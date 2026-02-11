Hà Nội

Xã hội

Công an TP HCM thông tin vụ đối tượng đi siêu xe Bentley đuổi đánh người

Công an TPHCM đã thông tin về vụ nhóm đối tượng đuổi đánh người sau va chạm giao thông xảy ra tại trung tâm thành phố.

Theo Đàm Đệ/Vietnamnet

Công an TPHCM cho biết, Công an phường Bến Thành đã xác định và tiến hành mời làm việc đối với những người liên quan đến vụ việc.

Theo đó, khoảng 2h30 ngày 10/2, ông Mã Thanh (SN 1977) điều khiển ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Trãi. Khi đến khu vực giao lộ Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Tráng (phường Bến Thành), xe của ông Thanh xảy ra va chạm với ô tô do anh L.N.T. (SN 1992, tài xế xe công nghệ) cầm lái.

cong-an-thong-tin-vu-doi-tuong-di-sieu-xe-bentley-duoi-danh-nguoi-o-tphcm-6.png
2 người bị đưa về cơ quan công an để xử lý, (từ trái qua) gồm: Mã Thanh và Ngô Duy Đông. Ảnh: CACC

Thời điểm này, trên xe anh T. đang chở hành khách là anh N.V.H.A (SN 1987).

Sau va chạm, hai bên dừng phương tiện giữa giao lộ để thương thảo, nhưng nhanh chóng dẫn đến mâu thuẫn, lời qua tiếng lại gay gắt.

Một lúc sau, Ngô Duy Đông (SN 1977) chạy xe máy đến hiện trường, nhập hội cùng Mã Thanh để tranh cãi với phía xe công nghệ.

Trong lúc xô xát, Thanh và Đông đã đuổi đánh anh H.A (hành khách xe công nghệ). Vụ việc gây náo loạn khu vực giao lộ trong đêm.

Sự việc chỉ dừng lại khi người dân can ngăn và lực lượng tuần tra Công an phường Bến Thành phối hợp Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng CSGT có mặt, khống chế các đối tượng.

Được biết, việc nhóm đối tượng đuổi đánh người sau va chạm giao thông được người xung quanh quay lại, phát tán clip lên mạng xã hội.

Hiện công an đã lấy lời khai của những người liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

