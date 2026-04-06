Kho tri thức

Chuyên gia tạo ra hơn 20 loài cây phát sáng trong bóng tối

Các nhà khoa học Trung Quốc sử dụng công nghệ sinh học để chỉnh sửa gene qua đó tạo ra hơn 20 loài cây phát sáng có thể chiếu sáng thành phố vào ban đêm.

Tâm Anh (TH)

Mới đây, các nhà khoa học Trung Quốc công bố đã tạo ra hơn 20 loài cây biến đổi gene có khả năng phát sáng trong bóng tối. Họ cho rằng, đó có thể điểm thu hút du lịch hấp dẫn, thậm chí giúp chiếu sáng các thành phố vào ban đêm.

Các loài cây có khả năng phát sáng được các chuyên gia tạo ra bằng cách sử dụng công nghệ chỉnh sửa gene. Họ đưa gene phát sáng từ đom đóm và nấm phát quang vào tế bào thực vật, giúp cây phát ra ánh sáng dịu tự nhiên trong bóng tối.

Với kỹ thuật này, các nhà khoa học đã tạo ra hơn 20 loài thực vật có thể phát sáng vào ban đêm thông qua chỉnh sửa gene bao gồm: hoa lan, hướng dương và hoa cúc.

Các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra hơn 20 loài cây có khả năng phát sáng tự nhiên trong bóng tối. Ảnh: Magicpen Bio/ Handout via Xinhua/ Getty Images.

Li Renhan, nhà sáng lập công ty công nghệ sinh học Magicpen Bio, đơn vị đã nghiên cứu và phát triển các loài cây trên cho hay: "Chúng tôi quyết tâm đưa công nghệ này vào du lịch văn hóa và kinh tế đêm. Hãy tưởng tượng một thung lũng tràn ngập những loài thực vật phát sáng trong bóng tối, nó sẽ giống như việc đưa thế giới "Avatar" xuống Trái đất".

Theo các nhà khoa học, những loài thực vật có thể phát sáng vào ban đêm thông qua chỉnh sửa gene sẽ không thay thế đèn đường nhưng ít nhất ở một số khu vực tối tăm hơn của thành phố, chúng sẽ mang đến điều gì đó khác biệt so với ánh sáng chói chang của đô thị. Có lẽ, công viên và các không gian công cộng khác thậm chí có thể vẫn mở cửa sau khi trời tối mà không cần tốn tiền điện để bật đèn.

Những cây phát sáng này gần đây đã được giới thiệu công khai tại Diễn đàn Zhongguancun, nơi các nhà nghiên cứu giới thiệu những bông hoa có thể tự phát ra ánh sáng mà không cần nguồn điện.

“Ngoài lĩnh vực du lịch, chúng ta cũng có thể sử dụng những loài thực vật này trong các công viên đô thị mà không cần điện. Chúng chỉ cần nước và phân bón. Chúng tiết kiệm năng lượng, giảm lượng khí thải và có thể thắp sáng các thành phố vào ban đêm”, ông Li Renhan cho hay.

Mời độc giả xem video: Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
Cận cảnh loài thực vật 'ăn bám' được tôn sùng như cây thiêng ở châu Âu

Treo mình trên cành cây ở xứ ôn đới, cây ghi trắng là loài thực vật ký sinh mang nhiều câu chuyện văn hóa và đặc điểm sinh học thú vị.

Là loài bán ký sinh đặc biệt. Cây ghi trắng (Viscum album) không hoàn toàn sống độc lập mà bám vào cây chủ để hút nước và khoáng chất. Tuy nhiên, nhờ có diệp lục, nó vẫn có thể quang hợp để tự tạo ra một phần dinh dưỡng, khiến nó trở thành loài “bán ký sinh” độc đáo trong thế giới thực vật. Ảnh: Flickr.
Là loài bán ký sinh đặc biệt. Cây ghi trắng (Viscum album) không hoàn toàn sống độc lập mà bám vào cây chủ để hút nước và khoáng chất. Tuy nhiên, nhờ có diệp lục, nó vẫn có thể quang hợp để tự tạo ra một phần dinh dưỡng, khiến nó trở thành loài “bán ký sinh” độc đáo trong thế giới thực vật. Ảnh: Flickr.
Phát triển thành bụi tròn trên cành cây. Ghi trắng thường mọc thành những khối tròn dày đặc trên cành của cây chủ như táo, dương hay sồi. Hình dạng này khiến chúng dễ nhận ra vào mùa đông khi cây chủ rụng lá, để lộ những “quả cầu xanh” treo lơ lửng trên không. Ảnh: Flickr.
Phát triển thành bụi tròn trên cành cây. Ghi trắng thường mọc thành những khối tròn dày đặc trên cành của cây chủ như táo, dương hay sồi. Hình dạng này khiến chúng dễ nhận ra vào mùa đông khi cây chủ rụng lá, để lộ những “quả cầu xanh” treo lơ lửng trên không. Ảnh: Flickr.
[INFOGRAPHIC] Loài thực vật quý hiếm mới ghi nhận ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Phát hiện loài thực vật mới tại Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền

Các nhà khoa học đã phát hiện loài thực vật mới với tên gọi Diệp hạ châu Việt Nam tại Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền, TP Huế.

Ngày 25/2, ông Lê Văn Hướng - Giám đốc Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền cho biết, đơn vị đã phát hiện và công bố một loài thực vật mới.

Cụ thể, năm 2025, trong quá trình thực hiện quan trắc đa dạng sinh học theo Thông tư số 53/2024/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), các nhà khoa học đã phát hiện và thu thập được một mẫu thực vật đặc biệt tại Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền.

