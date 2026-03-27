Chiến sự Trung Đông ngày 27/3, ông Trump tiếp tục trì hoãn tối hậu thư

Tổng thống Mỹ đã gia hạn từ 5 ngày trước đó thành 10 ngày để Iran mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các cuộc không kích ăn miếng trả miếng vẫn rất khốc liệt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm tuyên bố sẽ hoãn cuộc tấn công đe dọa vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran và gia hạn thời hạn cho Tehran mở lại eo biển Hormuz đến ngày 6/4. Động thái này đánh dấu sự rút lại lời cảnh báo trước đó của Trump rằng Mỹ sẽ nhắm mục tiêu vào các nhà máy năng lượng của Iran nếu tuyến đường vận chuyển quan trọng này vẫn bị đóng cửa.

Ông Trump phát biểu trong cuộc họp ngày 27/3.

Ông Trump vẫn như thường lệ, nói rằng các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh đang "diễn ra rất tốt". Thông báo của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi chứng khoán giảm mạnh và giá dầu tăng, khi sự nghi ngờ lại bao trùm Phố Wall về khả năng kết thúc chiến tranh.

Chỉ số S&P 500 giảm 1,7%, mức giảm tồi tệ nhất kể từ tháng Giêng và đang trên đà trải qua tuần giảm điểm thứ năm liên tiếp. Chuỗi giảm điểm này kéo dài từ trước khi chiến tranh Iran bắt đầu, và đây sẽ là chuỗi giảm điểm dài nhất trong gần bốn năm.

Khốc liệt những đòn không kích

Trong 24 giờ qua, vòng xoáy bạo lực giữa liên minh Mỹ - Israel và Iran đã chứng kiến những đợt tập kích chính xác đi kèm các đòn trả đũa gây thiệt hại nặng nề về cả người và tài sản.

Trong khi đó Israel đã tung hơn 60 máy bay chiến đấu thực hiện đợt không kích quy mô lớn, thả hơn 150 quả bom dẫn đường vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu tại Iran.

Lực lượng cứu hộ kiểm tra một chiếc xe bị phá hủy tại hiện trường một tòa nhà dân cư bị trúng bom trong cuộc không kích đêm qua trong chiến dịch quân sự Mỹ-Israel ở Tabriz, tỉnh Đông Azerbaijan, tây bắc Iran.

Các mục tiêu bị đánh trúng bao gồm trụ sở Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao (SNSC), văn phòng Tổng thống Iran và các xưởng sản xuất tên lửa tại Isfahan và Shiraz.

Đặc biệt, Israel xác nhận đã tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của lực lượng Quds (thuộc IRGC) tại Tehran.

Tại Lebanon, các đợt pháo kích của Israel vào miền Nam đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương chỉ trong một ngày, đẩy số người sơ tán lên mức kỷ lục.

Tehran đã đáp trả bằng làn sóng tên lửa đạn đạo và drone nhắm vào dải trung tâm Israel, gây ra các vụ nổ tại Petah Tikva và Kfar Qassem.

Đáng chú ý, các vụ tấn công của Iran nhắm vào các quốc gia đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh đã gây thiệt hại dân sự trực tiếp. Tại Abu Dhabi (UAE), mảnh vỡ tên lửa bị đánh chặn rơi xuống đã làm 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương, đồng thời gây hư hại cho các biểu tượng kiến trúc như khách sạn Burj Al Arab.

Tại Yemen, lực lượng Houthi cũng gia tăng áp lực khi phóng drone tấn công các tàu hàng, buộc hải quân Mỹ phải thực hiện các đòn đánh chặn khẩn cấp để bảo vệ tuyến hàng hải.

Israel đưa bộ binh kiểm soát miền nam Lebanon

Hãng thông tấn AP hiện đang gọi các hành động quân sự của Israel ở miền nam Lebanon là một cuộc xâm lược.

Israel đã điều động hàng nghìn binh sĩ vượt biên giới vào Lebanon, và lực lượng Israel cùng các chiến binh Hezbollah do Iran hậu thuẫn đã giao tranh trên mặt đất ít nhất ba tuần nay.

Các quan chức Israel, bao gồm cả bộ trưởng quốc phòng, cho biết họ muốn kiểm soát toàn bộ khu vực phía nam sông Litani - cách biên giới khoảng 30 km về phía bắc - và rằng những người dân Lebanon bị di dời sẽ không được phép trở về cho đến khi Israel quyết định rằng biên giới phía bắc của họ đã an toàn.

Israel đã chiếm đóng phần lớn khu vực đó từ năm 1982 đến năm 2000 sau khi xâm lược miền nam Lebanon trong cuộc nội chiến của nước này.

Các quan chức Lebanon cho biết Israel đã vi phạm chủ quyền của Lebanon và đang tìm cách chiếm đóng lãnh thổ Lebanon.

Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam đã cảnh báo Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres về “nguy cơ sáp nhập” các khu vực phía nam sông Litani bởi Israel.

Ông cảnh báo rằng các hành động và tuyên bố của Israel đe dọa chủ quyền của Lebanon, đồng thời trái với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Ông Guterres cho biết ông đã yêu cầu Bộ trưởng Ngoại giao Lebanon đệ trình ngay lập tức một khiếu nại lên Hội đồng Bảo an, và kêu gọi Liên Hợp Quốc “thực hiện trách nhiệm của mình trong việc chấm dứt những vi phạm này”.

Tướng Israel cảnh báo thiếu hụt binh lính

Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel đã cảnh báo rằng quân đội sẽ "sụp đổ" do nhu cầu ngày càng tăng và thiếu hụt nhân lực khi phải chiến đấu trên nhiều mặt trận.

Theo các báo cáo của truyền thông Israel, Eyal Zamir đã phát biểu tại cuộc họp nội các an ninh hôm thứ Tư rằng: “Tôi xin nêu ra 10 dấu hiệu cảnh báo”. Ông nói thêm rằng sẽ không lâu nữa quân đội sẽ không thể thực hiện các nhiệm vụ thường nhật.

Ông nói rằng quân đội cần một “luật nghĩa vụ quân sự, luật nghĩa vụ dự bị và luật gia hạn thời gian phục vụ bắt buộc”.

Iran chính thức đặt "Trạm thu phí" tại Hormuz

Iran đã bắt đầu yêu cầu các tàu thuyền cung cấp thông tin chi tiết và đi đường vòng vào vùng biển Iran trước khi được Lực lượng Vệ binh Cách mạng nước này kiểm tra — và trong một số trường hợp, các tàu thuyền đã trả tiền để được đi qua eo biển.

Công ty thông tin vận tải biển Lloyd's List Intelligence gọi đó là “một chế độ ‘trạm thu phí’ trên thực tế”. Theo Lloyd's, dầu mỏ được ưu tiên và các tàu phải chịu “sự kiểm tra địa chính trị”, với phí được trả bằng nhân dân tệ, đơn vị tiền tệ của Trung Quốc.

Cách tiếp cận của Iran có thể vi phạm luật quốc tế.

Lưu lượng giao thông qua eo biển đã giảm 90% kể từ khi chiến tranh bắt đầu, khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt và tạo ra tình trạng thiếu hụt đáng báo động ở các quốc gia châu Á phụ thuộc vào nguồn cung dầu từ các nhà sản xuất ở Vịnh Ba Tư.

Tuy nhiên, các tàu có liên hệ với Iran và khách hàng năng lượng chính của nước này, Trung Quốc, vẫn tiếp tục đi qua eo biển.