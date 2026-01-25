Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Con gái Lưu Hương Giang trổ mã ở tuổi 14, cao 1m68 gây chú ý

Giải trí

Con gái Lưu Hương Giang trổ mã ở tuổi 14, cao 1m68 gây chú ý

Ở tuổi 14, con gái Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh cao 1,68 m, sở hữu nét đẹp trong trẻo và phong thái tự tin được nhiều người khen ngợi là “mỹ nhân tương lai”.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Xuất hiện bên mẹ tại sự kiện gần đây, Mina – con gái lớn của Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh ghi điểm với sự dịu dàng, đằm thắm khi diện áo dài.
Xuất hiện bên mẹ tại sự kiện gần đây, Mina – con gái lớn của Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh ghi điểm với sự dịu dàng, đằm thắm khi diện áo dài.
Nhiều khán giả nhận xét cô bé thừa hưởng đường nét gương mặt hài hòa và thần thái tự tin từ mẹ.
Nhiều khán giả nhận xét cô bé thừa hưởng đường nét gương mặt hài hòa và thần thái tự tin từ mẹ.
Không ít người còn dành lời khen hai mẹ con trông như “chị em” mỗi khi xuất hiện chung khung hình.
Không ít người còn dành lời khen hai mẹ con trông như “chị em” mỗi khi xuất hiện chung khung hình.
Nhiều người nhận xét Mina sở hữu gương mặt và nụ cười giống mẹ, đặc biệt là thần thái nhẹ nhàng, nữ tính.
Nhiều người nhận xét Mina sở hữu gương mặt và nụ cười giống mẹ, đặc biệt là thần thái nhẹ nhàng, nữ tính.
Bên cạnh Mina, Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh còn có con gái thứ hai tên Misu. Sau khi bố mẹ chia tay, hai bé ở cùng mẹ tại TP HCM và thường xuyên liên hệ với bố.
Bên cạnh Mina, Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh còn có con gái thứ hai tên Misu. Sau khi bố mẹ chia tay, hai bé ở cùng mẹ tại TP HCM và thường xuyên liên hệ với bố.
Cả Mina và Misu đều được tiếp xúc với showbiz từ sớm khi cùng bố mẹ tham gia các sự kiện giải trí. Cả hai đều đang theo học ở trường quốc tế.
Cả Mina và Misu đều được tiếp xúc với showbiz từ sớm khi cùng bố mẹ tham gia các sự kiện giải trí. Cả hai đều đang theo học ở trường quốc tế.
Mina để tóc dài, ưa chuộng phong cách thời trang thoải mái, năng động với áo phông, quần jeans, hoodie… rất đúng lứa tuổi.
Mina để tóc dài, ưa chuộng phong cách thời trang thoải mái, năng động với áo phông, quần jeans, hoodie… rất đúng lứa tuổi.
Dù còn nhỏ tuổi, cô bé đã gây ấn tượng bởi chiều cao nổi bật so với bạn bè đồng trang lứa.
Dù còn nhỏ tuổi, cô bé đã gây ấn tượng bởi chiều cao nổi bật so với bạn bè đồng trang lứa.
Ở tuổi 14, Mina đã đạt 1,68 m, vóc dáng thanh mảnh và cân đối, ra dáng thiếu nữ đang ở độ tuổi đẹp nhất của sự phát triển.
Ở tuổi 14, Mina đã đạt 1,68 m, vóc dáng thanh mảnh và cân đối, ra dáng thiếu nữ đang ở độ tuổi đẹp nhất của sự phát triển.
Trên trang cá nhân, Lưu Hương Giang thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cùng các con.
Trên trang cá nhân, Lưu Hương Giang thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cùng các con.
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#con gái Lưu Hương Giang #con gái Lưu Hương Giang Hồ Hoài Anh #Lưu Hương Giang #Mina #con gái nổi tiếng #thời trang tuổi teen

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT