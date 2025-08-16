Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Đời sống

Chỉ một lần giúp chồng, tôi nhận về cú sốc phản bội đến nghẹt thở

Tôi chưa bao giờ động vào cặp chồng, nhưng lần mang đến công ty, một vật bất ngờ rơi ra khiến tôi chết lặng, phát hiện bí mật chấn động.

Vân Giang

Vợ chồng tôi năm nay đều 38 tuổi, kết hôn khi còn là sinh viên đại học. Chúng tôi quen nhau từ lớp học tôi là lớp trưởng, anh là bí thư. Từ những buổi bàn việc lớp, tình cảm dần nảy nở và sau vài năm ra trường, chúng tôi kết hôn. Đến nay, chúng tôi đã có hai con trai đáng yêu.

Cuộc sống tưởng như bình yên, nhưng thời gian gần đây, tôi nhận ra những thay đổi bất thường ở chồng. Anh thường về muộn hơn 2-3 tiếng, nói bận dự án lớn. Cuối tuần, anh đi dạy thêm ở trường đại học, từ sáng tới tối mới về. Tôi quen biết người bạn mời anh dạy nên không nghi ngờ gì.

Mỗi lần đi “dạy”, anh luôn ăn mặc chỉn chu, tóc vuốt gọn, xịt nước hoa thơm phức. Tôi còn khen anh bảnh bao, đâu ngờ anh chuẩn bị như vậy để gặp một cô gái 28 tuổi mới quen vài tháng.

Một buổi tối, khi giặt quần áo chồng, tôi nhận ra trên áo có mùi nước hoa lạ – ngọt ngào, quyến rũ, chắc chắn không phải dành cho nam giới. Lúc đó tôi chỉ nghi ngờ, nhưng vẫn tin tưởng chồng.

Rồi một ngày, khi anh quên cặp ở nhà và nhờ tôi mang đến công ty, một hộp bao cao su bất ngờ rơi ra. Tôi sững sờ – chúng tôi đang mong muốn sinh thêm con, cớ sao lại có thứ này?

Tối đó, tôi bình tĩnh hẹn anh nói chuyện. Khi tôi nhắc đến mùi nước hoa và hộp bao cao su, anh giải thích đó là mùi đồng nghiệp, còn bao cao su là mua hộ bạn. Lời giải thích không thuyết phục, nhất là khi tôi tìm thấy một tấm thiệp viết tay kèm nụ hôn, mùi hương giống hệt lần trước.

2786d3c7e4dd6c8335cc.jpg
Ảnh minh họa

Bị dồn vào đường cùng, anh thừa nhận ngoại tình. Cô gái 28 tuổi, nhân viên mới, được phân công anh hướng dẫn. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, họ quen nhau 7 tháng. Cô biết anh đã có gia đình nhưng vẫn chủ động tiếp cận.

Thái độ của chồng khiến tôi bàng hoàng. Anh không muốn bỏ gia đình, nhưng lại nói tôi nên “nhìn lại bản thân”, khen cô gái trẻ trung, xinh đẹp, trái ngược với tôi – người phụ nữ đã qua hai lần sinh nở, hay nhắc chuyện tiền nong và thời gian dành cho gia đình.

Tôi lặng người. Chúng tôi đã bên nhau từ tuổi thanh xuân, cùng trải qua nhiều cột mốc quan trọng. Giờ đây, tôi phải đối diện lựa chọn: Giữ lại một cuộc hôn nhân đã rạn nứt hay buông tay để giải thoát cho cả hai. Nếu chia tay, tôi lo các con sẽ đau khổ; nhưng ở lại, tôi không thể chịu cảnh chung chồng.

Tâm trí tôi vẫn chưa thể bình tĩnh để đưa ra quyết định. Nếu bạn ở trong hoàn cảnh này, bạn sẽ làm gì?

