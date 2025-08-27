163 đại biểu Lâm Đồng dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Hà Nội

UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức kế hoạch chi tiết đưa 163 đại biểu tham dự lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội.

Sáng 27/8, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức buổi làm việc để rà soát, hoàn thiện kế hoạch đưa Đoàn đại biểu của tỉnh tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cùng chương trình diễu binh, diễu hành tại Thủ đô Hà Nội.

Theo dự thảo kế hoạch, Đoàn đại biểu Lâm Đồng có 163 thành viên, bao gồm nguyên lãnh đạo tỉnh, người có công với cách mạng, chức sắc tôn giáo tiêu biểu cùng một số cán bộ phục vụ. Đoàn sẽ tham dự lễ trong 7 ngày, từ 30/8 đến 5/9/2025.

UBND tỉnh Lâm Đồng họp bàn kế hoạch tổ chức Đoàn đại biểu dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Hà Nội. Ảnh: TH

Để đưa, đón đại biểu, tỉnh bố trí 6 xe giường nằm 35 chỗ xuất phát từ ba khu vực: Tây Lâm Đồng, Đông Lâm Đồng và khu vực trung tâm. Lộ trình di chuyển, điểm dừng chân, nơi ăn nghỉ đã được xây dựng chi tiết, đồng thời bố trí thăm và tặng quà các lực lượng của Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng trực tiếp tham gia diễu binh, diễu hành tại Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn đánh giá cao công tác tham mưu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc chuẩn bị dự thảo kế hoạch. Đồng thời, ông yêu cầu tiếp tục rà soát, bổ sung những điểm cần thiết, đặc biệt là phương tiện di chuyển cho đại biểu cao tuổi, nơi nghỉ ngơi, ăn uống dọc đường và bố trí tổ phục vụ trong suốt chuyến đi.

Kế hoạch di chuyển của Đoàn đại biểu được xây dựng chi tiết, bảo đảm an toàn và thuận lợi. Ảnh: TH

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan liên quan: xây dựng dự toán kinh phí, rà lại danh sách đại biểu, tham mưu thành lập Đoàn và tổ phục vụ, bảo đảm mọi công tác chuẩn bị hoàn tất đúng yêu cầu của Trung ương và tỉnh.