1. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev đã có chuyến thăm chính thức Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 11 năm 2026.

2. Hai Bên tái khẳng định kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, Việt Nam và Azerbaijan đã xây dựng mối quan hệ hữu nghị truyền thống bền chặt và hợp tác nhiều mặt trên cơ sở tin cậy, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích của hai Nhà nước. Hai Bên tái khẳng định cam kết kiên định đối với các nguyên tắc đã được đề ra trong Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Azerbaijan được thông qua ngày 07 tháng 5 năm 2025; tái khẳng định sự tin cậy lẫn nhau, tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và sự tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc tiếp tục là nền tảng vững chắc cho quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev.

3. Hai bên nhấn mạnh rằng chuyến thăm chính thức của Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan sẽ góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Azerbaijan.

4. Nhắc lại dấu mốc lịch sử của việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Azerbaijan của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm từ ngày 07 đến ngày 08 tháng 5 năm 2025, hai Bên bày tỏ hài lòng trước việc triển khai toàn diện quan hệ Đối tác Chiến lược và nhất trí các định hướng hợp tác ưu tiên sau đây:

I. Quan hệ chính trị và ngoại giao

Hai Bên nhất trí duy trì và thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao, kể cả ở cấp cao nhất, tăng cường trao đổi và tiếp xúc ở tất cả các cấp, đồng thời nghiên cứu khả năng thiết lập các cơ chế hợp tác mới giữa các cơ quan có thẩm quyền của hai Nhà nước.

Hai Bên cam kết tăng cường đối thoại chính trị và tổ chức tham vấn chính trị thường xuyên giữa hai Bộ Ngoại giao để trao đổi về quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Hai Bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Azerbaijan Mới cầm quyền, cũng như mở rộng hợp tác nghị viện nhằm phát huy vai trò của hai cơ quan lập pháp trong việc triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược.

II. Hợp tác kinh tế, thương mại, năng lượng, nông nghiệp và giao thông vận tải

Hai Bên cam kết thúc đẩy tạo đột phá trong các lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là kinh tế, thương mại và đầu tư, nỗ lực nâng cao quy mô và chất lượng hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược.

Hai Bên nhất trí thực hiện đầy đủ các thỏa thuận đã ký kết và các quyết định của Khóa họp lần thứ ba Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, phát huy tối đa hiệu quả của các cơ chế hợp tác kinh tế song phương; tích cực thúc đẩy đàm phán ký kết các văn kiện hợp tác song phương mới nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Hai Bên nhất trí tích cực hỗ trợ các dự án đầu tư của Việt Nam tại Azerbaijan, đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, bất động sản và các ngành kinh tế tiềm năng khác.

Hai Bên quyết tâm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường đối với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản, hỗ trợ các công nghệ và ứng dụng tiên tiến trong nông nghiệp, đồng thời triển khai các chương trình chung về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và tăng trưởng xanh.

Hai Bên tái khẳng định hợp tác năng lượng - dầu khí là trụ cột truyền thống; nhất trí tăng cường quan hệ trong lĩnh vực dầu khí thông qua việc tích cực xem xét hợp tác trong thăm dò và khai thác dầu khí, dịch vụ kỹ thuật dầu khí, đào tạo nguồn nhân lực, hóa dầu, năng lượng sạch và tái tạo, hiệu quả năng lượng, cũng như mở rộng hợp tác trong cung cấp các sản phẩm năng lượng và tiếp tục xem xét thiết lập các thỏa thuận dài hạn về cung cấp dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Hai Bên nhất trí tăng cường hợp tác công nghiệp trong các lĩnh vực thế mạnh chung, đặc biệt là khai khoáng và công nghiệp nhôm.

Hai Bên nhất trí trao đổi kinh nghiệm chuyên môn về kết nối giao thông (đường sắt, đường bộ, hàng không và hàng hải) và tích cực thúc đẩy hợp tác trong việc sử dụng Tuyến vận tải quốc tế xuyên Caspi.

III. Hợp tác quốc phòng và an ninh

Hai Bên cam kết thúc đẩy hợp tác quốc phòng và an ninh song phương thông qua trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin, chuyển giao công nghệ, đào tạo chuyên môn và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và công nghiệp an ninh.

Các cơ quan thực thi pháp luật của cả hai nước sẽ tăng cường trao đổi thông tin và kinh nghiệm, đồng thời tăng cường phối hợp trong phòng, chống tội phạm có tổ chức và xuyên quốc gia, vận chuyển trái phép chất ma túy, mua bán người, tội phạm mạng và các mối đe dọa, thách thức an ninh khác mà hai bên cùng quan tâm; tăng cường trao đổi các đoàn chuyên gia, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ, cũng như đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ, đồng thời thúc đẩy các hoạt động hợp tác thiết thực giữa các cơ quan thực thi pháp luật của hai Nhà nước trên cơ sở các thỏa thuận và cơ chế hợp tác hiện có, phù hợp với pháp luật của mỗi nước.

IV. Hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân

Hai Bên nhất trí khuyến khích các cơ quan hàng không và các hãng hàng không đẩy nhanh việc mở các chuyến bay thẳng giữa Việt Nam và Azerbaijan nhằm thúc đẩy du lịch, kim ngạch thương mại và giao lưu nhân dân.

Hai Bên nhất trí triển khai hiệu quả hợp tác giáo dục, xem xét cấp học bổng song phương cho sinh viên, tiến hành các dự án nghiên cứu chung và thiết lập các cơ chế trao đổi thường xuyên giữa giảng viên, sinh viên và nhà nghiên cứu.

Hai Bên nhất trí thúc đẩy giao lưu văn hóa và lịch sử, bao gồm việc tổ chức hoạt động Ngày Văn hóa trên lãnh thổ của nhau, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nghệ thuật và du lịch, và khuyến khích ký kết các văn kiện mới về thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa các tỉnh và thành phố của cả hai nước.

V. Hợp tác tại các khuôn khổ đa phương

Hai Bên cam kết tăng cường phối hợp và xem xét hỗ trợ lẫn nhau trong các tổ chức khu vực và quốc tế, đặc biệt là Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết (NAM) và Hội nghị thượng đỉnh về Phối hợp hành động và Các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA).

Hai Bên sẽ xem xét tích cực việc ủng hộ ứng cử của nhau vào các vị trí tại các tổ chức quốc tế và khu vực, cũng như vào các cơ quan được bầu của các tổ chức đó, và ủng hộ việc đăng cai tổ chức các hội nghị và sự kiện quốc tế, trên cơ sở lợi ích chung và phù hợp với các ưu tiên của mỗi nước.

Hai Bên sẽ tận dụng vị thế của mình để thúc đẩy hợp tác giữa Azerbaijan với ASEAN và các quốc gia thành viên ASEAN, đồng thời phối hợp lập trường về các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, tội phạm mạng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước và an ninh năng lượng.

5. Tổng thống Ilham Aliyev bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các Lãnh đạo và Nhân dân Việt Nam về sự đón tiếp nồng hậu, thân tình dành cho Đoàn cấp cao của Azerbaijan.