Chinh phục đại học top cùng SNA Nam Sài Gòn từ lớp 9

Phú Quốc sắp có bệnh viện và quảng trường đẳng cấp quốc tế Ngày 2/11, đoàn công tác của Chủ tịch UBND TP Phú Quốc đã tới phường An Thới để khảo sát, làm việc với các ngành chức năng về hai dự án đang được hé lộ sẽ xây dựng tại đây: quảng trường biển và bệnh viện quốc tế.

Sáng 2/11, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc Trần Minh Khoa đã tới phường An Thới để khảo sát một số dự án trọng điểm tại khu vực này trong tương lai. Buổi khảo sát được xem là bước đi tiếp theo của chính quyền địa phương để gia tăng tiện ích và trải nghiệm cho du khách, người dân, sau khi đưa ra một loạt biện pháp quyết liệt để lấy lại cảnh quan đô thị, xử lý các trường hợp vi phạm, ảnh hưởng tới cảnh quan chung tại một khu vực có nhiều tiềm năng phát triển du lịch như phường An Thới. Trong buổi khảo sát, ông Trần Minh Khoa cho biết: “Hiện nay, Thành phố cũng đang thực hiện giải toả bãi đất đỏ ở khu vực An Thới để làm thành một bãi tắm công cộng phục vụ bà con và du khách. Song song với bãi tắm sẽ có khu vực quảng trường biển và trục cảnh quan để đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn. Đây là một việc làm hết sức quan trọng mà Thành phố và phường An Thới đã và đang triển khai quyết liệt, để trong thời gian ngắn tới sẽ dọn dẹp bãi biển, không còn tình trạng lấn chiếm bãi biển gây tình trạng nhếch nhác.

Ông Khoa cũng nhấn mạnh cần triển khai quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhất có thể để đảo Ngọc tăng thêm sức hút với du khách trong và ngoài nước, có thêm cơ sở hạ tầng để đón lượng khách quốc tế tới Phú Quốc ngày càng tăng cao.