Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Cơ sở y tế tư nhân đầu tiên ở Quảng Ngãi được khám, chữa cho người nước ngoài

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi vừa cấp phép cho cơ sở y tế tư nhân đầu tiên đủ điều kiện khám, chữa bệnh cho người nước ngoài.

Tuệ Minh

Thông tin từ Sở Y tế Quảng Ngãi xác nhận, đơn vị vừa quyết định công nhận cơ sở y tế tư nhân đầu tiên được khám, chữa bệnh cho người nước ngoài.

Cụ thể, theo kết quả thẩm định hồ sơ, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thống nhất công bố Phòng khám Đa khoa Thiện Nhân Quảng Ngãi là cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe đối với người nước ngoài. Cơ sở này sẽ được phép khám sức khỏe định kỳ; khám phân loại sức khỏe để đi học, đi làm việc; khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên; khám sức khỏe theo yêu cầu cho người ngoại quốc.

1000026922.jpg
Bệnh nhân người nước ngoài thăm khám tại cơ sở y tế Thiện Nhân Quảng Ngãi.

Nhiều năm liền tỉnh Quảng Ngãi đối mặt với tình trạng thiếu cơ sở y tế chất lượng cao. Người dân trong tỉnh hình thành tâm lý và nhu cầu thường xuyên đi đến các tỉnh, thành lân cận để khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe. Điều này dẫn đến nhiều hệ quả tiêu cực về kinh tế - xã hội.

Bác sĩ Ngô Đức Hải, người đứng đầu cơ sở y tế Thiện Nhân Quảng Ngãi cho biết: "Việc khám, chữa bệnh cho người nước ngoài là loại hình khám có yêu cầu cao về pháp lý, chuyên môn và quy trình, bởi kết quả khám được sử dụng cho các mục đích lao động, học tập và cư trú tại Việt Nam. Do vậy, việc trở thành đơn vị đầu tiên ở Quảng Ngãi đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài, không chỉ là dấu mốc của riêng Thiện Nhân Quảng Ngãi, mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng y tế chất lượng cao, phục vụ cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và người lao động nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Quảng Ngãi, đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội bền vững của địa phương trong giai đoạn hội nhập".

1000026966.jpg
Công bố cơ sở y tế tư nhân đầu tiên tại Quảng Ngãi đủ điều kiện khám chữa bệnh cho người nước ngoài.

Để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, Thiện Nhân Quảng Ngãi cũng đưa vào hoạt động khu khám bệnh cao cấp mới dành cho người nước ngoài.

Khu khám bệnh này được thiết kế như một không gian chăm sóc chuyên biệt, đặt trọng tâm vào sự riêng tư, thuận tiện và trải nghiệm liền mạch, hướng đến nhóm khách hàng có yêu cầu cao về chất lượng dịch vụ

Toàn bộ quy trình thăm khám, từ ghi nhận chỉ số sinh hiệu, lấy mẫu xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đến khám lâm sàng tổng quát, được thực hiện trọn gói trong cùng một khu vực, giúp khách hàng chủ động thời gian và hạn chế tối đa việc chờ đợi.

Một trong những điểm nhấn nổi bật tại Thiện Nhân Quảng Ngãi là việc đầu tư đồng bộ hệ thống máy móc hiện đại, tạo thành hệ sinh thái toàn diện, nền tảng công nghệ vững chắc, hỗ trợ bác sĩ đưa ra chẩn đoán chính xác và kịp thời.

Theo Sở Y tế Quảng Ngãi, khám chữa bệnh cho người nước ngoài là loại hình khám có yêu cầu cao về pháp lý, chuyên môn và quy trình.

Cùng với sự phát triển của Khu kinh tế Dung Quất, Khu công nghiệp VSIP... tỉnh Quảng Ngãi hiện có rất nhiều người nước ngoài đến cư trú và làm việc.

Ngay sau thời điểm được Sở Y tế Quảng Ngãi công nhận, đã có nhiều doanh nghiệp FDI trên địa bàn ký kết hàng loạt thỏa thuận cung cấp dịch vụ cho chuyên gia, người lao động.

Việc 1 cơ sở y tế tư nhân được cấp phép khám chữa bệnh cho người nước ngoài góp phần hoàn thiện hạ tầng y tế chất lượng cao, phục vụ cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và người lao động nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Quảng Ngãi.

Cơ sở y tế này những năm qua đã tích cực đầu tư đồng bộ hệ thống máy móc hiện đại, tạo thành hệ sinh thái chẩn đoán toàn diện.

Xem video nữ phụ xe nhanh trí xử lý tình huống khi tài xế xe buýt đột quỵ bên vô lăng.
#y tế #Quảng Ngãi #bệnh viện #khám chữa bệnh #dịch vụ y tế

Bài liên quan

Sống Khỏe

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội: Mỗi người dân sẽ có hồ sơ sức khỏe theo dõi cả đời

Ngành y tế Thủ đô đang triển khai chuẩn hóa dữ liệu hồ sơ sức khỏe toàn dân, tích hợp trên một hệ thống thông suốt, phục vụ quản lý suốt đời.

Thông tin trên được ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội chia sẻ bên lề lễ công bố hợp tác toàn diện giữa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng, diễn ra mới đây.

Mỗi xã, phường có một bệnh viện đồng hành

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Ca nặng tăng cao, Bộ y tế cảnh báo khẩn bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng

Bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng gia tăng, nguy cơ biến chứng nặng nếu chủ quan. Cần phát hiện sớm để tránh tử vong.

Nhiều ca tăng nặng, nguy cơ tử vong nếu không phát hiện sớm

Cục phòng bệnh Bộ Y tế cho biết, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút Dengue gây ra, lây truyền từ người bệnh sang người lành thông qua vật chủ trung gian là muỗi vằn. Bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm lây từ người sang người qua đường tiêu hóa và tiếp xúc, dễ gây thành dịch do các loại vi rút thuộc nhóm Enterovirus gây ra.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Diễn tập cấp cứu đảm bảo công tác y tế phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIV

Các bệnh viện đầu ngành phối hợp tổ chức diễn tập cấp cứu, phòng chống dịch và đảm bảo an toàn y tế cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Sáng ngày 12/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa, Trưởng Tiểu ban Y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã chủ trì buổi diễn tập công tác y tế đảm bảo cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị y tế và đội ngũ y bác sĩ...

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới