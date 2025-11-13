Hà Nội

Kinh doanh

Chủ Thẩm mỹ viện Mailisa là ai?

Trước khi sở hữu chuỗi làm đẹp lớn với nhiều chi nhánh khắp cả nước, bà Phan Thị Mai từng có tuổi thơ cơ cực. 

Hoàng Minh (tổng hợp)

Sáng 13/11, lực lượng công an đồng loạt xuất hiện tại Thẩm mỹ viện Mailisa tại các chi nhánh ở TP HCM, Đắk Lắk, Hà Nội, Khánh Hòa, Nghệ An... Đây là các cơ sở thuộc hệ thống Mailisa - một trong những chuỗi thẩm mỹ viện lớn tại Việt Nam.

mailisa1.jpg
Công an xuất hiện tại nhiều chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa sáng 13/11. Ảnh: Vietnamnet

Không chỉ là tên của một chuỗi thẩm mỹ viện lớn tại Việt Nam, Mailisa còn là tên gọi gắn liền với bà Phan Thị Mai (SN 1975), người đồng sáng lập và điều hành hệ thống thẩm mỹ này cùng với chồng là ông Hoàng Kim Khánh. Mailisa được thành lập từ năm 1998 và hiện sở hữu 17 chi nhánh trên cả nước với hơn 2.000 nhân sự.

Bà Phan Thị Mai (quê Hà Tĩnh, thường được gọi Mailisa) là nhân vật có tiếng trong ngành thẩm mỹ. Trên mạng xã hội, Phan Thị Mai cũng là người làm sáng tạo nội dung nổi tiếng với 2,2 triệu người theo dõi trên TikTok.

mailisa3.jpg
Bà Phan Thị Mai - chủ thẩm mỹ viện Mailisa. Ảnh: FBNV

Khác với nhiều cơ sở thẩm mỹ truyền thống, Mailisa sớm đẩy mạnh hoạt động quảng bá trên mạng xã hội. Bà Mai Lisa thường xuyên xuất hiện trong các video quảng cáo, livestream chia sẻ về làm đẹp và các clip thiện nguyện được lan tỏa trên Facebook, TikTok, YouTube.

Trước khi trở thành bà chủ của thương hiệu thẩm mỹ Mailisa, bà Phan Thị Mai từng có có thời gian vất vả, cơ cực. Bà sinh ra trong gia đình làm nông tại xã tỉnh Hà Tĩnh. Nhà có 2 anh em, bố mất từ năm bà chỉ mới 11 tuổi. Bà Mai phải theo mẹ lên rừng hái củi, bán rau mưu sinh. Sau này, bà Mai Lisa có cơ hội làm việc trong lĩnh vực sắc đẹp và bén duyên với nghề đến hiện tại.

mailisa2.jpg
Bà Phan Thị Mai và chồng - ông Hoàng Kim Khánh. Ảnh: FBNV

Năm 1998, bà cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thành lập Thẩm mỹ viện Mailisa, khởi đầu là một cơ sở nhỏ rồi phát triển thành hệ thống với loạt chi nhánh ở TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nha Trang, Buôn Ma Thuột...

Ngoài lĩnh vực làm đẹp, Mailisa còn được biết đến nhờ cuộc sống xa hoa. Vợ chồng Phan Thị Mai - Hoàng Kim Khánh sở hữu dàn siêu xe trị giá hàng trăm tỷ đồng, gồm Lamborghini Aventador S, Ferrari 488 Pista Spider, Aston Martin Vantage, Porsche 911 Turbo S, cùng nhiều mô tô đắt tiền như Harley-Davidson V-Rod hay KTM Brabus 1300 R.

Bên cạnh đó, vợ chồng bà Phan Thị Mai còn được biết đến với hình ảnh tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện được chia sẻ thường xuyên trên mạng xã hội.

Theo thông tin trên website chính thức, Mailisa dành hơn 100 tỷ đồng cho hoạt động thiện nguyện năm 2024, trong đó có 70 tỷ đồng cho “Bếp ăn 0 đồng Khánh Mailisa - TP HCM”, 40 căn nhà tình thương tại Cao Bằng trị giá 40 tỷ đồng và 1,5 tỷ đồng hỗ trợ y tế.

