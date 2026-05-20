Tập đoàn Xuân Thiện bị phạt 85 triệu vì 'ém' thông tin

Theo Cổng thông tin điện tử UBCKNN, Ngày 18/05/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 242/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập Đoàn Xuân Thiện.

Theo đó, Tập đoàn Xuân Thiện bị phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với nhiều tài liệu, bao gồm tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022.

Tập đoàn Xuân Thiện của doanh nhân Nguyễn Văn Thiện được biết đến là một trong những Tập đoàn tư nhân lớn tại Việt Nam, hoạt động đa ngành từ năng lượng, vật liệu xây dựng đến công nghiệp nặng.

Trong đó, năng lượng là lĩnh vực nổi bật nhất với hàng loạt dự án thủy điện, điện mặt trời và điện gió tại khu vực Tây Nguyên.

Những năm gần đây, Tập đoàn này còn mở rộng mạnh sang ngành thép và công nghiệp xanh. Dự án đáng chú ý nhất là Tổ hợp Thép xanh Nam Định đặt tại vùng ven biển tỉnh Ninh Bình với tổng vốn đầu tư gần 100.000 tỷ đồng...

