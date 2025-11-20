Hà Nội

Chụp CT thanh kiếm thế kỷ 16, lộ ra thứ kỳ dị khó tin

Kho tri thức

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Khi tiến hành khai quật tại Jena, Đức, các chuyên gia đến từ trường Đại học Jena bất ngờ tìm thấy một hiện vật cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Jena.
Đó là một thanh kiếm cổ, ước tính có niên đại từ thế kỷ 16 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Đại học Jena.
Để hiểu rõ hơn về thanh kiếm này, các chuyên gia đã tiến hành chụp cắt lớp (CT) vật thể. Ảnh: @Đại học Jena.
Quy trình này được thực hiện thông qua Máy quét cắt lớp vi tính “EasyTom 150-160 X-Ray Micro&amp; Nano-CT” của nhà sản xuất RX Solutions đến từ Pháp. Ảnh: @Đại học Jena.
Cuối cùng, các chuyên gia đã tìm thấy một cái tên được khắc trên lưỡi kiếm, ẩn sau lớp gỉ sét dày. Ảnh: @Đại học Jena.
Dòng chữ khắc ghi là "Clemes Stam", tên người thợ rèn kiếm ở Solingen đã chế tạo ra nó. Ảnh: @Đại học Jena.
Nhiều khả năng, thanh kiếm này thuộc về một mục sư hoặc một người có xuất thân từ giới quý tộc, thượng lưu. Ảnh: @Đại học Jena.
