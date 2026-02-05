Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Vingroup ký kết hợp tác chiến lược với bang Tamil Nadu tại Ấn Độ

Vingroup công bố ký kết Biên bản ghi nhớ với Chính quyền bang Tamil Nadu, nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác nghiên cứu và phát triển.

PV

Thỏa thuận là bước đi tiếp theo trong kế hoạch mở rộng hệ sinh thái đa ngành của Vingroup tại Ấn Độ nói chung và bang Tamil Nadu nói riêng, khẳng định cam kết đầu tư dài hạn và cách tiếp cận có hệ thống của doanh nghiệp Việt Nam tại quốc gia Nam Á.

Theo thỏa thuận, Tập đoàn Vingroup và Chính quyền bang Tamil Nadu, thông qua cơ quan xúc tiến đầu tư Guidance, sẽ nghiên cứu cơ hội hợp tác trong một số lĩnh vực trọng điểm, bao gồm phát triển du lịch và giải trí quy mô lớn, hạ tầng lưu trú cao cấp, và các giải pháp di chuyển điện hóa, phù hợp với định hướng phát triển bền vững, giao thông xanh và tăng trưởng bao trùm của bang.

Cụ thể, trong lĩnh vực du lịch và giải trí, Vingroup sẽ nghiên cứu phát triển tổ hợp công viên chủ đề, sở thú và khu safari với mô hình vườn thú bán hoang dã đạt tiêu chuẩn quốc tế dưới thương hiệu VinWonders, nhằm mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch của Tamil Nadu, thu hút du khách trong nước và quốc tế, đồng thời tạo ra nhiều việc làm trực tiếp và gián tiếp cho địa phương.

Trong lĩnh vực phát triển dịch vụ lưu trú cao cấp, Tập đoàn xem xét khả năng đầu tư khu nghỉ dưỡng 5 sao mang thương hiệu Vinpearl, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của phân khúc khách du lịch cao cấp tại bang.

Trong lĩnh vực giao thông xanh, hai bên sẽ cùng nghiên cứu khả năng triển khai các giải pháp di chuyển điện hóa, bao gồm mô hình taxi điện quy mô lớn sử dụng xe điện sản xuất tại Ấn Độ vận hành bởi GSM, công ty dịch vụ taxi điện do Chủ tịch Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng, sáng lập.

Về phía mình, Chính quyền bang Tamil Nadu có thể hỗ trợ Vingroup trong việc xác định địa điểm phù hợp với từng sáng kiến, phối hợp công tác quy hoạch và cấu trúc dự án, hỗ trợ thủ tục cấp phép thông qua, xem xét các ưu đãi theo chính sách hiện hành, cũng như phối hợp với các cơ quan liên quan để chuẩn bị hạ tầng kết nối cần thiết cho quá trình triển khai trong tương lai.

Ông Phạm Sanh Châu, Tổng Giám đốc Vingroup Châu Á, phát biểu: “MOU với Tamil Nadu tiếp tục thể hiện cách tiếp cận dài hạn và nhất quán của Vingroup tại Ấn Độ, đồng thời tái khẳng định vai trò của bang trong chiến lược phát triển của chúng tôi tại thị trường. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Ngài Thủ hiến bang Tamil Nadu, cùng các cơ quan chức năng của bang, đặc biệt là Cơ quan Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư Guidance và Tổng công ty Phát triển Công nghiệp SIPCOT, đã luôn đồng hành, hỗ trợ tích cực và tạo điều kiện thuận lợi trong suốt thời gian qua. Vingroup mong muốn đồng hành cùng các địa phương có tầm nhìn phát triển bền vững, phát huy kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực du lịch, hạ tầng dịch vụ và giao thông điện hóa, qua đó tạo ra giá trị kinh tế - xã hội thiết thực cho cộng đồng địa phương”.

photo-01.jpg

Vingroup là tập đoàn tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam, hoạt động trong 6 lĩnh vực trụ cột: Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại Dịch vụ, Hạ tầng, Năng lượng xanh, Văn hóa, và Thiện nguyện Xã hội, với tầm nhìn “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người”. Với uy tín, quy mô và năng lực đã được khẳng định, Tập đoàn Vingroup đang đẩy mạnh các hoạt động tại quốc tế, trong đó Ấn Độ là một trong những thị trường trọng điểm hàng đầu.

