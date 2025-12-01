Phú Thọ công bố quyết định về công tác cán bộ

Ngày 1/12, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải (bên trái) và Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Ngọc Kiên

Hội nghị đã công bố Quyết định số 1966/QĐ-UBND về việc nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng đối với ông Nguyễn Tiến Sinh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh.

Công bố Quyết định số 1989/QĐ-UBND, tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Quyết định số 1968/QĐ-UBND điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông ghi nhận những đóng góp của ông Nguyễn Tiến Sinh trong suốt quá trình công tác. Đồng thời mong muốn nguyên Chánh Thanh tra tỉnh tiếp tục phát huy phẩm chất người đảng viên, gương mẫu chấp hành quy định nơi cư trú và đóng góp kinh nghiệm cho cơ sở.

Đối với hai đồng chí được điều động, bổ nhiệm, ông Đông bày tỏ tin tưởng các cán bộ sẽ nhanh chóng bắt tay vào công việc, nắm bắt tình hình cơ sở, phát huy kinh nghiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và sự đoàn kết để cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.