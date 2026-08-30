Chủ tịch Hội Sử học Ninh Bình: Khoa học kỹ thuật là con đường mở tương lai

Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Ninh Bình Trương Đình Tưởng kỳ vọng Đại hội IX mở đầu những bước tiến mới, để khoa học kỹ thuật góp sức đưa đất nước đi lên.

Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống tại Đại hội IX Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, ông Trương Đình Tưởng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Ninh Bình, nhấn mạnh vai trò của đội ngũ trí thức trong công cuộc phát triển đất nước. Ông kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ tạo thêm động lực để đội ngũ trí thức phát huy trí tuệ, đóng góp cho sự phát triển chung, trong đó khoa học kỹ thuật phải trở thành “con đường mở tới tương lai”.

Ông Trương Đình Tưởng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Ninh Bình trao đổi với PV tại Đại hội IX Liên hiệp Hội Việt Nam.

Trí thức cần phát huy cao nhất trí tuệ và trách nhiệm

- Thưa ông, Đại hội IX Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam diễn ra với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”. Từ góc nhìn của một đại biểu đến từ Hội Khoa học Lịch sử Ninh Bình, ông kỳ vọng gì vào nhiệm kỳ mới?

Tôi vô cùng vui mừng, phấn khởi khi được đại diện cho Hội Khoa học của tỉnh Ninh Bình tham dự Đại hội toàn quốc. Đây là dịp để chúng tôi được giao lưu, học hỏi và đóng góp những ý kiến của mình vào sự phát triển chung của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Điều tôi mong muốn là giới trí thức phải liên tục phát huy được trí tuệ, đóng góp công sức của mình vào công cuộc đổi mới đất nước. Trong giai đoạn cả nước đang vươn mình như hiện nay, giới trí thức có vai trò rất quan trọng.

- Đại hội IX đặt trọng tâm vào việc tiếp tục tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Theo ông, cần làm gì để nguồn lực trí thức được phát huy hiệu quả hơn trong thực tiễn?

Tôi cho rằng điều quan trọng là phải tạo điều kiện để trí thức phát huy được trí tuệ và năng lực của mình. Mỗi người cần đóng góp công sức, tâm huyết vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Khi đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, vai trò của đội ngũ trí thức càng quan trọng. Trí thức phải tiếp tục đóng góp những giá trị thiết thực, để trí tuệ khoa học thực sự phục vụ sự phát triển chung.

- Một trong những yêu cầu lớn của nhiệm kỳ 2026-2031 là phát huy mạnh hơn vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Ông nhìn nhận thế nào về vai trò của khoa học kỹ thuật trong chặng đường phát triển mới của đất nước?

Đại hội lần thứ IX của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam diễn ra trong bối cảnh chúng ta đã đi được hơn một năm để sắp xếp lại giang sơn. Tôi rất hy vọng năm nay sẽ mở đầu cho những bước tốt đẹp đối với khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật là then chốt, là con đường mở tới tương lai.

Ông Tưởng bày tỏ nhiều kỳ vọng về Đại hội IX VUSTA.

- Từ thực tiễn hoạt động của một hội khoa học chuyên ngành, ông mong muốn Liên hiệp Hội Việt Nam trong nhiệm kỳ mới sẽ làm gì để kết nối tốt hơn nguồn lực trí thức với yêu cầu phát triển của đất nước?

Tôi mong muốn đội ngũ trí thức tiếp tục phát huy trí tuệ, năng lực và tâm huyết của mình, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Liên hiệp Hội cần tạo điều kiện để trí thức có thể trao đổi, học hỏi và đóng góp nhiều hơn. Khi trí tuệ của đội ngũ khoa học được phát huy, đó sẽ là một nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước.

Liên hiệp Hội là “gia đình lớn” của trí thức

- Liên hiệp Hội Việt Nam được xác định là lực lượng nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Từ thực tế ở Ninh Bình, ông đánh giá vai trò này như thế nào?

Tôi cho rằng càng ngày Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các địa phương đều làm tốt việc tập hợp đội ngũ trí thức. Đây là một gia đình lớn để các trí thức được phát huy, trao đổi, học hỏi và cùng hành quân trên con đường phát triển của dân tộc.

- Với kỳ vọng đó, ông muốn gửi gắm điều gì tới Liên hiệp Hội Việt Nam và đội ngũ trí thức trong nhiệm kỳ IX?

Tôi mong muốn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tiếp tục phát huy tốt vai trò tập hợp đội ngũ trí thức, tạo điều kiện để các nhà khoa học được trao đổi, học hỏi và đóng góp.

Đội ngũ trí thức cũng cần phát huy cao nhất trí tuệ và trách nhiệm của mình, cùng đóng góp vào con đường phát triển của dân tộc.

- Trân trọng cảm ơn ông về những chia sẻ!