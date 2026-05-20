Tập đoàn Xuân Thiện bị phạt 85 triệu vì 'ém' thông tin

Tập đoàn Xuân Thiện vừa bị UBCKNN xử phạt 85 triệu đồng vì "ém" thông tin.

Mạnh Hưng

Theo Cổng thông tin điện tử UBCKNN, Ngày 18/05/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 242/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập Đoàn Xuân Thiện.

Theo đó, Tập đoàn Xuân Thiện bị phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với nhiều tài liệu, bao gồm tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022.

Tập đoàn Xuân Thiện của doanh nhân Nguyễn Văn Thiện được biết đến là một trong những Tập đoàn tư nhân lớn tại Việt Nam, hoạt động đa ngành từ năng lượng, vật liệu xây dựng đến công nghiệp nặng.

Trong đó, năng lượng là lĩnh vực nổi bật nhất với hàng loạt dự án thủy điện, điện mặt trời và điện gió tại khu vực Tây Nguyên.

Những năm gần đây, Tập đoàn này còn mở rộng mạnh sang ngành thép và công nghiệp xanh. Dự án đáng chú ý nhất là Tổ hợp Thép xanh Nam Định đặt tại vùng ven biển tỉnh Ninh Bình với tổng vốn đầu tư gần 100.000 tỷ đồng...

Thị trường sầu riêng và bài toán cung – cầu phía sau cơn sốt 'vua trái cây'

Thị trường biến động luôn khiến sầu riêng trở thành tâm điểm của tiêu dùng mùa hè. Nhưng phía sau là những dấu hiệu về lệch pha cung – cầu và tính bền vững.

Những ngày đầu hè, tại nhiều chợ dân sinh và cửa hàng trái cây ở Hà Nội, sầu riêng được bày bán ở vị trí nổi bật với mức giá dao động từ 90.000 đến 180.000 đồng/kg, tùy loại. So với cùng kỳ vài năm trước, mức giá này được đánh giá là cao và biến động mạnh theo từng đợt hàng. Không chỉ tại thị trường nội địa, sầu riêng Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng đột biến về xuất khẩu, đặc biệt sang thị trường Trung Quốc.

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2024, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt hơn 2,2 tỷ USD, tăng gấp nhiều lần so với giai đoạn trước năm 2022 – thời điểm mặt hàng này chính thức được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Sầu riêng nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những nông sản có giá trị xuất khẩu cao nhất của Việt Nam, vượt qua nhiều mặt hàng truyền thống.

Bắc Ninh sắp có khách sạn 5 sao hơn 508 tỷ

Dự án thuộc nhóm B, công trình dân dụng cấp II với thời hạn sử dụng theo thiết kế 50 năm.

Ngày 20/5, Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng tổ chức lễ khởi công dự án khách sạn 5 sao Phoenix Artillery Hill Hotel tại phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Dự án được kỳ vọng trở thành điểm nhấn về dịch vụ, du lịch và góp phần thu hút đầu tư vào địa phương.

Tham dự lễ khởi công có ông Lê Xuân Lợi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương.

Sống chung với công trường giữa lòng Hà Nội

Nhiều tuyến phố Hà Nội đang trở nên ngổn ngang khi các công trình hạ tầng đồng loạt thi công, khiến nhịp sống người dân nội đô phần nào thay đổi.

Từ khu vực trung tâm đến các tuyến đường lớn, nhiều dự án hạ tầng tại Hà Nội đang được triển khai đồng loạt. Hàng rào tôn, máy móc, vật liệu xây dựng và các điểm đào xới xuất hiện tại nhiều tuyến phố, tạo nên khung cảnh thi công kéo dài giữa lòng đô thị.

Nhiều đoạn trên tuyến phố Vạn Kiếp trở nên ngổn ngang trong quá trình phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo.
