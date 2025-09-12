Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Chim ưng trắng siêu hiếm được bán với giá 8,4 tỷ đồng

Chú chim màu trắng được bán với giá 8,4 tỷ đồng và trở thành chú chim ưng đắt nhất từ trước đến nay.

Hoàng Minh (theo Arabnews)

Mới đây, tại cuộc đấu giá chim ưng quốc tế năm 2025 do Câu lạc bộ chim ưng Saudi tổ chức tại Malham, phía bắc Riyadh, Ả Rập Xê Út, một con chim ưng màu trắng đã được bán với giá 1,2 triệu SR (tương đương 8,4 tỷ đồng) khiến nhiều người sửng sốt.

Đó là chú chim ưng Super White Pure Gyr Farkh từ trang trại RX có trụ sở tại Mỹ. Trong phiên đấu giá, chú chim đã thu hút nhiều người trả giá cạnh tranh trước khi được bán 8,4 tỷ đồng. Mức giá này khiến nó trở thành con chim ưng đắt nhất trong cuộc đấu giá năm nay, theo hãng thông tấn Saudi đưa tin.

con-chim1.jpg
Chú chim ưng màu trắng giá hơn 8 tỷ đồng. Ảnh: SPA

Đây là loài chim ưng gyr-farkh thuần chủng siêu trắng quý hiếm. Loài chim này có thân hình lớn, cánh rộng, đuôi dài, được nhiều nhà nhân giống và người yêu thích săn đón.

Được tổ chức bởi Câu lạc bộ Chim ưng Saudi, cuộc đấu giá này là một trong những sự kiện chim ưng uy tín nhất thế giới, thu hút các nhà lai tạo, người mua và những người đam mê từ khắp nơi trên thế giới.

con-chim2.jpg
Chim ưng gyr-farkh thuần chủng siêu trắng quý hiếm. Ảnh: SPA

Trong phiên đấu giá còn bán một con chim Shaheen Gyr Farkh từ trang trại Border Falcons có trụ sở tại Vương quốc Anh với giá 28.000 SAR (197 triệu đồng). Ngoài ra, một con Shaheen Gyr Farkh khác, được cung cấp bởi trang trại Falcon Mews của Vương quốc Anh, bán 48.000 SAR (khoảng 337 triệu đồng).

Ở khu vực Trung Đông, chim ưng vô cùng được yêu thích, là biểu tượng của quyền uy và sức mạnh. Chúng thường được huấn luyện để đi săn, làm thú cưng và có mức giá rất đắt đỏ.

Thú đi săn cùng chim ưng tồn tại từ hàng nghìn năm trước và nay trở thành một phần quan trọng trong văn hóa Trung Đông. UNESCO đã liệt kê truyền thống này vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Theo truyền thống, chim ưng từng được dùng để giúp chủ kiếm ăn, nhưng ngày nay chúng trở thành thú cưng và rèn luyện thể thao.

#chim ưng đắt nhất thế giới #đấu giá chim ưng Saudi 2025 #chú chim ưng Super White Gyr Farkh #giá chim ưng siêu trắng 8 #4 tỷ đồng #chim ưng quý hiếm Trung Đông

Bài liên quan

Photo

Sửng sốt chim lạ thải ra đặc sản đắt nhất hành tinh, 40 triệu đồng/kg

Ông Henrique Sloper de Araújo (ở Brazil) không ngờ thứ mình tìm thấy trong chất thải của những con chim ở đồn điền cà phê 50 ha của mình lại biến thành loại đặc sản đắt đỏ nhất thế giới...

