Chính phủ trình 70 nội dung lớn tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XV

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 10, Chính phủ sẽ trình 70 nội dung lớn trong đó có nhiều dự án luật sửa đổi toàn diện và các nghị quyết quan trọng.

Sáng 5/9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 49. Dự kiến Phiên họp được tổ chức thành 3 đợt, kéo dài gần 6 ngày với 32 nội dung chính thức và một số nội dung dự phòng.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là phiên họp quan trọng để tập trung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, triển khai ngay những nhiệm vụ mới theo quy định của pháp luật, bảo đảm hoàn thành trọn vẹn chương trình công tác của cả nhiệm kỳ.

“Kỳ họp này phải hết sức quyết tâm, quyết liệt thì chúng ta mới có thể hoàn thành được các nội dung. Trước đây Chính phủ dự kiến trình 90 nội dung nhưng bây giờ rút xuống còn 70 nội dung. Hiện Chính phủ cũng rất tích cực họp các phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Theo đó, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác lập pháp, xem xét 14 dự án luật trong đó có 7 dự án sửa đổi toàn diện, phạm vi rộng, tác động lớn. Các dự án liên quan trực tiếp đến thể chế kinh tế thị trường, quyền con người, quốc phòng, an ninh, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm thể chế hóa kịp thời những chủ trương, định hướng lớn của Đảng sau các nghị quyết Trung ương mới ban hành.

Do các dự án luật đều sẽ trình Quốc hội thông qua theo quy trình tại một kỳ họp, vì vậy Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan trình chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng, bảo đảm cơ sở chính trị, cơ sở khoa học và thực tiễn vững chắc, tuân thủ các quy định về tham vấn chính sách và các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; các cơ quan thẩm tra phát huy tính chủ động, phản biện trách nhiệm với tinh thần xây dựng, nêu rõ những vấn đề cần xin ý kiến UBTVQH, đề xuất cụ thể hướng xử lý; việc thảo luận cần tập trung vào những vấn đề cốt lõi, tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, để luật ban hành đi vào cuộc sống, tạo động lực phát triển đất nước.

Cùng với việc xem xét các dự án luật, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại phiên họp, lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trực tiếp quyết định Chương trình lập pháp năm 2026, thay vì trước đây trình Quốc hội quyết định (thực hiện theo quy định mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật). Việc thay đổi thẩm quyền này nhằm bảo đảm chương trình có tính linh hoạt, bám sát thực tiễn. Chương trình lập pháp năm 2026 cần phù hợp với đặc điểm của năm 2026 - là năm chuyển giao và bước sang nhiệm kỳ mới, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những dự án luật thật sự cấp thiết, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho việc triển khai các chương trình, nhiệm vụ ngay từ năm đầu nhiệm kỳ.

Cũng tại Phiên họp này, UBTVQH sẽ xem xét các báo cáo giám sát thường niên, báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành và thảo luận các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan tư pháp.

Chủ tịch Quốc hội cũng đồng thời nhấn mạnh, một nội dung quan trọng của phiên họp là cho ý kiến lần hai về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XV. Dự kiến Kỳ họp tới sẽ xem xét, quyết định gần 70 nội dung lớn, trong đó có nhiều dự án luật sửa đổi toàn diện và các nghị quyết quan trọng nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, cùng chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035…