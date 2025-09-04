Hà Nội

Sống Khỏe

Cô gái 33 tuổi phát hiện túi phình mạch não nguy hiểm

Thỉnh thoảng đau đầu, run tay, cô gái 33 tuổi đi khám tổng quát vô tình phát hiện túi phình mạch não nguy hiểm.

Bình Nguyên

Bệnh nhân N.T.Q (33 tuổi) trú tại xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh, ở nhà thỉnh thoảng đau đầu, run tay nhưng không thường xuyên. Đi khám sức khỏe tổng quát, chị Q. vô tình phát hiện túi phình động mạch cảnh trong trái, kích thước 4,7 x 4,2 mm, cổ rộng đường kính 4mm, không có máu tụ quanh túi phình.

Quá trình hội chẩn, các bác sĩ đánh giá bệnh nhân cần xử trí can thiệp để tránh nguy cơ vỡ gây đột quỵ xuất huyết não. Tuy nhiên đây là một túi phình phức tạp vì cổ túi phình rộng gây khó khăn trong quá trình thả vật liệu nút tắc túi phình (do vật liệu nút tắc túi phình rất dễ trôi ra ngoài và gây tai biến).

Các bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh kịp thời tiến hành đặt stent chẹn cổ túi phình, tiếp tục thả 6 coil để nút bít túi phình dưới sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch DSA. Kết quả chụp mạch kiểm tra thấy túi phình cổ rộng đã được bít hoàn toàn, các nhánh mạch sau túi phình lưu thông tốt, giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy cơ đột quỵ do vỡ mạch, tránh biến chứng nặng nề.

Bệnh nhân tỉnh táo trong suốt quá trình can thiệp, sức khỏe hồi phục tốt, không đau đớn, đi lại và ăn uống bình thường sau can thiệp 1 ngày.

Theo đánh giá của bác sĩ CKII Ngô Quang Chức, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, bệnh nhân trẻ mới 33 tuổi, may mắn phát hiện túi phình mạch kích thước lớn chưa vỡ. Tuy nhiên đây là ca khá phức tạp do túi phình có phần cổ rộng, khi nút coil thường khó kiểm soát, nguy cơ tái thông sau nút cao do coil có thể trôi vào lòng mạch và gây biến chứng tắc mạch máu não. Với trường hợp này, chúng tôi quyết định nút túi phình mạch não kết hợp đặt stent chẹn cổ để đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Stent đóng vai trò như một giá đỡ tại cổ túi phình, vừa giúp giữ coil ổn định trong lòng túi phình, vừa tái lập dòng chảy qua đoạn mạch bị tổn thương, qua đó hạn chế các nguy cơ. Quá trình can thiệp đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, từ lựa chọn loại stent và coil phù hợp với đường kính mạch não, đến thao tác vi ống thông trong lòng mạch vốn rất nhỏ và ngoằn ngoèo.

Đặc biệt, bệnh nhân còn rất trẻ nên mục tiêu điều trị không chỉ là loại bỏ nguy cơ vỡ túi phình tức thì mà còn phải đảm bảo hiệu quả lâu dài, hạn chế tối đa biến chứng và giữ nguyên chất lượng sống.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Bác sĩ cảnh báo, đừng coi thường đau đầu, chóng mặt, run tay, mờ mắt thoáng qua... đó có thể là tín hiệu của “sát thủ thầm lặng” mang tên túi phình mạch não. Không chỉ người già, người trẻ cũng có nguy cơ. Khám sức khỏe định kỳ, tầm soát mạch não, duy trì lối sống lành mạnh chính là chìa khóa để bảo vệ bạn khỏi đột quỵ.

#nguy cơ đột quỵ #túi phình mạch não #tầm soát mạch não

