Có chăng nhiều người vẫn không biết cà phê Việt đứng top thế giới?

Trong nhận thức phổ biến của nhiều người tiêu dùng, những cái tên như Brazil hay Colombia thường được mặc định là “thủ phủ cà phê” của thế giới. Tuy nhiên, đằng sau dòng chảy âm thầm của thị trường nông sản toàn cầu, Việt Nam mới là quốc gia đang nắm giữ vị trí số một về xuất khẩu cà phê Robusta – nguyên liệu cốt lõi của ngành công nghiệp cà phê hiện đại. Nghịch lý nằm ở chỗ, càng đứng đầu về sản lượng và kim ngạch, cà phê Việt lại càng ít được nhận diện như một thương hiệu trên bản đồ tiêu dùng quốc tế.

Theo số liệu từ Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, Việt Nam liên tục duy trì vị trí quốc gia xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất thế giới trong nhiều năm, với sản lượng dao động trên 1,5 triệu tấn mỗi năm. Riêng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt khoảng 8,4–9 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay, trong đó Robusta chiếm tỷ trọng áp đảo. Điều này đồng nghĩa với việc cứ mỗi 10 ly cà phê Robusta trên thế giới, có tới 4 ly có nguồn gốc từ Việt Nam – một con số đủ để định vị vai trò “trụ cột” của ngành cà phê Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Sự vươn lên của cà phê Việt Nam không phải là kết quả ngẫu nhiên. Tây Nguyên – vùng sản xuất trọng điểm – sở hữu những điều kiện tự nhiên gần như lý tưởng cho cây cà phê: đất bazan màu mỡ, khí hậu nhiệt đới ổn định, độ cao phù hợp và lượng mưa tương đối đều. Những yếu tố này giúp Việt Nam đạt năng suất thuộc nhóm cao nhất thế giới, đặc biệt với Robusta – giống cà phê có khả năng thích nghi tốt, ít rủi ro dịch bệnh và chi phí sản xuất thấp hơn so với Arabica.

Chính lợi thế này đã tạo ra một cấu trúc sản xuất đặc thù: Việt Nam tập trung mạnh vào sản lượng lớn, giá thành cạnh tranh và khả năng cung ứng ổn định. Theo đánh giá của các doanh nghiệp xuất khẩu, chi phí sản xuất cà phê Robusta tại Việt Nam thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia khác, trong khi năng suất trên mỗi hecta lại cao hơn, tạo ra biên độ cạnh tranh rõ rệt về giá. Trong bối cảnh thị trường cà phê toàn cầu chịu áp lực chi phí tăng cao, vai trò của Việt Nam càng trở nên quan trọng như một nguồn cung “neo giá”.

Tuy nhiên, nghịch lý lớn nhất của ngành cà phê Việt Nam nằm ở chỗ: giá trị cao nhất của cà phê lại không nằm ở nơi sản xuất. Phần lớn cà phê Việt Nam vẫn được xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu thô hoặc sơ chế. Giá xuất khẩu trung bình của cà phê nhân dao động khoảng 5.000–6.000 USD mỗi tấn, trong khi khi được rang xay, đóng gói và phân phối dưới dạng sản phẩm tiêu dùng, giá trị có thể tăng gấp nhiều lần. Một kilogram cà phê có thể tạo ra hàng chục ly đồ uống, và phần lớn lợi nhuận lại nằm ở khâu thương hiệu, chế biến và phân phối – những mắt xích mà Việt Nam chưa nắm giữ hoàn toàn.

Trong nhiều năm, cà phê Việt Nam cũng đối mặt với định kiến về chất lượng, đặc biệt khi so sánh với Arabica từ các quốc gia Nam Mỹ. Tuy nhiên, đánh giá này đang dần thay đổi. Các doanh nghiệp trong nước đã bắt đầu đầu tư mạnh vào công nghệ chế biến, kiểm soát chất lượng và phát triển dòng cà phê đặc sản. Robusta Việt Nam, với đặc trưng vị đậm, hàm lượng caffeine cao, đang được tái định vị trong nhiều dòng sản phẩm cao cấp, đặc biệt là espresso blend và cà phê hòa tan.

Theo các báo cáo thị trường, nhu cầu đối với Robusta đang gia tăng trong bối cảnh người tiêu dùng toàn cầu tìm kiếm các sản phẩm có giá cả hợp lý hơn. Điều này tạo ra cơ hội lớn cho Việt Nam, khi cấu trúc sản xuất hiện tại hoàn toàn phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới. Xuất khẩu cà phê chế biến cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực, đạt gần 1,8 tỷ USD trong năm 2025, cho thấy dấu hiệu dịch chuyển từ “bán thô” sang “bán giá trị”.

Tuy vậy, phía sau những con số tăng trưởng vẫn là nhiều thách thức mang tính cấu trúc. Chuỗi liên kết giữa người trồng, doanh nghiệp chế biến và thị trường chưa thực sự chặt chẽ, dẫn đến tình trạng chất lượng không đồng đều. Nhiều diện tích cà phê đã già cỗi, trong khi biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ rệt đến năng suất và sản lượng. Giá cà phê tăng cao trong ngắn hạn giúp cải thiện thu nhập cho nông dân, nhưng cũng làm gia tăng rủi ro khi thị trường biến động.

Một vấn đề khác là tiêu chuẩn và truy xuất nguồn gốc – yếu tố ngày càng được các thị trường lớn như EU và Mỹ siết chặt. Khoảng 30% sản lượng cà phê Việt Nam đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế về bền vững, môi trường và lao động. Điều này đặt ra áp lực phải tái cấu trúc toàn bộ chuỗi sản xuất nếu muốn duy trì và mở rộng thị phần.

Ở góc độ thị trường, cà phê Việt Nam hiện có mặt tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, với các thị trường chủ lực như Liên minh châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm vẫn đi dưới dạng nguyên liệu cho các thương hiệu quốc tế, khiến người tiêu dùng cuối cùng không nhận diện được nguồn gốc Việt Nam. Trong khi đó, các quốc gia như Brazil hay Colombia đã thành công trong việc xây dựng hình ảnh quốc gia gắn liền với cà phê, tạo ra giá trị gia tăng vượt trội.

Câu chuyện của cà phê Việt Nam vì vậy không chỉ là câu chuyện sản lượng hay kim ngạch, mà là câu chuyện về vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Khi thế giới ngày càng coi trọng yếu tố bền vững, truy xuất nguồn gốc và bản sắc sản phẩm, việc tiếp tục dựa vào lợi thế giá rẻ sẽ không còn là chiến lược dài hạn.

“Nhiều người vẫn không biết cà phê Việt đang đứng đầu thế giới” không chỉ là một nhận xét mang tính thông tin, mà phản ánh một khoảng trống lớn giữa năng lực sản xuất và khả năng định vị thương hiệu. Để lấp đầy khoảng trống đó, ngành cà phê Việt Nam không chỉ cần tăng sản lượng, mà cần thay đổi cách tham gia vào thị trường – từ vai trò nhà cung cấp nguyên liệu sang người tạo ra giá trị.

Khi đó, vị trí số một sẽ không còn là một thành tích “thầm lặng”, mà trở thành một lợi thế được nhận diện và khai thác đúng nghĩa trên bản đồ cà phê toàn cầu.