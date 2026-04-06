Chuyên gia tạo ra hơn 20 loài cây phát sáng trong bóng tối

Các nhà khoa học Trung Quốc sử dụng công nghệ sinh học để chỉnh sửa gene qua đó tạo ra hơn 20 loài cây phát sáng có thể chiếu sáng thành phố vào ban đêm.

Mới đây, các nhà khoa học Trung Quốc công bố đã tạo ra hơn 20 loài cây biến đổi gene có khả năng phát sáng trong bóng tối. Họ cho rằng, đó có thể điểm thu hút du lịch hấp dẫn, thậm chí giúp chiếu sáng các thành phố vào ban đêm.

Các loài cây có khả năng phát sáng được các chuyên gia tạo ra bằng cách sử dụng công nghệ chỉnh sửa gene. Họ đưa gene phát sáng từ đom đóm và nấm phát quang vào tế bào thực vật, giúp cây phát ra ánh sáng dịu tự nhiên trong bóng tối.

Với kỹ thuật này, các nhà khoa học đã tạo ra hơn 20 loài thực vật có thể phát sáng vào ban đêm thông qua chỉnh sửa gene bao gồm: hoa lan, hướng dương và hoa cúc.

Các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra hơn 20 loài cây có khả năng phát sáng tự nhiên trong bóng tối. Ảnh: Magicpen Bio/ Handout via Xinhua/ Getty Images.

Li Renhan, nhà sáng lập công ty công nghệ sinh học Magicpen Bio, đơn vị đã nghiên cứu và phát triển các loài cây trên cho hay: "Chúng tôi quyết tâm đưa công nghệ này vào du lịch văn hóa và kinh tế đêm. Hãy tưởng tượng một thung lũng tràn ngập những loài thực vật phát sáng trong bóng tối, nó sẽ giống như việc đưa thế giới "Avatar" xuống Trái đất".

Theo các nhà khoa học, những loài thực vật có thể phát sáng vào ban đêm thông qua chỉnh sửa gene sẽ không thay thế đèn đường nhưng ít nhất ở một số khu vực tối tăm hơn của thành phố, chúng sẽ mang đến điều gì đó khác biệt so với ánh sáng chói chang của đô thị. Có lẽ, công viên và các không gian công cộng khác thậm chí có thể vẫn mở cửa sau khi trời tối mà không cần tốn tiền điện để bật đèn.

Những cây phát sáng này gần đây đã được giới thiệu công khai tại Diễn đàn Zhongguancun, nơi các nhà nghiên cứu giới thiệu những bông hoa có thể tự phát ra ánh sáng mà không cần nguồn điện.

“Ngoài lĩnh vực du lịch, chúng ta cũng có thể sử dụng những loài thực vật này trong các công viên đô thị mà không cần điện. Chúng chỉ cần nước và phân bón. Chúng tiết kiệm năng lượng, giảm lượng khí thải và có thể thắp sáng các thành phố vào ban đêm”, ông Li Renhan cho hay.