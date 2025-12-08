Hà Nội

Cô dâu Tiên Nguyễn trang điểm mắt khói sắc sảo, nhan sắc 'đỉnh chóp'

Cộng đồng trẻ

Cô dâu Tiên Nguyễn trang điểm mắt khói sắc sảo, nhan sắc 'đỉnh chóp'

Đám cưới của Tiên Nguyễn không chỉ gây chú ý bởi sự xa hoa, lộng lẫy mà còn bởi nhan sắc rạng ngời cùng phong cách trang điểm sắc sảo, nổi bật của cô dâu.

Trầm Phương (Tổng hợp)
Lễ cưới của Tiên Nguyễn và chú rể Justin Cohen Nguyễn đã trở thành tâm điểm chú ý của công chúng những ngày gần đây. Nhan sắc "đỉnh chóp" của cô dâu trong cả lễ rước dâu truyền thống và tiệc cưới sang trọng đã nhận được vô số lời khen ngợi. (Ảnh: Hàng Thanh Thiện)
Xuất hiện tại lễ cưới, cô dâu Tiên Nguyễn hóa thân thành nàng công chúa lộng lẫy trong chiếc váy cưới cúp ngực đính kết tỉ mỉ bởi rất nhiều viên đá và pha lê. Thiết kế dáng ball-gown (váy xòe rộng, bồng bềnh), sử dụng lớp vải tulle, voan cao cấp. Bộ váy được làm riêng theo vóc dáng, số đo, tôn đường cong của cô dâu. (Ảnh: Hàng Thanh Thiện)
Phong cách trang điểm được nâng tầm, trở nên sắc sảo và nổi bật hơn để đồng điệu với độ hoành tráng của chiếc váy cưới. (Ảnh: Hàng Thanh Thiện)
Đôi mắt khói (smoky eyes) được nhấn mạnh với kỹ thuật đánh màu chuyển tiếp tinh tế, sử dụng các tông màu nâu, vàng đồng và một chút nhũ lấp lánh ở giữa bầu mắt, tạo hiệu ứng chiều sâu và ánh nhìn cuốn hút tối đa. Đường eyeliner cũng được vẽ dày và sắc lẹm. (Ảnh: Hàng Thanh Thiện)
Cô nàng lựa chọn màu son nude quen thuộc với tone cam nâu đất đậm và có độ bóng, giúp cân bằng hoàn hảo với đôi mắt sắc sảo mà không làm mất đi sự sang trọng. Kỹ thuật tạo khối và bắt sáng được áp dụng một cách hoàn hảo, làm nổi bật các đường nét tây và khỏe khoắn trên khuôn mặt, đặc biệt là xương quai xanh và bờ vai quyến rũ. (Ảnh: Hàng Thanh Thiện)
Trước đó, trong lễ rước dâu, Tiên Nguyễn chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, thanh lịch hơn để tôn vinh vẻ đẹp thuần Việt khi khoác lên mình tà áo dài cưới màu be truyền thống, với họa tiết hoa sen tinh xảo. (Ảnh: Hàng Thanh Thiện)
Vẫn giữ nguyên phong cách mắt khói đặc trưng nhưng được tiết chế hơn, sử dụng tông màu nâu trầm ấm, kẻ eyeliner sắc nét, kéo dài và chuốt mi cong vút, tạo chiều sâu cho ánh nhìn nhưng không quá nặng nề. (Ảnh: Hàng Thanh Thiện)
Các chuyên gia trang điểm đã lựa chọn cho Tiên Nguyễn son bóng có tông màu cam đất nhẹ giúp đôi môi căng mọng, tự nhiên, rất hợp với tổng thể trang phục truyền thống. (Ảnh: Hàng Thanh Thiện)
Cùng với tóc được búi thấp gọn gàng, cổ điển, nhan sắc của Tiên Nguyễn trong tà áo dài được nhận xét là quý phái và đài các, thể hiện sự giao thoa hoàn hảo giữa nét đẹp truyền thống và hơi thở hiện đại.(Ảnh: Hàng Thanh Thiện)
Trầm Phương (Tổng hợp)
