Dự thảo luật đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền từ UBND cấp tỉnh về UBND cấp xã, cho phép cấp xã được lập, phê duyệt một số loại quy hoạch chi tiết.

Chiều 28/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

ĐẨY MẠNH PHÂN QUYỀN VỀ CẤP XÃ

Góp ý nội dung phân quyền, phân cấp trong lập và phê duyệt quy hoạch, đại biểu Thạch Phước Bình (đoàn Vĩnh Long) cho biết, luật hiện hành phân định khá rõ thẩm quyền giữa Trung ương và địa phương nhưng vẫn còn cứng nhắc, khiến nhiều quy hoạch cấp thấp bị kéo dài thủ tục.

Đồng tình với việc dự thảo luật đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền từ UBND cấp tỉnh về UBND cấp xã, cho phép cấp xã được lập, phê duyệt một số loại quy hoạch chi tiết, đại biểu cũng cho rằng, phân quyền mạnh phải đi kèm với cơ chế điều phối, tránh tình trạng manh mún quy hoạch và không đồng bộ.

Để phù hợp với năng lực của đội ngũ cán bộ cấp xã, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (đoàn TP.HCM) đề nghị xem xét bổ sung điều kiện phân cấp gắn với năng lực cơ quan chuyên môn và chế độ tập huấn bắt buộc.

"Nếu không được quy định rõ, cấp xã sau khi sáp nhập rất dễ bị lúng túng, dẫn tới quy hoạch chậm tiến độ hoặc không bảo đảm chất lượng", ông nói.

Trong khi đó, đại biểu Triệu Thị Ngọc Diễm (đoàn TP Cần Thơ) đề nghị có giải pháp để UBND cấp xã và các đơn vị có liên quan hoàn thiện điều kiện về tổ chức bộ máy, nhân sự, năng lực của chính quyền cấp xã; giao đơn vị chuyên môn hướng dẫn để công tác phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch chung cấp xã đảm bảo theo quy định.

BẢO ĐẢM CÁN BỘ CHUYÊN MÔN QUY HOẠCH Ở CẤP XÃ

Đại biểu Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) thống nhất giao cấp xã lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, tuy nhiên phải thực hiện trên cơ sở quy hoạch chung của tỉnh.

Lo ngại đội ngũ cán bộ cấp xã hiện nay thiếu và yếu, đại biểu Hoà đề nghị cần có sự hỗ trợ tích cực của cấp tỉnh, đặc biệt là về cán bộ chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ này. Nếu để xã tự thực hiện phê duyệt, thẩm định hoặc thuê tư vấn, sẽ rất khó khăn.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu (đoàn TP Huế) nhấn mạnh dự thảo luật quy định UBND cấp xã được phê duyệt quy hoạch chung xã thể hiện bước tiến trong phân cấp; song chưa quy định yêu cầu thẩm định trước khi phê duyệt, chưa có cơ chế giám sát của cấp tỉnh, dễ xảy ra xung đột với quy hoạch cấp cao hơn nếu xã phê duyệt mà không tham chiếu.

Do đó, đại biểu đề nghị xác định rõ điều kiện phân cấp cho xã, như: có bộ máy chuyên môn, nhân sự có chứng chỉ hành nghề, có hạ tầng số phục vụ công tác quy hoạch; bổ sung quy định cơ quan chuyên môn cấp tỉnh phải thẩm định trước khi xã phê duyệt.

Mặt khác, đề nghị bổ sung quy định UBND cấp tỉnh phải đánh giá năng lực và công nhận tư cách xã trước khi phân quyền; chịu trách nhiệm pháp lý nếu quy hoạch xã vi phạm quy hoạch cấp cao hơn.

Nhiều đại biểu cũng quan tâm góp ý về các nội dung như: phân loại quy hoạch, đẩy mạnh phân cấp trong lập, phê duyệt quy hoạch; phân loại đô thị; quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương; quy hoạch chung đô thị thuộc thành phố, phê duyệt quy hoạch chi tiết,…

PHÂN CẤP ĐI ĐÔI VỚI HƯỚNG DẪN ĐỂ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

Cuối phiên thảo luận, giải trình làm rõ ý kiến các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, hiện nay cả nước có gần 300 viện và trung tâm thực hiện quy hoạch ở địa phương, tại các thành phố lớn cũng có các viện quy hoạch, kiến trúc.

Ở cấp tỉnh, việc lập quy hoạch thường thuê tư vấn từ các đơn vị này, bám sát quy hoạch quốc gia và quy hoạch ngành để lập quy hoạch tỉnh, quy hoạch thành phố. Khi triển khai xuống cấp xã, theo quan điểm của Bộ, cần thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến xã, bảo đảm cùng một đơn vị tư vấn hoặc đầu mối chuyên môn nhằm tạo sự thống nhất.

Về thẩm định quy hoạch, tại các Sở xây dựng sau sáp nhập hiện có đội ngũ khoảng 60 - 70 kỹ sư chuyên ngành, đủ điều kiện thành lập hội đồng thẩm định.

Với các quy hoạch liên quan phạm vi quốc gia, ngoài lực lượng chuyên môn sẵn có, Bộ Xây dựng vẫn thuê thêm các chuyên gia có chuyên môn sâu để bảo đảm chất lượng.

Do đó, theo Bộ trưởng, khi đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong lập, phê duyệt quy hoạch, không nên cho rằng cấp xã hay cấp tỉnh không đủ năng lực thẩm định, mà cần có hướng dẫn cụ thể qua các nghị định, thông tư để việc triển khai bảo đảm thống nhất và chất lượng.