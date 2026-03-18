Agribank - “bà đỡ” tài chính giúp người thu nhập thấp an cư

Trong chiến lược phát triển kinh tế gắn với bảođảm an sinh xã hội,nhà ở xã hội đang là một trong những lĩnh vực đượcChính phủ và các bộ,ngành đặc biệt quan tâm.

Việc thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội không chỉ góp phần ổn định thị trường bất động sản mà còn tạo nền tảng bền vững cho người lao động, công nhân và người thu nhập thấp an cư, yên tâm làm việc và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. Tiên phong thực thi các chỉ đạo của Chính phủ về phát triển nhà ở, nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội, Agribank đã chủ động triển khai các chương trình tín dụng chính sách, nổi bật là Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP.

Agribank tiên phong triển khai Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo Nghị quyết 33/NQ-CP nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư dự án, người mua nhà nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi

Đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội

Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 (Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội), mục tiêu cung cấp nhà ở giá phù hợp cho người thu nhập thấp và công nhân; đến năm 2030 dự kiến hoàn thành hơn 1 triệu căn, trong đó 428.000 căn hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 và hơn 634.000 căn giai đoạn 2025-2030.

Tiếp đó, ngày 11/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 33/NQ-CP về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, bền vững, đặc biệt đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội; trọng tâm là gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi, đơn giản hóa thủ tục pháp lý, và đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp.

Sau gần 3 năm triển khai, bức tranh phát triển nhà ở xã hội hiện nay đang xuất hiện nhiều điểm sáng trên khắp cả nước. Phát biểu tại Hội thảo “Nhà ở xã hội: Bứt tốc nguồn cung, bảo đảm công bằng thụ hưởng” do Báo Tiền Phong tổ chức ngày 12/3/2026, ông Nguyễn Văn Sinh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho hay: Đến nay cả nước đang triển khai tổng số 737 dự án nhà ở xã hội với quy mô 701.247 căn, tương đương khoảng 70% mục tiêu của Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội. Trong đó, 196 dự án đã hoàn thành với 170.673 căn; 220 dự án đang khởi công xây dựng với 214.948 căn; và 321 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 315.626 căn.

Các dự án nhà ở xã hội đang được đẩy nhanh tốc độ triển khai, góp phần hoàn thành sớm mục tiêu Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội

Riêng trong năm 2025, cả nước đã hoàn thành 103.113 căn, đạt 103% so với mục tiêu 100.000 căn đề ra. Đây là bước tiến rõ rệt. Lần đầu tiên số lượng căn hộ hoàn thành trong một năm vượt mốc 100.000 căn. Có 20 địa phương hoàn thành và vượt chỉ tiêu, góp phần giúp kết quả chung vượt kế hoạch. Trên đà phát triển, chỉ trong 2 tháng đầu năm nay, cả nước đã khởi công 28 dự án với quy mô khoảng 21.000 căn.

Năm 2026, Chính phủ giao mục tiêu phát triển 158.700 căn nhà ở xã hội, tăng khoảng 1,5 lần so với năm 2025. Tuy nhiên, quy mô 220 dự án đang triển khai với gần 215.000 căn hộ trong 2 tháng đầu năm đã vượt mức kế hoạch của cả năm (đạt khoảng 125%).

Ưu tiên nguồn vốn tín dụng cho nhà ở xã hội

Được coi là “huyết mạch” của nền kinh tế nhờ vai trò trọng yếu trong việc điều tiết dòng tiền, cấp vốn cho sản xuất kinh doanh, ổn định vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, ngành ngân hàng luôn xác định tín dụng là một trong những nguồn lực quan trọng để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Bám sát chủ trương của Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thời gian qua đã ưu tiên nguồn vốn tín dụng cho lĩnh vực này, đồng thời phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn trong triển khai các dự án; xây dựng và triển khai nhiều cơ chế, chính sách tín dụng mang tính đặc thù nhằm hỗ trợ cả chủ đầu tư dự án cũng như người dân có nhu cầu mua nhà.

NHNN cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng hướng dòng vốn vào phân khúc nhà ở giá rẻ, nhà ở cho người thu nhập thấp. Hiện tổng dư nợ cho vay nhà ở xã hội đạt khoảng 41.000 tỷ đồng, trong đó Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 25.000 tỷ đồng và các ngân hàng thương mại (NHTM) trên 16.000 tỷ đồng.

Tại các NHTM, dư nợ cho vay theo Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33/NQ-CP hiện nay khoảng gần 7.000 tỷ đồng (doanh số giải ngân 8.293 tỷ đồng). Đáng chú ý, các NHTM đã cam kết cho vay 20.500 tỷ đồng, tương đương 17% quy mô gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, và sẽ tiếp tục giải ngân theo tiến độ thi công các dự án.

