Xã hội

Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các nền tảng mạng xã hội và doanh nghiệp game tại Việt Nam đồng loạt triển khai chiến dịch truyền thông “Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng”.

Để lan tỏa tinh thần yêu nước nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các nền tảng mạng xã hội và doanh nghiệp game tại Việt Nam đồng loạt triển khai chiến dịch truyền thông “Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng” với nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc trên không gian mạng.

c083c62e-cde0-40c2-bd66-7ca38df5783c.jpg

Chiến dịch diễn ra từ ngày 25/8 - 3/9/2025, trong đó điểm nhấn là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng và các biểu tượng lịch sử - văn hóa dân tộc được lan tỏa trên không gian mạng tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, cụ thể: Trên nền tảng Zalo sẽ triển khai hai hoạt động chính gồm: Cập nhật bộ giao diện trang cá nhân mang đậm sắc màu ngày lễ lớn; Ra mắt hình đại diện AI với biểu tượng quốc kỳ và các hình ảnh gợi nhớ tinh thần độc lập, tự do.

Ngoài ra, Chiến dịch còn mở rộng trên các nền tảng thuộc hệ sinh thái gồm Zing MP3: ra mắt các playlist với chủ đề Tổ quốc - Nhân dân - Cách mạng, gắn biểu tượng đặc biệt của Quốc khánh 2/9 trên trang chủ, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ; Zalo Video: quảng bá sự kiện livestream chào mừng Quốc khánh, đồng thời gợi ý loạt video theo chủ đề 2/9 như phỏng vấn nhân vật, chương trình nghệ thuật, hoạt động kỷ niệm tại địa phương. Dự kiến, Chiến dịch sẽ tiếp cận tới 30 - 40 triệu tài khoản trên Zalo và trên các ứng dụng thuộc hệ sinh thái của Zalo.

Song song đó, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã vận động, kêu gọi khoảng 30 doanh nghiệp sản xuất game hàng đầu của Việt Nam cùng tham gia hưởng ứng Chiến dịch với quy mô lớn bằng cách nhuộm đỏ 150 - 200 game phát hành toàn cầu, trong đó nổi bật là các game như: Screwdom, Bus Out, Cookingdom, Dreamy Room, Goods Puzzle: Sort Challenge, Galaxiga: Space Arcade Shooter, Survivor Kingdoms,... Các game này đều đồng loạt gắn hình ảnh lá cờ Việt Nam trên biểu tượng ứng dụng (icon), trên bản đồ, vật phẩm, sự kiện trong game. Dự kiến, có khoảng 100 triệu người chơi tại Việt Nam và trên khắp thế giới được tiếp cận với chiến dịch này.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử chia sẻ: Đây là lần đầu tiên Zalo và các Công ty game Việt Nam đồng lòng triển khai một hoạt động quy mô lớn, thống nhất để chào mừng Quốc khánh 2/9, không chỉ tại Việt Nam mà còn lan tỏa cờ tổ quốc trên toàn cầu. Chiến dịch này sẽ mang đến trải nghiệm thú vị cho người dùng và game thủ, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế một cách sáng tạo và gần gũi, là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, sự chung tay giữa các nền tảng công nghệ, doanh nghiệp giải trí và người dùng, hướng tới mục tiêu xây dựng một không gian mạng lành mạnh, giàu giá trị nhân văn.

Chiến dịch “Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng” khẳng định sức mạnh của không gian số trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, tôn vinh giá trị lịch sử - văn hóa dân tộc, lan tỏa lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc, đồng thời thắt chặt tinh thần gắn kết cộng đồng, đặc biệt trong giới trẻ - lực lượng nòng cốt của kỷ nguyên số Việt Nam.

Người dân Đắk Lắk rộn ràng trong không khí chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN
Người dân Đắk Lắk rộn ràng trong không khí chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN

Ngoài ra, nhân dịp này, theo đề nghị của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Google Play cũng đã hưởng ứng và triển khai kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9 với Bộ Sưu tập “Made in Vietnam”. Theo đó, Bộ Sưu tập “Made in Vietnam” được ưu tiên hiển thị giới thiệu trên trang chủ Google Play Games gồm những tựa game kinh điển giúp gợi nhớ văn hóa truyền thống Việt Nam, do doanh nghiệp lớn của Việt Nam sản xuất, phát hành. Bộ Sưu tập nhằm tôn vinh những tài năng đặc biệt của Việt Nam trong lĩnh vực phát triển game và giúp họ tiếp cận đa dạng người chơi tại Việt Nam và trên khắp thế giới.

Sáng kiến này thể hiện sự hỗ trợ từ phía Chính phủ và khẳng định cam kết của Google trong việc trao quyền cho người sáng tạo, đồng thời đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu trong nền kinh tế số toàn cầu.

##RangRoVietNam ##ProudVietnam ##TetDocLap #Quốc khánh 2/9 #A80 #Lễ diễu binh diễu hành

