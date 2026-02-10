Tóm gọn 'nữ quái' sau 15 năm trốn nã ở nước ngoài

Sau 15 lẩn trốn tại nước ngoài, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Thị Hoàng Oanh đã bị lực lượng chức năng TP Cần Thơ phát hiện, bắt giữ.

Ngày 10/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Thị Hoàng Oanh (tỉnh An Giang), sau 15 năm lẩn trốn ở nươc ngoài.

Trước đó, ngày 06/02, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Cần Thơ phối hợp cùng Công an phường Tịnh Biên (tỉnh An Giang) phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Thị Hoàng Oanh, khi đang di chuyển từ Campuchia về Việt Nam.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Thị Hoàng Oanh.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 02/2010 đến tháng 4/2010, Lê Thị Hoàng Oanh (SN 1987, phường Bình Đức, tỉnh An Giang) cùng chồng là Hà Phước Hiển (SN 1979, phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ) có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của bị hại là N.T.C.T (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) với tổng số tiền hơn 11,3 tỷ đồng.

Đến tháng 01/2011, Hiển và Oanh bỏ trốn nên người bị hại đến cơ quan Công an để trình báo.

Qua điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Hiển và Oanh.

Ngày 22/8/2014, đối tượng Hiển ra đầu thú, đến ngày 28/8/2015, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử và tuyên phạt 14 năm tù giam đối với Hiển về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.