Sung sot chim la thai ra dac san dat nhat hanh tinh, 40 trieu dong/kg
Chim Jacu (gà lôi) được pháp luật Brazil bảo vệ.
Sung sot chim la thai ra dac san dat nhat hanh tinh, 40 trieu dong/kg-Hinh-2
 Chim Jacu đã phá hoại nghiêm trọng đồn điền cà phê ở Brazil.
Sung sot chim la thai ra dac san dat nhat hanh tinh, 40 trieu dong/kg-Hinh-3
 Chúng chỉ chọn những quả chín mọng để ăn, nhiều quả được cho là hoàn hảo cũng bị chúng bỏ lại.
Sung sot chim la thai ra dac san dat nhat hanh tinh, 40 trieu dong/kg-Hinh-4
 Ông Henrique Sloper de Araújo đã thử nhặt chất thải của chim và nhận thấy có nhiều hạt cà phê lẫn trong đó. Và rồi, ông đã nảy ra ý tưởng thu hoạch hạt cà phê từ phân của chim Jacu.
Sung sot chim la thai ra dac san dat nhat hanh tinh, 40 trieu dong/kg-Hinh-5
 Ông phải chi rất nhiều tiền để thuê công nhân tìm kiếm phân chim Jacu có chứa hạt cà phê.
Sung sot chim la thai ra dac san dat nhat hanh tinh, 40 trieu dong/kg-Hinh-6
 Ông cũng phát hiện ra chim Jacu có hệ tiêu hóa đặc biệt.
Sung sot chim la thai ra dac san dat nhat hanh tinh, 40 trieu dong/kg-Hinh-7
 Tuy chúng nuốt quả và thải ra hạt cà phê còn nguyên, nhưng hệ tiêu hóa của chúng đã khiến cho caffeine trong hạt mất gần hết và không cần lên men nữa.
Sung sot chim la thai ra dac san dat nhat hanh tinh, 40 trieu dong/kg-Hinh-8
 Chim Jacu chỉ ăn những quả chín nhất giúp cho chất lượng của hạt cà phê luôn đạt mức cao nhất.
Sung sot chim la thai ra dac san dat nhat hanh tinh, 40 trieu dong/kg-Hinh-9
 Thành phẩm thu được là cà phê phân chim Jacu có vị trái cây và chua hơn các loại khác.
Sung sot chim la thai ra dac san dat nhat hanh tinh, 40 trieu dong/kg-Hinh-10
 Nhiều người mô tả cà phê phân chim Jacu có mùi thơm như mùi hoa hồi.
Sung sot chim la thai ra dac san dat nhat hanh tinh, 40 trieu dong/kg-Hinh-11
Đồn điền của Henrique Sloper de Araújo là nơi duy nhất sử dụng phân chim Jacu để sản xuất cà phê. 
Sung sot chim la thai ra dac san dat nhat hanh tinh, 40 trieu dong/kg-Hinh-12
 Nhiều người còn ví von việc mua được loại cà phê này khó chẳng kém "đãi cát tìm vàng".
Sung sot chim la thai ra dac san dat nhat hanh tinh, 40 trieu dong/kg-Hinh-13
 Các công đoạn đều phải làm thủ công nên cà phê từ phân chim Jacu có giá thành khá đắt.
Sung sot chim la thai ra dac san dat nhat hanh tinh, 40 trieu dong/kg-Hinh-14
 Hiện nay cà phê từ phân chim Jacu là mặt hàng được ưa chuộng tại Pháp, Nhật Bản và Anh. Giá thành của loại cà phê này ở mức 1.700 USD/kg (gần 40 triệu đồng/kg).
Xem chi tiết

Thú chơi đắt đỏ của đại gia chi tiền tỷ “tậu nhà” cho chim

Không những chi hàng chục tỷ đồng cho thú chơi chim cảnh, doanh nhân Chương Tailor còn mạnh tay tậu bộ sưu tập cá Koi đắt đỏ từ Nhật Bản về để thỏa mãn niềm đam mê.

Thu choi dat do cua dai gia chi tien ty “tau nha” cho chim
Doanh nhân Dương Văn Chương (Chương Tailor) được biết đến là "ông trùm thời thời trang Việt Nam". Bên cạnh đó, Chương Tailor còn nổi tiếng với bộ chim cảnh quý và đắt đỏ bậc nhất. Ảnh: FB Chương Tailor 
Xem chi tiết

Xã hội

5 loài chim đắt nhất hành tinh được nuôi làm thú cưng

Để sở hữu những loài chim này làm thú cưng, người chơi phải chi tới vài chục triệu, thậm chí gần nửa tỷ đồng.

5 loai chim dat nhat hanh tinh duoc nuoi lam thu cung
 Vẹt mào đen có nguồn gốc ở phía Bắc Queensland (Úc). Loài chim này có ngoại hình đặc biệt, với mào lớn và mỏ khổng lồ.Đây là loài vẹt có mào lớn nhất thế giới, nhưng việc tìm một con để nuôi làm thú cưng không dễ dàng. Ảnh: Hepper
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới