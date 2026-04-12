Chủ tịch Quảng Tây: Hợp tác với Việt Nam là mấu chốt và sứ mệnh

Quảng Tây sẽ là một trạm dừng chân trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 14-17/4.

Phát biểu khi trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV tại Bắc Kinh mới đây, ông Vi Thao, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đã khẳng định tầm quan trọng của việc hợp tác với Việt Nam, đồng thời cho biết Quảng Tây sẽ tiếp tục tăng cường nỗ lực kết nối giữa hai bên.

Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao. (Ảnh: Trung Kiên)

PV: Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của VOV. Như chúng tôi được biết, ngay sau khi nhậm chức Chủ tịch Quảng Tây, ông đã chọn Việt Nam là điểm đến cho chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của mình. Liệu điều này có hàm ý rằng Quảng Tây hết sức coi trọng việc phát triển quan hệ với Việt Nam hay không? Ấn tượng sâu sắc nhất của ông về chuyến thăm này là gì?

Ông Vi Thao: Đây là một câu hỏi rất hay. Quảng Tây là khu vực cấp tỉnh duy nhất của Trung Quốc có chung cả đường biên giới trên bộ và trên biển với Việt Nam. Nhân dân hai nước thường nói: “Mối tình thắm thiết Việt - Hoa/Vừa là đồng chí, vừa là anh em.” Quả thực, mối thâm tình này đã có lịch sử lâu đời.

Tháng 12/2023, ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đến Quảng Tây thị sát. Ông chỉ rõ: “Việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược sẽ càng tạo thêm thuận lợi cho công cuộc mở cửa và phát triển của Quảng Tây”, đồng thời yêu cầu Quảng Tây “tiếp tục mở rộng mở cửa với cả trong nước và bên ngoài”, “tích cực phục vụ việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - ASEAN”.

Là một người con của Quảng Tây, tôi thực sự cảm nhận được việc tăng cường giao lưu, hợp tác với các quốc gia ASEAN, đặc biệt là Việt Nam, chính là mấu chốt và sứ mệnh để triển khai hiệu quả các công tác tại Quảng Tây. Chính vì lẽ đó, khi thực hiện chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên từ ngày 25-27/11/2025, tôi đã chọn Việt Nam, nhằm cụ thể hóa ở cấp địa phương những nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước, làm sâu sắc thêm các hoạt động giao lưu hữu nghị và hợp tác giữa Quảng Tây với các bộ ngành, tỉnh thành của Việt Nam.

Về chuyến thăm này, tôi có 3 ấn tượng đặc biệt sâu sắc xin được chia sẻ.

Trước hết, phía Việt Nam đã rất coi trọng và thu xếp tỉ mỉ chuyến thăm của đoàn Quảng Tây. Tại mỗi bộ ngành, tỉnh thành, cũng như từng sự kiện cụ thể, chúng tôi đều nhận được sự đón tiếp nồng hậu và chu đáo, cùng sự sắp xếp kỹ càng và chi tiết, thân thiết như người nhà, khiến chúng tôi vô cùng xúc động.

Thứ hai, sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam đang khởi sắc và tràn đầy sức sống. Diện mạo đô thị và nông thôn Việt Nam đang đổi thay từng ngày, nền kinh tế phát triển đầy sôi động, người dân an cư lạc nghiệp, điều này đã để lại trong chúng tôi những ấn tượng tốt đẹp.

Chúng tôi cũng được biết rằng, trong năm qua, Việt Nam đã vượt qua những tác động ảnh hưởng của thiên tai như lũ lụt, để đạt tốc độ tăng trưởng GDP 8,02%, đánh dấu mức tăng cao thứ hai của Việt Nam trong 15 năm qua và dẫn đầu châu Á, rất đáng khâm phục.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra “Hai mục tiêu 100 năm”, gồm đưa Việt Nam gia nhập nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 nhân 100 năm thành lập Đảng và trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 nhân 100 năm thành lập nước, làm phấn chấn lòng người. Chúng tôi chân thành vui mừng trước sự phát triển của Việt Nam.

Thứ ba, hợp tác giữa Quảng Tây và Việt Nam có tiềm năng to lớn, triển vọng rộng mở. Những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo chiến lược của lãnh đạo hai Đảng và hai nước, cùng với sự dẫn dắt của phương châm “16 chữ” và tinh thần “4 tốt”, chúng tôi đã thúc đẩy một cách thực chất trao đổi, hợp tác với các bộ ngành, tỉnh thành liên quan của Việt Nam trong các lĩnh vực như kết nối hạ tầng, kinh tế - thương mại và đầu tư, đạt được những tiến triển tích cực.

Việt Nam đã duy trì vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây suốt 27 năm liên tiếp. Năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu song phương lần đầu tiên vượt 300 tỷ Nhân dân tệ, xếp thứ ba trong số các tỉnh của Trung Quốc (chỉ đứng sau Quảng Đông và Giang Tô).

Nhìn chung, Quảng Tây và Việt Nam núi sông liền một dải, vị trí địa lý liền kề, tương đồng về văn hóa, do đó triển vọng tăng cường hợp tác rộng mở, tiềm năng vô hạn. Quảng Tây sẽ quán triệt sâu sắc triết lý ngoại giao “thân thiện, chân thành, cùng có lợi và bao trùm” với các quốc gia láng giềng, tập trung vào mục tiêu tổng thể “6 hơn” trong quan hệ Trung - Việt, phát huy tối đa lợi thế địa lý của Quảng Tây, tích cực thúc đẩy “kết nối cứng” về cơ sở hạ tầng, “kết nối mềm” về kinh tế - thương mại và đầu tư, cũng như “kết nối lòng dân” thông qua giao lưu nhân văn, từ cấp độ địa phương đẩy mạnh giao lưu, hợp tác với Việt Nam trên mọi tầng cấp và lĩnh vực, phục vụ tốt hơn cho việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

PV: Ông vừa đề cập đến sự cần thiết phải tích cực thúc đẩy “kết nối cứng” về cơ sở hạ tầng với Việt Nam. Điều này rất quan trọng đối với việc làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai bên. Xin ông chia sẻ thêm về sự hợp tác này. Chúng tôi cũng được biết, kênh đào Bình Lục - kênh đào lớn đầu tiên kết nối sông và biển được xây dựng kể từ khi nước Trung Quốc mới thành lập - dự kiến ​​sẽ hoàn thành và đi vào khai thác trong tháng 9 này. Theo ông, công trình này sẽ mang lại những cơ hội nào cho Việt Nam?

Ông Vi Thao: Đúng như chị nói, kết nối hạ tầng đóng vai trò nền tảng của sự hợp tác, bởi chỉ khi đường thông, con người và hàng hóa mới có thể qua lại thông suốt.

Những năm gần đây, Quảng Tây luôn tích cực thúc đẩy kết nối về hạ tầng. Hiện nay, chúng tôi có 2 tuyến đường sắt trực tiếp tới biên giới Trung - Việt, quy hoạch xây dựng 13 tuyến đường cao tốc dẫn đến các cửa khẩu biên giới, trong đó 10 tuyến đã hoàn thành và 3 tuyến hiện đang thi công. Chúng tôi có 9 cửa khẩu biên giới trên bộ kết nối với Việt Nam, trong đó cửa khẩu Đông Hưng có lượng khách xuất nhập cảnh qua biên giới lớn nhất tại Quảng Tây, trong khi cửa khẩu Hữu Nghị là cửa khẩu đường bộ có cơ sở vật chất hoàn thiện nhất, mức độ số hóa cao nhất và giá trị thông quan hàng hóa lớn nhất. Chúng tôi đang tích cực thúc đẩy xây dựng các cửa khẩu thông minh, phấn đấu đạt được quy trình thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu 24/24, không người trực và thông minh.

Về lĩnh vực vận tải biển, cảng Vịnh Bắc Bộ duy trì 35 tuyến vận tải container kết nối với Việt Nam, chủ yếu liên kết với 5 cảng lớn, gồm Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chuyến thăm Việt Nam vào năm ngoái, chúng tôi đã đạt được một loạt nhận thức chung với các bộ, ngành hữu quan Việt Nam về việc tăng cường kết nối hạ tầng. Phía Việt Nam đã bày tỏ rõ ràng về việc tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng hai tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Đồng Đăng-Hà Nội và Móng Cái-Hạ Long-Hải Phòng, cũng như các tuyến đường cao tốc và cửa khẩu thông minh kết nối với Quảng Tây.

