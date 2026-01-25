Con gái Lưu Hương Giang trổ mã ở tuổi 14, cao 1m68 gây chú ý

Ở tuổi 14, con gái Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh cao 1,68 m, sở hữu nét đẹp trong trẻo và phong thái tự tin được nhiều người khen ngợi là “mỹ nhân tương lai”.