đó, Vinmec Tuyên Quang đảm nhiệm vai trò hạ tầng y tế, bổ sung năng lực khám chữa bệnh, theo dõi sức khỏe và phục hồi chức năng, giúp mở rộng chuỗi dịch vụ phục vụ cư dân, khách lưu trú và đặc biệt là người cao tuổi.

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Bệnh viện tọa lạc tại trung tâm Khu đô thị Vinhomes Mỹ Lâm - khu đô thị khoáng nóng chất lượng cao hàng đầu khu vực.

Là bệnh viện thứ 12 trong Hệ thống Y tế Vinmec trên toàn quốc và cơ sở đầu tiên của hệ thống tại khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, Vinmec Tuyên Quang có tổng diện tích gần 8.400 m², quy mô 5 tầng. Trong giai đoạn đầu, bệnh viện đưa vào vận hành 30 giường nội trú và 7 phòng khám, chuyên khoa - cung cấp các dịch vụ khám, điều trị và theo dõi sức khỏe gồm: Nội tổng quát, Sản phụ khoa, Tai mũi họng, Răng hàm mặt, Da liễu, Mắt, Phục hồi chức năng, Phẫu thuật thẩm mỹ, khám sức khỏe tổng quát, tầm soát và quản lý sức khỏe của người dân.

Vinmec Tuyên Quang cũng cung cấp dịch vụ cấp cứu 24/7, với hệ thống hồi sức tích cực gồm 4 phòng ICU và 2 phòng ICU cách ly. Cùng với hệ thống thiết bị y tế hiện đại như máy cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla, hệ thống siêu âm, X-quang và X-quang tuyến vú – Vinmec Tuyên Quang còn sở hữu lợi thế đặc biệt đến từ mạng lưới chuyên môn rộng khắp trong và ngoài nước của hệ thống y tế Vinmec. Các bác sỹ Vinmec Tuyên Quang có thể tổ chức hội chẩn từ xa qua Telemedicine với những chuyên gia đầu ngành; điều phối người bệnh tới các chuyên khoa phù hợp trên toàn hệ thống nhằm đảm bảo tối ưu hóa chất lượng và thời gian khám, chữa bệnh.

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Cùng với trang thiết bị y tế hiện đại, đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao tại Vinmec Tuyên Quang luôn đồng hành cùng người bệnh trong hành trình chăm sóc, điều trị và phục hồi sức khỏe

Bên cạnh sứ mệnh phục vụ cộng đồng, Vinmec Tuyên Quang cũng là hạ tầng thiết yếu của Vin New Horizon Tuyên Quang - dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Hai bên sẽ phối hợp cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu cho người cao tuổi như đánh giá sức khỏe đa chuyên khoa, hỗ trợ quản lý bệnh mạn tính, tư vấn dinh dưỡng và phục hồi chức năng…. Cách tiếp cận toàn diện, hướng tới duy trì khả năng vận động, tự chăm sóc và sinh hoạt độc lập của Vinmec và Vin New Horizon sẽ mở ra “Chân trời hạnh phúc”, sống khỏe - vui – có ích cho các thế hệ tuổi vàng.

Ngoài ra, Vinmec Tuyên Quang còn kết nối chặt chẽ với các cấu phần quan trọng khác của Dự án như hệ thống khách sạn Onsen - tổ hợp tắm khoáng theo mô hình Nhật Bản; chuỗi tiện ích thể thao và giải trí quy mô gồm sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế, công viên chủ đề VinWonders; trục thương mại sầm uất J-Town… tạo nên một “thành phố nghỉ dưỡng khoáng nóng” độc nhất vô nhị tại Việt Nam.

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Bệnh viện Vinmec Tuyên Quang được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, hướng tới mô hình bệnh viện trị liệu và phục hồi sức khỏe, chăm sóc thân - tâm vào tất cả các mùa trong năm

Phát biểu tại lễ khai trương, GS.TS. Trần Trung Dũng, Tổng giám đốc Hệ thống y tế Vinmec, cho biết: “Vinmec Tuyên Quang định hướng phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao gắn với nghỉ dưỡng, đồng thời phối hợp cùng Vinpearl Onsen, Vinpearl Golf, VinWonders và đặc biệt là Vin New Horizon để xây dựng các chương trình phù hợp với từng nhóm khách hàng, kết nối khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và nghỉ dưỡng trong hệ sinh thái Vingroup tại Mỹ Lâm”.

Sự hiện diện của Vinmec Tuyên Quang không chỉ hoàn thiện hạ tầng chăm sóc sức khỏe toàn diện cho Khu đô thị Vinhomes Mỹ Lâm và Vin New Horizon, mà còn mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân địa phương. Đây cũng là bước đi quan trọng góp phần thúc đẩy Mỹ Lâm trở thành điểm đến nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe hàng đầu cả nước, tạo động lực bứt phá cho vùng kinh tế Đông Bắc Bộ trong tương lai./.

#Vinmec Tuyên Quang #Vinmec #bệnh viện Vinmec

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