Chúng tôi tin tưởng rằng, khi các dự án này triển khai thành công, mức độ kết nối giữa hai bên sẽ được nâng cao hơn, trao đổi về kinh tế, thương mại cũng như hợp tác công nghiệp song phương sẽ được đảm bảo hơn.

Về kênh đào Bình Lục, công tác xây dựng hiện đã bước vào giai đoạn nước rút. Chúng tôi đặt mục tiêu hoàn thành dự án và đưa vào khai thác trong thời gian diễn ra Hội chợ Trung Quốc-ASEAN vào tháng 9 tới.

Khi đi vào hoạt động, kênh đào Bình Lục sẽ trở thành một tuyến đường thủy quốc tế trọng yếu - tuyến đường ngắn nhất, tiết kiệm chi phí nhất và thuận tiện nhất kết nối Quảng Tây cùng khu vực Tây Nam Trung Quốc với các quốc gia ASEAN.

Đặc biệt, sau khi hoàn thành, các tàu vận tải trực tiếp đường sông - đường biển trọng tải 5.000 tấn sẽ có khả năng đi sâu vào hệ thống đường thủy nội địa của Quảng Tây. Điều này sẽ cho phép chúng ta mở các tuyến vận tải biển quốc tế trực tiếp từ Nam Ninh đến các cảng biển trong khu vực ASEAN, như tuyến Nam Ninh - Hải Phòng hướng tới thị trường Việt Nam, qua đó tạo thêm “tuyến cao tốc đường thủy” cho hợp tác giữa Quảng Tây và Việt Nam.

Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao trả lời phóng viên VOV tại Bắc Kinh. (Ảnh: Trung Kiên)

PV: Như ông vừa nói, Việt Nam đã duy trì vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây trong suốt 27 năm liên tiếp. Vậy “kết nối mềm” về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Quảng Tây và Việt Nam thì sao? Chúng ta có thể mong đợi những bước đi mới nào trong tương lai?

Ông Vi Thao: Quảng Tây là tỉnh duy nhất tại Trung Quốc có chung cả đường biên giới trên bộ và trên biển với Việt Nam. Những năm gần đây, hợp tác song phương trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư không ngừng đi vào chiều sâu. Tôi xin chia sẻ một vài số liệu thống kê: trong năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Quảng Tây và Việt Nam đã đạt 311,25 tỷ Nhân dân tệ, tăng 5,4%, chiếm khoảng 38% tổng kim ngạch ngoại thương của Quảng Tây.

Quảng Tây đã trở thành cửa ngõ và trung tâm phân phối trọng yếu đối với các loại trái cây Việt Nam khi thâm nhập vào thị trường Trung Quốc, trong đó cửa khẩu Hữu Nghị là cửa khẩu lớn nhất của Trung Quốc đối với mặt hàng sầu riêng nhập khẩu.

Hợp tác giữa các doanh nghiệp cũng diễn ra hết sức sôi động. Các nhà sản xuất máy móc và thiết bị trọng điểm của Quảng Tây, như Tập đoàn Yuchai, Tập đoàn Liugong và Mestast, đều đang đẩy mạnh quy mô đầu tư tại Việt Nam. Hợp tác giữa liên doanh SAIC-GM-Wuling và TMT - nhà sản xuất xe thương mại lớn nhất Việt Nam - cũng không ngừng đi vào chiều sâu.

Trong giai đoạn tới, chúng tôi ​​sẽ tiếp tục tăng cường nỗ lực thúc đẩy “kết nối mềm”. Thứ nhất, tăng cường hơn hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại điện tử xuyên biên giới, tài chính xuyên biên giới và logistics xuyên biên giới. Thứ hai, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như ô tô, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, thông tin điện tử và công nghiệp nhẹ, cùng nhau xây dựng các chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng xuyên biên giới an toàn và ổn định. Thứ ba, cùng tỉnh Quảng Ninh thực hiện các yêu cầu đã được đề ra trong Tuyên bố chung Trung - Việt, tìm tòi thí điểm khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới Trung - Việt. Thứ tư, tiếp tục tổ chức đa dạng các hoạt động xúc tiến thương mại, tăng cường liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ, thúc đẩy giao thương.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!