Phát hiện loài thực vật mới tại Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền

Các nhà khoa học đã phát hiện loài thực vật mới với tên gọi Diệp hạ châu Việt Nam tại Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền, TP Huế.

Ngày 25/2, ông Lê Văn Hướng - Giám đốc Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền cho biết, đơn vị đã phát hiện và công bố một loài thực vật mới.

Cụ thể, năm 2025, trong quá trình thực hiện quan trắc đa dạng sinh học theo Thông tư số 53/2024/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), các nhà khoa học đã phát hiện và thu thập được một mẫu thực vật đặc biệt tại Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền.

Qua quá trình phân tích và so sánh hình thái, các nhà khoa học đã xác định đây là một loài thực vật mới. Loài mới được đặt tên Nymphanthus vietnamensis - Diệp hạ châu Việt Nam. Thông tin về việc phát hiện loài thực vật mới ở Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền, TP Huế đã được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín Phytotaxa. Theo các nhà nghiên cứu, Diệp hạ châu Việt Nam phân bố chủ yếu tại Quảng Trị và TP. Huế.

Loài thực vật mới Diệp hạ châu Việt Nam mới được phát hiện ở Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền. Ảnh: K.D.T/nongnghiepmoitruong.vn.

Về đặc điểm hình thái, Diệp hạ châu Việt Nam có nhiều nét tương đồng với loài Nymphanthus namkadingensis (một loài thực vật thuộc chi Nymphanthus, họ Diệp hạ châu) nhưng vẫn có những điểm khác biệt rõ rệt. Đó là Nymphanthus vietnamensis có cành nhỏ mang từ 14 - 30 lá (trong khi N. namkadingensis có 50 - 60 lá), phiến lá có 3 - 6 cặp gân phụ, đĩa hoa cái gồm 4 - 6 cánh hình chữ nhật rời…

Việc phát hiện loài thực vật mới Diệp hạ châu Việt Nam góp phần khẳng định tiềm năng, giá trị nổi bật về đa dạng sinh học của Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền cũng như mở ra thêm cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn và nghiên cứu hệ thực vật tại TP Huế.