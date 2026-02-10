Hà Nội

Xã hội

Người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng do xúc phạm CSGT

Công an xã Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) vừa xử lý 01 trường hợp chia sẻ, đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Hạo Nhiên

Ngày 10/2, thông tin từ Công an xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với 1 trường hợp có hành vi chia sẻ, đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Trước đó, ngày 4/2, Công an xã Hương Sơn phát hiện tài khoản facebook bình luận với nội dung xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ lực lượng cảnh sát giao thông trên môi trường mạng.

image.jpg
Ông T.A.D làm việc với cơ quan Công an.

Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản facebook trên là ông T.A.D, (sinh năm 1980, trú tại xã Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Làm việc với cơ quan công an, ông T.A.D đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Căn cứ quy định pháp luật, ngày 9/2, Công an xã Hương Sơn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông T.A.D, đồng thời buộc gỡ bỏ toàn bộ thông tin vi phạm trên mạng xã hội.

(Nguồn: SGGP)
