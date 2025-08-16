Chỉ một lần giúp chồng, tôi nhận về cú sốc phản bội đến nghẹt thở

Tôi chưa bao giờ động vào cặp chồng, nhưng lần mang đến công ty, một vật bất ngờ rơi ra khiến tôi chết lặng, phát hiện bí mật chấn động.

Vợ chồng tôi năm nay đều 38 tuổi, kết hôn khi còn là sinh viên đại học. Chúng tôi quen nhau từ lớp học tôi là lớp trưởng, anh là bí thư. Từ những buổi bàn việc lớp, tình cảm dần nảy nở và sau vài năm ra trường, chúng tôi kết hôn. Đến nay, chúng tôi đã có hai con trai đáng yêu.

Cuộc sống tưởng như bình yên, nhưng thời gian gần đây, tôi nhận ra những thay đổi bất thường ở chồng. Anh thường về muộn hơn 2-3 tiếng, nói bận dự án lớn. Cuối tuần, anh đi dạy thêm ở trường đại học, từ sáng tới tối mới về. Tôi quen biết người bạn mời anh dạy nên không nghi ngờ gì.

Mỗi lần đi “dạy”, anh luôn ăn mặc chỉn chu, tóc vuốt gọn, xịt nước hoa thơm phức. Tôi còn khen anh bảnh bao, đâu ngờ anh chuẩn bị như vậy để gặp một cô gái 28 tuổi mới quen vài tháng.

Một buổi tối, khi giặt quần áo chồng, tôi nhận ra trên áo có mùi nước hoa lạ – ngọt ngào, quyến rũ, chắc chắn không phải dành cho nam giới. Lúc đó tôi chỉ nghi ngờ, nhưng vẫn tin tưởng chồng.

Rồi một ngày, khi anh quên cặp ở nhà và nhờ tôi mang đến công ty, một hộp bao cao su bất ngờ rơi ra. Tôi sững sờ – chúng tôi đang mong muốn sinh thêm con, cớ sao lại có thứ này?

Tối đó, tôi bình tĩnh hẹn anh nói chuyện. Khi tôi nhắc đến mùi nước hoa và hộp bao cao su, anh giải thích đó là mùi đồng nghiệp, còn bao cao su là mua hộ bạn. Lời giải thích không thuyết phục, nhất là khi tôi tìm thấy một tấm thiệp viết tay kèm nụ hôn, mùi hương giống hệt lần trước.

Ảnh minh họa

Bị dồn vào đường cùng, anh thừa nhận ngoại tình. Cô gái 28 tuổi, nhân viên mới, được phân công anh hướng dẫn. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, họ quen nhau 7 tháng. Cô biết anh đã có gia đình nhưng vẫn chủ động tiếp cận.

Thái độ của chồng khiến tôi bàng hoàng. Anh không muốn bỏ gia đình, nhưng lại nói tôi nên “nhìn lại bản thân”, khen cô gái trẻ trung, xinh đẹp, trái ngược với tôi – người phụ nữ đã qua hai lần sinh nở, hay nhắc chuyện tiền nong và thời gian dành cho gia đình.

Tôi lặng người. Chúng tôi đã bên nhau từ tuổi thanh xuân, cùng trải qua nhiều cột mốc quan trọng. Giờ đây, tôi phải đối diện lựa chọn: Giữ lại một cuộc hôn nhân đã rạn nứt hay buông tay để giải thoát cho cả hai. Nếu chia tay, tôi lo các con sẽ đau khổ; nhưng ở lại, tôi không thể chịu cảnh chung chồng.

Tâm trí tôi vẫn chưa thể bình tĩnh để đưa ra quyết định. Nếu bạn ở trong hoàn cảnh này, bạn sẽ làm gì?