Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Phú Thọ công bố quyết định về công tác cán bộ

UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, điều động, bổ nhiệm hai vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Nguyễn Hinh

Ngày 1/12, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

trao-qd.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải (bên trái) và Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Ngọc Kiên

Hội nghị đã công bố Quyết định số 1966/QĐ-UBND về việc nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng đối với ông Nguyễn Tiến Sinh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh.

Công bố Quyết định số 1989/QĐ-UBND, tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Quyết định số 1968/QĐ-UBND điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông ghi nhận những đóng góp của ông Nguyễn Tiến Sinh trong suốt quá trình công tác. Đồng thời mong muốn nguyên Chánh Thanh tra tỉnh tiếp tục phát huy phẩm chất người đảng viên, gương mẫu chấp hành quy định nơi cư trú và đóng góp kinh nghiệm cho cơ sở.

Đối với hai đồng chí được điều động, bổ nhiệm, ông Đông bày tỏ tin tưởng các cán bộ sẽ nhanh chóng bắt tay vào công việc, nắm bắt tình hình cơ sở, phát huy kinh nghiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và sự đoàn kết để cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

#phú thọ #công tác cán bộ #bổ nhiệm #chủ nhiệm UBKT #chánh thanh tra

Đọc nhiều nhất

Sẽ có chiến lược quốc gia về đất hiếm

Sẽ có chiến lược quốc gia về đất hiếm

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, Bộ đã xác định tương đối đầy đủ các khu vực mỏ và đang quản lý chặt chẽ; đồng thời chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về đất hiếm.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và 105 năm ngày sinh Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi thư chúc mừng.

Việt Nam - Lào khẳng định tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài

Việt Nam - Lào khẳng định tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào từ ngày 1 - 2/12/2025.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Nhiều băn khoăn về cơ chế thu hồi đất

Nhiều băn khoăn về cơ chế thu hồi đất

Việc thu hồi đất cho mục tiêu phát triển KTXH phải có hội đồng thương lượng độc lập, mời tổ chức định giá đất uy tín để quyền lợi người dân được đảm bảo.

Việt Nam - Lào khẳng định tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài

Việt Nam - Lào khẳng định tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào từ ngày 1 - 2/12/2025.

Sẽ có chiến lược quốc gia về đất hiếm

Sẽ có chiến lược quốc gia về đất hiếm

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, Bộ đã xác định tương đối đầy đủ các khu vực mỏ và đang quản lý chặt chẽ; đồng thời chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về đất hiếm.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và 105 năm ngày sinh Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi thư chúc mừng.