Chính thức động thổ dự án The Parkland tại Ocean City

Dự án The Parkland động thổ, đánh dấu bước khởi đầu của dự án cao tầng đầu tiên thuộc tổ hợp Imperia Ocean City do MIK Group phát triển tại khu Đông Hà Nội.

Ngày 12/01/2026, dự án The Parkland chính thức được động thổ, đánh dấu bước khởi đầu của dự án cao tầng đầu tiên thuộc tổ hợp Imperia Ocean City do MIK Group phát triển tại khu Đông Hà Nội. Dự án được triển khai trong bối cảnh khu vực phía Đông Thủ đô đang được đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và phát triển đô thị.

1.jpg
Phối cảnh 3D dự án The Parkland

Tọa lạc tại đại đô thị Ocean City, The Parkland sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện tới các trục giao thông trọng điểm như vành đai 3.5, vành đai 4, cầu Vĩnh Tuy 2, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và tuyến Văn Giang - Hưng Yên. Vị trí này giúp cư dân dễ dàng di chuyển tới trung tâm Hà Nội và các địa phương lân cận, đồng thời hưởng lợi từ quá trình hoàn thiện hạ tầng của khu vực phía Đông.

Trên nền tảng quy hoạch tổng thể của đại đô thị, The Parkland được phát triển theo định hướng không gian sống mật độ thấp, ưu tiên cây xanh và mặt nước. Trên tổng diện tích 33,68 ha, dự án có mật độ xây dựng khoảng 26%, trong đó gần 17ha dành cho cây xanh và mặt nước. Không gian sống được tổ chức theo mô hình đa lớp với công viên trung tâm rộng 3,6ha cùng hệ công viên vệ tinh đan xen giữa các cụm tòa nhà, hướng tới nhóm cư dân trẻ theo đuổi lối sống năng động, gắn kết với thiên nhiên trong bối cảnh đô thị hiện đại.

22.jpg
Đại diện đơn vị phát triển và nhà thầu thực hiện nghi lễ động thổ Dự án The Parkland

Được tư vấn thiết kế bởi NBBJ, công ty kiến trúc, quy hoạch và thiết kế toàn cầu đến từ Mỹ, The Parkland theo đuổi phong cách kiến trúc hiện đại, với các khối nhà cao tầng được tổ chức đan xen cùng mảng xanh, hướng tới việc tăng cường sự kết nối giữa không gian sống và thiên nhiên.

Bên cạnh hệ không gian nội khu, cư dân The Parkland còn thừa hưởng hệ tiện ích quy mô lớn của đại đô thị Ocean City như biển hồ nhân tạo, hồ điều hòa, hệ thống công viên liên hoàn, trung tâm thương mại cùng các cơ sở y tế và giáo dục.

Đặc biệt, nhằm đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư của nhiều nhóm khách hàng, The Parkland cung cấp các loại hình căn hộ đa dạng về diện tích và công năng. Dự án gồm các căn studio, 1PN+, 2PN, 2PN+, 3PN phù hợp với người độc thân, gia đình trẻ và các hộ gia đình đa thế hệ. Ngoài ra, các căn duplex và penthouse mang đến lựa chọn không gian sống rộng rãi, riêng tư hơn cho nhóm khách hàng có nhu cầu cao về trải nghiệm sống.

33.jpg
Đại diện đơn vị phát triển MIK Group chia sẻ tại Lễ động thổ Dự án

Phát biểu tại lễ động thổ, đại diện đơn vị phát triển dự án - MIK Group cho biết, The Parkland là dự án đầu tiên trong tổ hợp cao tầng Imperia Ocean City, đồng thời thể hiện định hướng phát triển các dự án quy mô, được đầu tư bài bản của doanh nghiệp tại khu vực phía Đông Hà Nội trong giai đoạn tới.

Được biết, các dự án do MIK Group phát triển đều được triển khai theo đúng tiến độ cam kết, đảm bảo chất lượng xây dựng và vận hành.

Trước đó, MIK Group đã công bố kế hoạch phát triển chuỗi dự án Imperia Ocean City tại khu vực này, gắn với chiến lược mở rộng quỹ đất và đầu tư các tổ hợp nhà ở tại những địa bàn có hạ tầng đồng bộ, dư địa tăng trưởng lớn. Theo đại diện Tập đoàn, định hướng này nhằm đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng gia tăng, đồng thời góp phần hoàn thiện không gian đô thị phía Đông Hà Nội trong trung và dài hạn.

#MIK Group #Lễ động thổ Dự án #Imperia Ocean City #The Parkland #Ocean City #Hà Nội

