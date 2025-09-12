Chim ưng trắng siêu hiếm được bán với giá 8,4 tỷ đồng

Chú chim màu trắng được bán với giá 8,4 tỷ đồng và trở thành chú chim ưng đắt nhất từ trước đến nay.

Mới đây, tại cuộc đấu giá chim ưng quốc tế năm 2025 do Câu lạc bộ chim ưng Saudi tổ chức tại Malham, phía bắc Riyadh, Ả Rập Xê Út, một con chim ưng màu trắng đã được bán với giá 1,2 triệu SR (tương đương 8,4 tỷ đồng) khiến nhiều người sửng sốt.

Đó là chú chim ưng Super White Pure Gyr Farkh từ trang trại RX có trụ sở tại Mỹ. Trong phiên đấu giá, chú chim đã thu hút nhiều người trả giá cạnh tranh trước khi được bán 8,4 tỷ đồng. Mức giá này khiến nó trở thành con chim ưng đắt nhất trong cuộc đấu giá năm nay, theo hãng thông tấn Saudi đưa tin.

Chú chim ưng màu trắng giá hơn 8 tỷ đồng. Ảnh: SPA

Đây là loài chim ưng gyr-farkh thuần chủng siêu trắng quý hiếm. Loài chim này có thân hình lớn, cánh rộng, đuôi dài, được nhiều nhà nhân giống và người yêu thích săn đón.

Được tổ chức bởi Câu lạc bộ Chim ưng Saudi, cuộc đấu giá này là một trong những sự kiện chim ưng uy tín nhất thế giới, thu hút các nhà lai tạo, người mua và những người đam mê từ khắp nơi trên thế giới.

Chim ưng gyr-farkh thuần chủng siêu trắng quý hiếm. Ảnh: SPA

Trong phiên đấu giá còn bán một con chim Shaheen Gyr Farkh từ trang trại Border Falcons có trụ sở tại Vương quốc Anh với giá 28.000 SAR (197 triệu đồng). Ngoài ra, một con Shaheen Gyr Farkh khác, được cung cấp bởi trang trại Falcon Mews của Vương quốc Anh, bán 48.000 SAR (khoảng 337 triệu đồng).

Ở khu vực Trung Đông, chim ưng vô cùng được yêu thích, là biểu tượng của quyền uy và sức mạnh. Chúng thường được huấn luyện để đi săn, làm thú cưng và có mức giá rất đắt đỏ.

Thú đi săn cùng chim ưng tồn tại từ hàng nghìn năm trước và nay trở thành một phần quan trọng trong văn hóa Trung Đông. UNESCO đã liệt kê truyền thống này vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Theo truyền thống, chim ưng từng được dùng để giúp chủ kiếm ăn, nhưng ngày nay chúng trở thành thú cưng và rèn luyện thể thao.