Công an Đắk Lắk sẽ xác minh, xử lý nghiêm người đưa thông tin sai sự thật

Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ xác minh, xử lý những người đưa thông tin sai sự thật như "sập nhà lầu, hàng chục người chết".

Trưa 22/11, lãnh đạo Phòng tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, thông tin xuất hiện trên mạng xã hội về số người thương vong tại xã Hòa Thịnh là bịa đặt, những thông tin bịa đặt trên đã gây hoang mang dư luận. Do đó, Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ sớm vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm đối tượng phao tin.

Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ xử lý nghiêm những người đưa thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận

Trưa cùng ngày, ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh cho biết, trên địa bàn nước đang rút dần, cơ quan chức năng tích cực hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con và dọn dẹp khi nước rút.

Về số lượng người tử vong, ông Hoại nói: "Địa phương chưa có con số cụ thể. Sáng giờ nước rút, anh em đang liên hệ từng địa bàn để thống kê. Còn các thông tin tràn lan trên mạng về thiệt hại người tại xã là không chính xác".

Trong khi đó, ông Lê Văn Thìn, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hòa - nơi được xem là rốn lũ cho biết, nước đang rút dần, hiện không phải di dời người dân mà tập trung công tác hỗ trợ nhu yếu phẩm.

Cũng theo ông Thìn, trên địa bàn phường đã ghi nhận 10 người tử vong do bão lũ. Địa phương rất cần sự chung tay của cộng đồng để giúp đỡ người dân về thực phẩm, quần áo ấm, thuốc men...

Trước đó, trên mạng xã hội liên tục đăng tải nhiều clip, thông tin cho rằng tại xã Hòa Thịnh có "hàng trăm người chết do lũ", "người trú bão ở nhà nghỉ tử vong hàng loạt", "sập nhà lầu hàng chục người chết"... Những thông tin thất thiệt này khiến người dân vô cùng hoang mang, lo lắng.

Hiện, tỉnh Đắk Lắk công bố thông tin có 27 người chết, 8 người mất tích và 2 người bị thương. Tổng thiệt hại sơ bộ tại tỉnh Đắk Lắk là gần 5.330 tỷ đồng (chưa tính tài sản trong gia đình người dân).