Chính phủ liên bang Mỹ tạm thời đóng cửa một phần, lần thứ hai kể từ tháng 10/2025.

Theo CNBC, Chính phủ Mỹ tạm ngừng hoạt động một phần từ sáng 31/1/2026 (giờ địa phương) dù Thượng viện đã thông qua thỏa thuận cấp ngân sách vài giờ trước đó.

Thượng viện Mỹ đã thông qua gói ngân sách gồm 5 dự luật vào tối 30/1, tuy nhiên, gói này cần được Hạ viện phê duyệt lại trước khi trở thành luật. Các thành viên Hạ viện sẽ không trở lại làm việc cho đến ngày 2/2, dẫn đến tình trạng Chính phủ Mỹ phải tạm ngừng hoạt động một phần cho đến lúc đó.

Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần từ sáng 31/1/2026. Ảnh: Bloomberg.

Được biết, các khoản ngân sách được Quốc hội Mỹ thông qua đã hết hạn vào ngày 31/1/2026 đối với các dự luật tài trợ cho Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Dịch vụ Tài chính, Bộ An ninh Nội địa, Bộ Lao động, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Giáo dục, Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị cùng các cơ quan và chương trình liên quan.

Theo MS NOW, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết trong một cuộc họp trực tuyến của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện chiều 30/1 rằng ông sẽ ủng hộ thỏa thuận (ngân sách) đã được Thượng viện thông qua, xét đến sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với thỏa thuận này.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết ông hy vọng Hạ viện sẽ thông qua dự luật vào ngày 2/2. Sau khi được Hạ viện thông qua, gói ngân sách sẽ được gửi đến Tổng thống Trump để ký.

Trước đó, vào năm ngoái, Chính phủ liên bang Mỹ đã trải qua đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử, kéo dài khoảng 43 ngày. Đợt đóng cửa kết thúc vào giữa tháng 11/2025 khi Hạ viện thông qua dự luật cấp ngân sách cho Chính phủ đến ngày 30/1/2026.

