Co thắt âm đạo, nỗi khổ thầm kín của phụ nữ

Hội chứng co thắt âm đạo (Vaginismus) là một trong những vấn đề khó nói của nhiều chị em. Đây là một phản xạ co chặt quanh âm đạo khiến cho người phụ nữ không chấp nhận bất kỳ sự xâm nhập nào vào bên trong dù rất muốn. Co thắt âm đạo không phải là một căn bệnh hiếm gặp,

Gần đây, nhiều cặp vợ chồng đến thăm khám sức khỏe sinh sản tại Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội). Chỉ tính trong 1 tháng qua đã tiếp nhận 7 cặp vợ chồng đến thăm khám do tình trạng không thể làm “chuyện ấy” trong nhiều năm. Nguyên nhân do người vợ xuất hiện cảm giác đau ngay khi bắt đầu quan hệ. Thậm chí, có trường hợp chỉ cần nghĩ đến chuyện gần gũi với chồng là bắt đầu cảm thấy sợ hãi và ám ảnh.

Điển hình là trường hợp bệnh nhân H.H.L, 24 tuổi, kết hôn 2 năm. Bệnh nhân đến khám do sợ hãi khi quan hệ tình dục. Chị L có cơ âm đạo co thắt không tự chủ, gây đau đớn và khó khăn cho cả hai vợ chồng khi quan hệ. Tình trạng này diễn ra lâu ngày khiến vợ chồng chị xích mích vì không thể hòa hợp, hôn nhân đứng trước bờ vực tan vỡ.

Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ cho biết, khi chị L cố gắng chiều chồng thì tình trạng đau xảy ra nghiêm trọng, chị cảm thấy sợ hãi mỗi khi nghĩ về việc quan hệ tình dục. Lâu dần vợ chồng chị lạnh nhạt với nhau và không thể làm “chuyện ấy” trong thời gian dài.

ThS.BS Phạm Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán mắc hội chứng co thắt âm đạo. Với trường hợp này, bác sĩ chỉ định điều trị bằng phương pháp tâm lý trị liệu và liệu pháp tình dục.

Tác động từ các yếu tố tâm lý hoặc bệnh lý là nguyên nhân hàng đầu gây ra hội chứng co thắt âm đạo. Ảnh minh hoạ/Nguồn Internet

Trong quá trình trị liệu, bệnh nhân được bác sĩ và điều dưỡng nữ hướng dẫn các bài tập thư giãn cơ âm đạo, liệu pháp nhận thức hành vi để kiểm soát nỗi sợ hãi, kết hợp giải mẫn cảm sinh dục và nong âm đạo.

Kết quả là sau 6 buổi trị liệu, bệnh nhân đã có những cải thiện đáng kể. Bệnh nhân không còn gặp tình trạng đau rát, sợ hãi khi quan hệ tình dục, cơ âm đạo không xuất hiện tình trạng co cơ mất kiểm soát. Bệnh nhân đã điều chỉnh được cảm xúc và thoải mái hơn khi "gần gũi" với chồng. Đời sống hôn nhân của hai vợ chồng được cải thiện, cả hai tự tin và hạnh phúc.

Theo bác sĩ Minh Ngọc, bệnh nhân co thắt âm đạo tới trung tâm với đủ mọi lứa tuổi, từ những cô gái trẻ vừa kết hôn đến những người phụ nữ đã có nhiều năm chung sống với chồng nhưng vẫn không thể làm “chuyện ấy”.

Điểm chung của họ khi đến thăm khám là xuất hiện 3 triệu chứng chính: Đau khi quan hệ, sợ trước khi "gần gũi" chồng và co cơ vùng sinh dục ngoài ý muốn.

Các bài tập Kegel giúp cải thiện rất tốt các triệu chứng co thắt âm đạo/Ảnh minh hoạ/Nguồn Internet

Co cơ là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi cảm thấy đau hoặc khó chịu. Bệnh nhân thường có xu hướng khép chặt hai đầu gối, ngay cả khi ở nhà, như một cách để bảo vệ bản thân. Nỗi sợ hãi kéo dài và có thể trở thành nỗi ám ảnh. Nhiều trường hợp bệnh nhân gặp tình trạng tim đập nhanh, hồi hộp, vã mồ hôi... trước mỗi lần quan hệ.

Âm đạo thường sẽ co thắt khi có vật lạ xâm nhập. Phản ứng này quá mức sẽ gây khó khăn trong hoạt động tình dục như đau khi giao hợp hoặc nặng nề hơn là không thể quan hệ được.

Đôi khi lo lắng hoặc sợ quan hệ, những bất thường về dẫn truyền thần kinh... khiến âm đạo siết chặt, dẫn đến tình trạng co thắt. Nhiều trường hợp, bệnh nhân càng cố gắng quan hệ thì càng căng thẳng khiến âm đạo càng siết chặt.

Hội chứng co thắt âm đạo (Vaginismus) là một dạng rối loạn chức năng tình dục xảy ra ở bộ phận âm đạo/Ảnh minh hoạ/Nguồn Internet

Nguyên nhân chủ yếu là do tâm lý, ngoài ra còn có thể là nội tiết, chấn thương, phẫu thuật… Một số trường hợp khác là có thể do người bệnh bị ám ảnh bởi trải nghiệm tình dục lần đầu quá thô bạo dẫn đến tâm lý sợ hãi cho những lần quan hệ về sau. Co thắt âm đạo có thể xảy ra ở bất kỳ phụ nữ nào, không phân biệt tuổi tác hay thời gian kết hôn.

Nhiều phụ nữ mắc chứng co thắt âm đạo nhưng tâm lý còn e ngại, xấu hổ nên không dám đi khám. Điều này khiến bệnh tình ngày càng nặng hơn, ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân.

Do đó, bác sĩ khuyến cáo các cặp vợ chồng gặp trục trặc không thể khắc phục trong chuyện chăn gối, cần khám sớm để điều trị kịp thời.