Để khuyến khích các ngân hàng tham gia chương trình, NHNN cho phép không tính dư nợ của gói tín dụng này vào hạn mức tăng trưởng tín dụng hằng năm của từng ngân hàng, đồng thời duy trì mặt bằng lãi suất điều hành ổn định nhằm tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay.

Agribank “tiếp sức” nguồn vốn

Tiên phong triển khai chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư dự án, người mua nhà nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để đáp ứng nhu cầu về nhà ở của các đối tượng thu nhập thấp, ngày 03/4/2023, Agribank đã ban hành văn bản số 3175/NHNo-TD về việc triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP và Văn bản 2308/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, Agribank dành 30.000 tỷ đồng với mức lãi suất hỗ trợ 2% để cho vay đối tượng khách hàng là pháp nhân, cá nhân đầu tư dự án và mua nhà ở tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ thuộc danh mục do Bộ Xây dựng công bố. Thời gian ưu đãi lãi suất đối với chủ đầu tư là 3 năm kể từ ngày giải ngân nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận cho vay ban đầu, đối với người mua nhà là 5 năm.

Lãi suất ưu đãi áp dụng từ khi triển khai (ngày 03/4/2023) đến hết ngày 30/6/2023 đối với chủ đầu tư là 8,7%/năm và đối với người mua nhà là 8,2%/năm. Kể từ ngày 1/7/2023, định kỳ 6 tháng/lần, Agribank thông báo lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi triển khai chương trình.

Trong kỳ từ ngày 01/01/2026 đến hết 30/6/2026, Agribank áp dụng mức lãi suất đối với khách hàng là chủ đầu tư dự án là 6,1%/năm, còn khách hàng là người mua nhà ở hưởng mức lãi suất 5,6%/năm.

Mức cho vay đối với Chủ đầu tư và Người mua nhà thực hiện theo quy định hiện hành của Agribank, trường hợp Người mua nhà có tài sản bảo đảm bổ sung mức cho vay tối đa bằng 85% tổng mức đầu tư của phương án.

Agribank đã giải ngân hơn 1.800 tỷ đồng cho các khách hàng theo Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33/NQ-CP

Chương trình triển khai từ ngày 3/4/2023 đến khi doanh số giải ngân đạt 30.000 tỷ đồng nhưng không quá ngày 31/12/2030. Trường hợp doanh số giải ngân đạt 30.000 tỷ đồng trước thời điểm 31/12/2030, căn cứ tình hình thực tế, Agribank có thể thông báo bổ sung quy mô Chương trình.

Tính đến cuối tháng 2/2026, Agribank đã phê duyệt 21 dự án nhà ở xã hội cho Chủ đầu tư và Người mua nhà với tổng số tiền phê duyệt là 5.344 tỷ đồng (tương ứng hơn 26% tổng số tiền các NHTM cam kết cho vay); đã cho vay 10 khách hàng là Chủ đầu tư và 504 khách hàng là Người mua nhà, tổng số tiền giải ngân lũy kế từ đầu chương trình là 1.810,2 tỷ đồng (Chủ đầu tư 1.445 tỷ đồng, Người mua nhà là 357.2 tỷ đồng), dư nợ là 1.246,7 tỷ đồng (Chủ đầu tư 926,2 tỷ đồng, Người mua nhà 320,5 tỷ đồng).

Trong giai đoạn này, số lượng dự án mới khởi công chưa nhiều, tiến độ triển khai các dự án còn chậm. Đến đầu năm 2026, số lượng dự án nhà ở xã hội trên cả nước có sự tăng trưởng mạnh với tiến độ triển khai nhanh chóng, kéo theo số tiền giải ngân cho khách hàng (cả Chủ đầu tư và Người mua nhà) đều tăng mạnh. Tính riêng 2 tháng đầu năm 2026, Agribank phê duyệt thêm 03 dự án cho vay, số tiền giải ngân tăng hơn 110 tỷ đồng; số lượng khách hàng là Người mua nhà tăng gần 30 người.

Agribank cũng đang tiếp cận 6 dự án tại địa bàn các tỉnh thành phố Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Đồng Nai với tổng mức cấp tín dụng dự kiến là 3.400 tỷ đồng.

Bước vào giai đoạn then chốt 2026-2028 của Đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, Agribank xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khẳng định vai trò ngân hàng thương mại Nhà nước trụ cột, tiên phong trong việc thực thi các chính sách tín dụng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Để đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo hiệu quả giải ngân, Agribank đã xây dựng kế hoạch vốn linh hoạt, sẵn sàng cung ứng nguồn tín dụng ưu đãi cho cả phân khúc Chủ đầu tư và Người mua nhà với thủ tục tinh gọn, lãi suất hấp dẫn.

Agribank cam kết đồng hành sát sao cùng các địa phương và doanh nghiệp, không chỉ ở vai trò người cung cấp vốn mà còn là đối tác tư vấn tài chính tin cậy, góp phần khơi thông nguồn lực, sớm hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người lao động thu nhập thấp trên cả nước.