Giải trí

Con gái ca sĩ Khánh Đơn vừa xinh xắn vừa đa tài

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, bé Đồng Đồng - con gái ca sĩ Khánh Đơn còn sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật.

Thu Cúc (tổng hợp)
Nguyễn Khánh Đồng Đồng là con gái của ca sĩ Khánh Đơn và người mẫu Huỳnh Như. Cô nhóc chào đời vào năm 2019. Ảnh: FB Đồng Đồng.
Ái nữ nhà Khánh Đơn bộc lộ nhiều năng khiếu từ nhỏ như ca hát, chơi đàn piano, làm người mẫu. Ảnh: FB Đồng Đồng.
Bé Đồng Đồng thu âm bài hát vào một ngày cuối tuần. Ảnh: FB Đồng Đồng.
Khánh Đơn sáng tác ca khúc Mẹ là ánh trăng cho con gái. "Viết cả ngàn bài hát cho mấy nhỏ người yêu trước đây nhưng từ giờ thì viết cho nhỏ gái rượu Đồng Đồng. Đây là ca khúc đầu tiên cũng như là MV đầu tiên của Đồng Đồng. Mong cả nhà ủng hộ cho cháu nhé", nam ca sĩ chia sẻ. Ảnh: FB Khánh Đơn.
Bé Đồng Đồng cùng bố thể hiện ca khúc Tết là phải đi về nhà trên sân khấu của một sàn diễn thời trang vào cuối tháng 1. Ảnh: FB Khánh Đơn.
Khánh Đơn cảm ơn khán giả đã dành nhiều lời khen tốt đẹp cho bé Đồng Đồng. Ảnh: FB Đồng Đồng.
"Con vẫn đang trong quá trình rèn luyện về kỹ năng catwalk, đàn, hát. Nếu có sơ suất gì mong cô chú đóng góp ý kiến để con có cơ hội phát triển tốt hơn ạ", Khánh Đơn bày tỏ. Ảnh: FB Đồng Đồng.
Huỳnh Như hài hước chia sẻ về tài năng của con gái: "Đúng là sinh đứa con gái mát gan mát ruột. Sau này ba thì viết nhạc, con thì hát, mẹ đếm tiền không xuể luôn rồi". Ảnh: FB Đồng Đồng.
Huỳnh Như gắn bó với Khánh Đơn trong 9 năm qua. Cặp đôi có hai người con chung. Ảnh: FB Khánh Đơn.
Dịp kỷ niệm 8 năm bên nhau, Khánh Đơn viết: “Chúng tôi đã bình yên cùng nhau đi qua thăng trầm được 8 năm bằng cách sai thì sửa, khó khăn thì kiên trì, không ai thay đổi, không ai rời đi, không ai bỏ lại ai. Cứ thế trở nên tốt đẹp hơn, rồi viên mãn như bây giờ". Ảnh: FB Khánh Đơn.