Trước đó, Vingroup đã ký kết MOU với bang Telangana nhằm nghiên cứu các cơ hội đầu tư đa lĩnh vực. Song song, hãng xe điện toàn cầu VinFast thuộc Tập đoàn đang mở rộng hiện diện tại tại Ấn Độ thông qua việc xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện. Chuỗi hoạt động và các thỏa thuận hợp tác nói trên cho thấy chiến lược đầu tư có lộ trình, nhất quán và dài hạn của Vingroup, đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Ấn Độ và mở ra dư địa cho các dự án đầu tư quy mô lớn trong thời gian tới./.

#Hợp tác đầu tư Vingroup Ấn Độ #Phát triển hệ sinh thái đa ngành #Du lịch và giải trí Tamil Nadu #Giao thông xanh và điện hóa #Phát triển du lịch cao cấp

Bài liên quan

Doanh nghiệp

VINGROUP khởi công đô thị nghỉ dưỡng suối khoáng và tổ hợp thể dục thể thao

Tuyên Quang, ngày 17/12/2025 – Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tập đoàn Vingroup chính thức khởi công Khu đô thị nghỉ dưỡng.

Đây là quần thể Đô thị nghỉ dưỡng, chữa lành cao cấp hàng đầu Châu Á, mở ra chuẩn mực mới về chất lượng sống, nghỉ dưỡng đẳng cấp, vui chơi giải trí đa trải nghiệm và chăm sóc sức khỏe toàn diện.

a1.jpg
Khu đô thị nghỉ dưỡng và Tổ hợp Khu Thể dục Thể thao - Sân golf tại phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang chính thức được khởi công
Xem chi tiết

Doanh nghiệp

VINGROUP ký biên bản hợp tác phát triển dự án năng lượng tái tạo tại INDONESIA

Ngày 19/9/2025, Tập đoàn Vingroup ký kết Biên bản Ghi nhớ (MoU) với doanh nghiệp PT. Sulsel Andalan Energi - tại Nam Sulawesi (Indonesia) về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, với trọng tâm là các dự án điện mặt trời quy mô lớn.

Đây là bước đi chiến lược trong hành trình mở rộng trụ cột năng lượng xanh của Vingroup, kiến tạo đà phát triển bền vững cho khu vực Đông Nam Á và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ năng lượng xanh toàn cầu.

Theo MoU, Vingroup và PT. Sulsel Andalan Energi sẽ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt các dự án điện mặt trời quy mô lớn. Hai bên cũng nhất trí cùng nghiên cứu, phát triển, và khai thác hiệu quả các cơ hội kinh doanh khác trong lĩnh vực môi trường bền vững.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Masterise Group ký kết mở rộng hợp tác với Marriott International, đánh dấu bước phát triển chiến lược trong lĩnh vực khách sạn - nghỉ dưỡng tại Việt Nam

Masterise Group ký kết mở rộng hợp tác với Marriott International, đánh dấu bước phát triển chiến lược trong lĩnh vực khách sạn - nghỉ dưỡng tại Việt Nam

Masterise Group chính thức công bố ký kết thỏa thuận hợp tác quản lý đa dự án với Marriott International – Tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới. Theo thỏa thuận, Marriott International sẽ tham gia quản lý 4 khách sạn và 1 khu căn hộ mang thương hiệu, bổ sung gần 1.900 phòng vào danh mục các dự án khách sạn – nghỉ dưỡng do Masterise Group phát triển tại Việt Nam.

Từ bệnh viện không tiền mặt đến quốc gia số

Từ bệnh viện không tiền mặt đến quốc gia số

Trong khuôn khổ Hội nghị Triển khai công tác khám, chữa bệnh năm 2026, Cổng bảo lãnh thanh toán viện phí chính thức được ra mắt, ghi dấu cột mốc quan trọng trên hành trình số hóa của ngành y tế, mang lại những lợi ích thiết thực cho công tác khám chữa bệnh và đóng góp vào chiến lược chuyển đổi số quốc gia.