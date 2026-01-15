Cơ sở y tế tư nhân đầu tiên ở Quảng Ngãi được khám, chữa cho người nước ngoài

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi vừa cấp phép cho cơ sở y tế tư nhân đầu tiên đủ điều kiện khám, chữa bệnh cho người nước ngoài.

Thông tin từ Sở Y tế Quảng Ngãi xác nhận, đơn vị vừa quyết định công nhận cơ sở y tế tư nhân đầu tiên được khám, chữa bệnh cho người nước ngoài.

Cụ thể, theo kết quả thẩm định hồ sơ, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thống nhất công bố Phòng khám Đa khoa Thiện Nhân Quảng Ngãi là cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe đối với người nước ngoài. Cơ sở này sẽ được phép khám sức khỏe định kỳ; khám phân loại sức khỏe để đi học, đi làm việc; khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên; khám sức khỏe theo yêu cầu cho người ngoại quốc.

Bệnh nhân người nước ngoài thăm khám tại cơ sở y tế Thiện Nhân Quảng Ngãi.

Nhiều năm liền tỉnh Quảng Ngãi đối mặt với tình trạng thiếu cơ sở y tế chất lượng cao. Người dân trong tỉnh hình thành tâm lý và nhu cầu thường xuyên đi đến các tỉnh, thành lân cận để khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe. Điều này dẫn đến nhiều hệ quả tiêu cực về kinh tế - xã hội.

Bác sĩ Ngô Đức Hải, người đứng đầu cơ sở y tế Thiện Nhân Quảng Ngãi cho biết: "Việc khám, chữa bệnh cho người nước ngoài là loại hình khám có yêu cầu cao về pháp lý, chuyên môn và quy trình, bởi kết quả khám được sử dụng cho các mục đích lao động, học tập và cư trú tại Việt Nam. Do vậy, việc trở thành đơn vị đầu tiên ở Quảng Ngãi đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài, không chỉ là dấu mốc của riêng Thiện Nhân Quảng Ngãi, mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng y tế chất lượng cao, phục vụ cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và người lao động nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Quảng Ngãi, đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội bền vững của địa phương trong giai đoạn hội nhập".

Công bố cơ sở y tế tư nhân đầu tiên tại Quảng Ngãi đủ điều kiện khám chữa bệnh cho người nước ngoài.

Để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, Thiện Nhân Quảng Ngãi cũng đưa vào hoạt động khu khám bệnh cao cấp mới dành cho người nước ngoài.

Khu khám bệnh này được thiết kế như một không gian chăm sóc chuyên biệt, đặt trọng tâm vào sự riêng tư, thuận tiện và trải nghiệm liền mạch, hướng đến nhóm khách hàng có yêu cầu cao về chất lượng dịch vụ

Toàn bộ quy trình thăm khám, từ ghi nhận chỉ số sinh hiệu, lấy mẫu xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đến khám lâm sàng tổng quát, được thực hiện trọn gói trong cùng một khu vực, giúp khách hàng chủ động thời gian và hạn chế tối đa việc chờ đợi.

Một trong những điểm nhấn nổi bật tại Thiện Nhân Quảng Ngãi là việc đầu tư đồng bộ hệ thống máy móc hiện đại, tạo thành hệ sinh thái toàn diện, nền tảng công nghệ vững chắc, hỗ trợ bác sĩ đưa ra chẩn đoán chính xác và kịp thời.

Cùng với sự phát triển của Khu kinh tế Dung Quất, Khu công nghiệp VSIP... tỉnh Quảng Ngãi hiện có rất nhiều người nước ngoài đến cư trú và làm việc.

Ngay sau thời điểm được Sở Y tế Quảng Ngãi công nhận, đã có nhiều doanh nghiệp FDI trên địa bàn ký kết hàng loạt thỏa thuận cung cấp dịch vụ cho chuyên gia, người lao động.

Cơ sở y tế này những năm qua đã tích cực đầu tư đồng bộ hệ thống máy móc hiện đại, tạo thành hệ sinh thái chẩn đoán toàn diện.