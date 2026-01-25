Hà Nội

Con gái Đàm Thu Trang phụ giúp mẹ trang trí biệt thự đón Tết

Giải trí

Bên cạnh vẻ ngoài đáng yêu, con gái Đàm Thu Trang còn ngoan ngoãn. Mới đây, cô nhóc cùng mẹ trang trí nhà cửa, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang đăng tải hình ảnh con gái Suchin phụ giúp trang trí biệt thự đón Tết. Ảnh: FB Đàm Thu Trang.
Đàm Thu Trang chia sẻ về sự thay đổi của ái nữ: "Chẳng mấy chốc mà em bé của mẹ lớn nhanh quá. Mới hồi nào bé tí teo ngồi coi mẹ trang trí Tết… thì tới năm nay em đã bắt đầu biết đóng góp ý kiến và hỏi mẹ sẽ trang trí nhà cửa ngày Tết như thế nào. Em lớn chầm chậm thôi em ơi". Ảnh: FB Đàm Thu Trang.
Nhiều người khen ngợi con gái Đàm Thu Trang ngày càng lớn, càng ngoan ngoãn và khéo léo. Ảnh: FB Đàm Thu Trang.
Mỗi dịp Tết, bé Suchin thường được mẹ chọn cho những bộ áo dài truyền thống với gam màu dịu nhẹ, phom dáng đơn giản nhưng tinh tế. Ảnh: Instagram Suchin - Sutin.
Tà áo dài giúp tôn lên vẻ đáng yêu, hồn nhiên của cô nhóc, từ ánh mắt trong veo đến nụ cười ngây thơ rất đỗi tự nhiên. Ảnh: Instagram Suchin - Sutin.
Khoảnh khắc con gái Đàm Thu Trang - Cường Đô la diện áo dài bên không gian ngập sắc xuân mang đến cảm giác ấm áp, bình yên. Ảnh: Instagram Suchin - Sutin.
Bé Suchin diện áo dài truyền thống gam hồng pastel dịu nhẹ, chất liệu mềm mại, vừa vặn với dáng người, kết hợp quần xanh ngọc tạo cảm giác hài hòa, tươi tắn. Ảnh: Instagram Suchin - Sutin.
Bé Suchin diện áo dài đỏ truyền thống, phom dáng rộng rãi, kết hợp các phụ kiện nhỏ xinh như vòng cổ, dép đính hạt. Ảnh: Instagram Suchin - Sutin.
Không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ với nụ cười e ấp, con gái Đàm Thu Trang đã đủ khiến người đối diện cảm nhận được sự đáng yêu rất tự nhiên, đúng kiểu 'càng ngắm càng thương'. Ảnh: Instagram Suchin - Sutin.
