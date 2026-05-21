Hiện trạng nhà máy Điện cơ Thống Nhất trước ngày chuyển đổi thành khu căn hộ

Nhà máy Điện cơ Thống Nhất tại đường Nguyễn Đức Cảnh (phường Tương Mai, Hà Nội là một trong những cơ sở công nghiệp lâu đời còn sót lại trong khu vực nội đô dự kiến được chuyển đổi thành tổ hợp căn hộ hiện đại. Khu đất rộng gần 3 ha nằm cạnh hồ Đền Lừ được kỳ vọng bổ sung nguồn cung nhà ở cho khu Nam Thủ đô.

Hiện trạng nhà máy lâu đời giữa trung tâm Thủ đô sắp nhường chỗ cho dự án chung cư.

Giữa khu dân cư đông đúc phía Nam Hà Nội, nhà máy Điện cơ Thống Nhất (Vinawind) tại số 164 Nguyễn Đức Cảnh vẫn duy trì hoạt động sản xuất với hệ thống nhà xưởng, kho bãi tồn tại suốt nhiều thập kỷ. Nhà máy chuyên sản xuất các loại quạt điện dân dụng và công nghiệp, ổ cắm điện và các linh kiện, phụ tùng khác.

Khu đất rộng hơn 2,9 ha này được xem là một trong số ít quỹ đất công nghiệp còn lại bên trong tuyến Vành đai 2,5. Theo kế hoạch của TP Hà Nội, nơi đây nằm trong danh mục thí điểm phát triển nhà ở thương mại, với định hướng chuyển đổi thành tổ hợp căn hộ hiện đại trong giai đoạn 2025–2030.

Nhà máy nằm gần trục Giải Phóng và kết nối thuận lợi với Vành đai 2, giúp khu vực có lợi thế lớn về giao thông.

Cổng chính nhà máy nằm trên đường Nguyễn Đức Cảnh, đối diện khu dân cư đông đúc. Bao quanh khu đất là hệ thống hạ tầng đã phát triển đồng bộ cùng nhiều chung cư cao tầng mọc lên trong những năm gần đây.

Dự án cũng nằm sát khu vực hồ Đền Lừ – hồ điều hòa lớn của quận với diện tích mặt nước khoảng 7,56 ha, tạo lợi thế về cảnh quan và không gian sống nếu khu đất được tái phát triển thành tổ hợp nhà ở.

Sau nhiều thập kỷ gắn với ký ức công nghiệp Hà Nội, khu đất nhà máy Điện cơ Thống Nhất đang đứng trước bước chuyển mình lớn, phản ánh làn sóng dịch chuyển các cơ sở sản xuất ra khỏi nội đô để nhường chỗ cho không gian đô thị mới.