#bí mật ngoại tình chồng #dấu hiệu chồng phản bội #hộp bao cao su trong nhà #mùi nước hoa lạ #phân tích dấu hiệu ngoại tình #giải pháp cho hôn nhân đổ vỡ

Bài liên quan

Đời sống

Hôn nhân tan vỡ vì điều chưa từng được nói

Không phải phản bội hay ngoại tình, chính những bí mật nhỏ nhặt và lời chưa nói mới âm thầm phá vỡ hôn nhân, gieo rạn nứt vào nơi từng đầy tin yêu.

Không ít người vẫn cho rằng giữ lại vài điều riêng tư là quyền tự do cá nhân, thậm chí là cách để giữ hòa khí gia đình. Một số bí mật ban đầu thực sự chẳng có gì lớn lao, một khoản nợ tiêu dùng, một lần gặp lại người cũ, một tin nhắn vô thưởng vô phạt. Nhưng theo thời gian, chính những điều chưa nói ấy có thể trở thành kẽ nứt dẫn lối cho nghi ngờ, thất vọng và oán giận.

Một số cặp đôi khi ngồi trước chuyên gia trị liệu hôn nhân mới cay đắng nhận ra, những bí mật nhỏ nhặt, lẽ ra có thể nói ra từ lâu, lại trở thành quả bom chờ phát nổ, cuốn trôi cả tình yêu và sự tôn trọng.

Xem chi tiết

Kiến thức cần biết

Theo bạn thân đi đánh ghen, thấy tiểu tam tôi sốc

Hôm đó, tôi và cô bạn đều buồn đến đau lòng. Linh khóc vì người chồng phản bội, còn tôi khóc thương cho chị dâu của mình.

Tôi và Linh chơi với nhau từ thời đi học, càng lớn thì tình cảm càng khắng khít. Thay vì học đại học như tôi thì sau khi tốt nghiệp phổ thông Linh lập gia đình rồi có hai con kháu khỉnh đáng yêu.

Tôi ngưỡng mộ gia đình hạnh phúc của bạn thân. Nhưng cô ấy lại thường thở than vợ chồng thường cãi vã. Chồng của Linh dù phong độ, điển trai lại nhiều tiền nên thường bị phụ nữ vây lấy.

Xem chi tiết

Đời sống

Giữ lửa hôn nhân giữa những cám dỗ đời thường

Hôn nhân hiện đại dễ bị lung lay bởi những cám dỗ bên ngoài. Giữ gìn hạnh phúc cần sự tỉnh táo và thấu hiểu từ cả hai phía.

Trong cuộc sống hiện đại, khi các mối quan hệ xã hội ngày càng rộng mở, hôn nhân cũng đối mặt với nhiều thách thức hơn, đặc biệt là những cám dỗ từ bên ngoài. Sự hấp dẫn của những điều mới lạ, thiếu giao tiếp trong đời sống vợ chồng, hoặc áp lực cuộc sống dễ khiến người trong cuộc xao lòng.

Giữ gìn hôn nhân trước những cám dỗ không phải là chuyện của riêng một người, mà cần sự đồng lòng từ cả hai phía. Tình yêu, sự thấu hiểu và nỗ lực vun đắp mỗi ngày chính là lá chắn giúp hôn nhân đứng vững trước sóng gió.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Bí quyết sống vui khỏe tuổi hưu

Bí quyết sống vui khỏe tuổi hưu

Với lối sống khoa học, tinh thần lạc quan và sự kết nối xã hội tích cực, người về hưu hoàn toàn có thể tận hưởng cuộc sống vui khỏe mỗi ngày.

Lý do người trẻ trì hoãn sinh con

Lý do người trẻ trì hoãn sinh con

Sinh con không còn là điều hiển nhiên với giới trẻ. Áp lực kinh tế và thay đổi lối sống khiến nhiều người cân nhắc hoặc từ chối làm cha mẹ.

Có nên bắt con nối nghiệp gia đình?

Có nên bắt con nối nghiệp gia đình?

Nhiều cha mẹ muốn con theo nghề mình để nối nghiệp và tận dụng lợi thế. Nhưng con có thật sự phù hợp hay chỉ đang sống theo mong muốn của người lớn?