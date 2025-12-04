Cô gái 20 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư buồng trứng choáng hết ổ bụng

Ngày 4/12, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị vừa điều trị thành công nhiễm trùng nặng từ vết mổ cũ và phát hiện lấy bỏ khối u buồng trứng khổng lồ cho cô gái 20 tuổi đến từ Hưng Yên.

Đi phẫu thuật lại vết mổ sọ não, phát hiện u khủng

Cô gái Đ.T.V ( 20 tuổi ở Hưng Yên) từng bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông vào tháng 8/2025 và phải phẫu thuật lấy khối máu tụ, ghép xương sọ tại bệnh viện tuyến tỉnh. Sau mổ, sức khỏe em ổn định, vết mổ liền tốt.

Tuy nhiên, chỉ hai tháng sau, V. xuất hiện chảy dịch vàng từ vết mổ cũ vùng thái dương trái. Dù không sốt, không đau đầu hay buồn nôn, gia đình vẫn đưa em đi kiểm tra và phát hiện một lỗ rò 5 mm kèm tình trạng tiêu xương vùng trán thái dương. Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng vết mổ sau chấn thương sọ não.

Sau 7 ngày điều trị nhưng không cải thiện, gia đình xin chuyển tuyến để phẫu thuật lại. Bệnh nhân tiếp tục được ghép xương, nhưng các ổ tiêu xương lớn, không tương thích với mảnh ghép.

Khối u khổng lồ trên phim chụp - Ảnh BVCC

Đáng chú ý, khi đánh giá tổng trạng, bác sĩ phát hiện thêm một khối u lớn vùng tiểu khung. Nhận thấy nguy cơ nhiễm trùng tiến triển, các bác sĩ tuyến dưới đã quyết định chuyển V. đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị.

Nhập viện tại Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, bệnh nhân bắt đầu sốt cao trên 38,5oC. Xét nghiệm cho thấy V. dương tính với sốt Dengue, đồng thời vẫn còn nhiễm trùng vết mổ sọ não và khối u tiểu khung chưa được xử lý.

Các bác sĩ bất ngờ khi mở ra khối u choáng gần hết phần bụng dưới - Ảnh BVCC

Sau 20 ngày ưu tiên điều trị nhiễm trùng và sốt Dengue, khi tình trạng ổn định, bệnh nhân được chuyển sang khoa Ngoại Tổng hợp - Tiết niệu và Nam học để hội chẩn phẫu thuật loại bỏ khối u kích thước lớn, nghi ngờ ác tính.

Khám lâm sàng ghi nhận một khối bất thường lớn vùng hạ vị. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính cho thấy khối u vùng hạ vị kích thước 110x163x244 mm, bờ không đều, bên trong có nốt vôi hóa và dịch tự do ổ bụng. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u.

U khổng lồ ác tính chiếm gần toàn bộ vùng bụng dưới

Ngay khi vừa mở ổ bụng, bác sĩ Trần Duy Hiến không khỏi bất ngờ trước khối u buồng trứng khổng lồ chiếm gần như toàn bộ vùng bụng dưới. Khối u căng tròn, phì đại bất thường ở hai bên vòi trứng, chèn ép tử cung.

Ê - kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Do tổn thương lan rộng và tránh nguy cơ bỏ sót tế bào di căn, ê kíp buộc phải cắt bỏ toàn bộ buồng trứng, vòi trứng, tử cung và mạc nối lớn. Ca mổ kéo dài 3 giờ. Khối u được lấy trọn vẹn với trọng lượng ~ 2,9 kg và kích thước là 30 x 24 cm.

Theo bác sĩ Trần Duy Hiến, khoa Ngoại Tổng hợp, Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, ung thư buồng trứng là một trong những bệnh lý nguy hiểm ở phụ nữ bởi các triệu chứng giai đoạn đầu thường rất mơ hồ và dễ bị bỏ qua. Không ít trường hợp chỉ được phát hiện khi bệnh đã tiến triển muộn.

Khối u được cắt bỏ hoàn toàn - Ảnh BVCC

Các triệu chứng thường không đặc hiệu và có thể bị nhầm lẫn với các bệnh lý tiêu hóa hoặc phụ khoa khác. Các dấu hiệu phổ biến bao gồm:

Đau hoặc khó chịu ở vùng bụng/chậu: Cảm giác nặng, tức hoặc đau mơ hồ vùng bụng dưới, thắt lưng hoặc đùi.

Rối loạn tiêu hóa: Chán ăn, ăn nhanh no, đầy hơi, khó tiêu, buồn nôn.

Thay đổi thói quen đi vệ sinh: Đi tiểu thường xuyên hoặc tiểu khó, táo bón.

Thay đổi về thể chất: Sụt cân không rõ nguyên nhân, tăng chu vi vòng bụng.

Các triệu chứng khác: Chảy máu âm đạo bất thường, đau khi quan hệ tình dục, mệt mỏi kéo dài.

Nguyên nhân chính xác của ung thư buồng trứng chưa được xác định rõ ràng, nhưng các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh bao gồm:

Tuổi tác: Nguy cơ cao nhất ở phụ nữ trên 50 tuổi, đặc biệt sau mãn kinh.

Tiền sử gia đình: Có người thân (mẹ, chị em gái) mắc ung thư buồng trứng, vú, hoặc đại trực tràng, đặc biệt liên quan đến gen BRCA1 và BRCA2.

Yếu tố nội tiết: Không mang thai hoặc có thai muộn.

Lối sống: Béo phì, hút thuốc lá.

Điều quan trọng là việc phát hiện sớm ung thư buồng trứng thường mang lại cơ hội điều trị và tiên lượng tốt hơn rất nhiều cho người bệnh.

Vì vậy, người dân – đặc biệt là phụ nữ trong độ tuổi sinh sản – không nên chủ quan với sự bất thường kể cả những dấu hiệu mơ hồ vùng tiểu khung.

Nhiều khối u ban đầu rất âm thầm, hầu như không có triệu chứng rõ ràng, đến khi phát hiện đã có kích thước lớn, gây chèn ép cơ quan và buộc phải can thiệp phẫu thuật rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản và sức khỏe lâu dài.

Trọng lượng khối u lên tới 2,9 kg - Ảnh BVCC