Xã hội

Cô gái trẻ ở Hà Nội bị lừa gần 100 triệu vì đặt phòng khách sạn trên mạng

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, mới đây, một cô gái trẻ bị lừa đảo gần 100 triệu đồng khi đặt khách sạn trên mạng.

Gia Đạt

Theo đó, ngày 3/11/2025, Công an phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội tiếp nhận tin trình báo của chị L (SN 2002; trú tại Hà Nội) về việc chị bị lừa gần 100 triệu khi đặt khách sạn trên mạng. Do có nhu cầu đặt phòng nghỉ khách sạn để đi chơi, chị đã lên mạng xã hội tìm kiếm một facebook có tên và giao diện giống một khách sạn chị muốn đặt.

chiem-doat-online-1.jpg
Ảnh minh họa.

Sau khi nhắn tin thoả thuận xong giá thuê phòng, đối tượng tự nhận là nhân viên khách sạn yêu cầu chị đặt cọc trước tiền phòng. Chị L đã nhiều lần chuyển tiền nhưng đối tượng vẫn báo không đúng và tiếp tục chị yêu cầu chuyển thêm mới được hoàn trả tiền cọc. Phát hiện mình bị lừa, chị đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Tổng số tiền chị bị lừa là gần 100 triệu đồng.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân: Cảnh giác với các trang mạng quảng cáo giảm giá tour du lịch, phòng nghỉ khách sạn bất thường so với giá chung của thị trường.

Nên lựa chọn những công ty du lịch lữ hành có đủ tư cách pháp nhân hoặc các web đặt phòng, khách sạn uy tín hoặc hotline của khách sạn. Không giao dịch với những cá nhân không rõ ràng về thông tin danh tính, địa chỉ. Kiểm tra kỹ thông tin về khách sạn, lấy số điện thoại của khách sạn gọi xác minh trước khi chuyển tiền cọc.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
