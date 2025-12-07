Hà Nội

“Bông hồng lai” MLee quyến rũ, đa sắc và đầy khí chất ở tuổi 33

Cộng đồng trẻ

“Bông hồng lai” MLee quyến rũ, đa sắc và đầy khí chất ở tuổi 33

Loạt hình mới nhất của MLee tiếp tục chứng minh đẳng cấp visual “không tuổi”, ngày càng mặn mà, cá tính và đậm chất nghệ sĩ.

Thiên Anh
MLee (Quách Tapiau Maily) – nữ ca sĩ lai Việt - Pháp từng khiến showbiz Việt xôn xao bởi vẻ đẹp sắc sảo ngay từ những ngày đầu hoạt động – nay bước sang tuổi 33 vẫn giữ vững phong độ nhan sắc. Loạt hình mới nhất của cô tiếp tục chứng minh đẳng cấp visual “không tuổi”, ngày càng mặn mà, cá tính và đậm chất nghệ sĩ.
Trong ảnh MLee xuất hiện với mái tóc dài xoăn đỏ rực, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ như những làn sóng lửa trong bóng tối. Lối makeup lạnh, đôi mắt sắc – môi cong quyến rũ làm nổi bật cấu trúc gương mặt hài hòa của cô. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đường quai hàm sắc nét cùng thần thái đầy tự tin khiến người xem khó có thể rời mắt.
Bộ outfit đen với phần corset ren trắng tinh tế tạo điểm nhấn đầy ấn tượng, vừa cá tính vừa thời thượng. MLee trông như một fashion icon quốc tế, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ nét nữ tính đặc trưng.
MLee sinh năm 1992, mang hai dòng máu Việt – Pháp, từng gắn liền với danh xưng “bông hồng lai” nhờ vẻ đẹp nổi bật và phong cách thời trang cá tính. Không chỉ sở hữu ngoại hình ấn tượng, cô còn là nghệ sĩ đa năng: Có khả năng đọc rap, chơi piano, guitar, tự sáng tác.
Mlee đã phát hành nhiều MV như Party Up, Tình yêu dài lâu, Cho em luôn gần anh, Cá cắn câu.
Ở những khung hình đời thường, nữ ca sĩ lại toát lên vẻ trẻ trung rạng rỡ. Diện váy ngắn xanh cùng sneakers, đội thêm mũ thể thao, cô khoe body săn chắc, đôi chân dài thẳng và tỷ lệ cơ thể đẹp chuẩn người mẫu. Vóc dáng 1m76 cùng số đo 89-64-94 cm giúp mọi trang phục lên người MLee đều trở nên thu hút.
Ngoài âm nhạc, MLee còn để lại dấu ấn qua loạt phim như Tiệm bánh hoàng tử bé, Võ sinh đại chiến, chứng minh năng lực diễn xuất tự nhiên và linh hoạt. Năm 2023, cô xuất sắc giành cúp Chị đẹp đạp gió rẽ sóng phiên bản Việt, tạo cú hích lớn trong sự nghiệp.
Trong concept khác, khi hóa thân với mái tóc xoăn đỏ cùng trang phục mang hơi hướng chiến binh, MLee mang đến vibe mạnh mẽ, bí ẩn. ánh sáng đỏ chiếu lên mái tóc và gương mặt khiến cô trông như bước ra từ một tác phẩm điện ảnh hành động.
Bước sang tuổi 33, MLee vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, không ngừng làm mới bản thân qua nhiều concept thời trang khác nhau. Cô duy trì lối sống lành mạnh, tập luyện nghiêm túc để giữ body chuẩn và luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, sành điệu.
MLee hiện là một trong những nghệ sĩ sở hữu visual “đỉnh” nhất showbiz Việt: đẹp hiện đại, mạnh mẽ, độc đáo và cực kỳ hợp với những concept thời trang high-fashion.
