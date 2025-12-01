Hà Nội

Tiên Nguyễn lộ diện cực xinh đẹp trước thềm siêu đám cưới

Cộng đồng trẻ

Tiên Nguyễn lộ diện cực xinh đẹp trước thềm siêu đám cưới

Mới nhất, trên story Instagram, rich kid đình đám Sài thành là Tiên Nguyễn đã "chơi lớn" khoe cận diện mạo trong một buổi chụp hình.

Thiên Anh
Trong video, Tiên Nguyễn diện trang phục đơn giản, trang điểm sắc sảo, tóc uốn xoăn nhẹ nhàng. Chỉ ngồi im và tạo dáng, em chồng Hà Tăng đã khoe trọn diện mạo xinh đẹp, thần thái sang chảnh.
Đây cũng là lần hiếm hoi ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khoe hình ảnh về bản thân sau bộ ảnh cưới được đăng tải vào cuối tháng 10 vừa qua.
Cách đây ít ngày, rất nhiều bạn bè, người thân thiết đồng loạt "xả" hình ảnh về thiệp cưới sau khi nhận được lời mời phía Tiên Nguyễn. Từ ảnh cho thấy, thiệp được thiết kế đơn giản nhưng vô cùng sang trọng với tông trắng làm chủ đạo.
Đám cưới của Tiên Nguyễn sẽ diễn ra vào ngày 7/12 tới. Địa điểm là tại một khách sạn sang trọng trên địa bàn TP.HCM - nơi từng được nhiều sao Việt như Midu, Minh Tú,... lựa chọn tổ chức hôn lễ.
Ngày vui của em chồng Hà Tăng cũng diễn ra đầy đủ nghi thức của đám cưới truyền thống như ăn hỏi, lễ gia tiên, tổ chức tiệc tại khách sạn để báo hỉ,...
Về quy định, khách mời sẽ mặc theo dresscode, xác nhận tham dự trước ngày 30/11. Ngoài ra, khách đến phải mang theo tấm thiệp nhỏ, có mã QR để check in nhằm đảm bảo sự an ninh, riêng tư cho hôn lễ.
Chú rể của Tiên Nguyễn là Justin Cohen, một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo. Được biết anh là người gốc Dubai, lớn lên tại Canada, tốt nghiệp 2 học viện danh tiếng là British Columbia Institute of Technology (BCIT) và Vancouver Film School.
Justin Cohen tốt nghiệp 2 ngôi trường danh giá là British Columbia Institute of Technology (BCIT) và Vancouver Film School (VFS). Tại VFS, chồng Tiên Nguyễn còn nhận học bổng toàn phần trị giá 70.000 USD (hơn 1,8 tỷ đồng) và tốt nghiệp loại xuất sắc.
Tiên Nguyễn sinh năm 1997, là con gái của ông Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên.
Hiện tại Tiên Nguyễn giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động cộng đồng của tập đoàn. Cô nàng là em cùng cha khác mẹ với Louis Nguyễn - chồng Tăng Thanh Hà.
