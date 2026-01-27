Hà Nội

Con gái Trương Mỹ Nhân xinh như thiên thần đón tuổi mới

Giải trí

Con gái Trương Mỹ Nhân xinh như thiên thần đón tuổi mới

Xuất hiện trong bộ ảnh đón tuổi mới, con gái thứ hai của người mẫu Trương Mỹ Nhân khiến nhiều khán giả xuýt xoa bởi vẻ đẹp trong trẻo, đáng yêu như thiên thần.

Trương Mỹ Nhân - Phí Ngọc Hưng thực hiện hai bộ ảnh cho con gái Boni nhân dịp sinh nhật. Ảnh: FB Trương Mỹ Nhân.
Bé Boni diện váy trắng nhẹ nhàng với chất liệu mềm mại, điểm xuyết họa tiết ren tinh tế, tôn lên nét dịu dàng. Ảnh: FB Trương Mỹ Nhân.
Con gái thứ hai của Trương Mỹ Nhân sở hữu gương mặt bầu bĩnh, làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn, trong veo cùng biểu cảm hồn nhiên. Ảnh: FB Trương Mỹ Nhân.
Trong những bức ảnh được bố mẹ chia sẻ, Boni luôn toát lên nét dịu dàng, ngoan ngoãn, khi thì e ấp, lúc lại tinh nghịch đúng lứa tuổi. Ảnh: FB Trương Mỹ Nhân.
Gương mặt phúng phính cùng nụ cười ngọt ngào của bé Boni 'đốn tim' người đối diện. Ảnh: FB Trương Mỹ Nhân.
Nhiều khán giả nhận xét bé Boni thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ. Ảnh: FB Trương Mỹ Nhân.
Trương Mỹ Nhân chia sẻ khoảnh khắc đối lập của bé Boni khi ở nhà và khi ra đường. Ảnh: FB Trương Mỹ Nhân.
Dịp sinh nhật, Phí Ngọc Hưng nhắn nhủ con gái thứ hai: "Chúc Boni luôn lém lỉnh, tươi cười và thật hạnh phúc nhé! Yêu con". Trương Mỹ Nhân bày tỏ: "Mẹ chưa ngắm em đủ mà em đã 2 tuổi rồi. Một ngày ý nghĩa của mẹ". Ảnh: FB Phí Ngọc Hưng.
Dù công việc bận rộn, Phí Ngọc Hưng vẫn ưu tiên gia đình, sắp xếp thời gian hợp lý để đồng hành cùng vợ trong hành trình nuôi dạy con. Cuộc sống làm bố bỉm sữa của anh gắn liền với những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng ấm áp bên gia đình nhỏ. Ảnh: FB Trương Mỹ Nhân.
Trương Mỹ Nhân tự tay chăm con, theo sát từng bữa ăn, giấc ngủ và những cột mốc lớn khôn của con. Ảnh: FB Trương Mỹ Nhân.
Dù bận rộn với vai trò làm mẹ, Trương Mỹ Nhân vẫn giữ được tinh thần tích cực, vẻ ngoài rạng rỡ. Cô khéo cân bằng giữa chăm sóc con cái và chăm sóc bản thân. Ảnh: FB Trương Mỹ Nhân.
