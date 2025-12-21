Cháy lớn tại tòa nhà Bưu điện tỉnh Hà Nam (cũ), cột khói đen bốc cao

Tại khu vực trụ sở Bưu điện tỉnh Hà Nam cũ (nay là phường Phủ Lý, Ninh Bình) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn lớn khiến cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h15 ngày 21/12, tại Trụ sở Bưu điện tỉnh Hà Nam cũ (nay thuộc phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình) đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn. Ngọn lửa bùng phát dữ dội từ tầng trên cùng của tòa nhà, tạo ra cột khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm khu vực trung tâm thành phố.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Theo người dân tại hiện trường cho biết, ban đầu chỉ thấy khói bốc ra, sau đó lửa bùng lên rất mạnh, đỏ rực cả một góc tòa nhà. Đám cháy kéo dài hơn 30 phút khiến nhiều người lo lắng, vì đây là khu vực trung tâm, xung quanh có nhiều cơ quan và nhà dân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Các mũi chữa cháy được triển khai từ nhiều hướng để khống chế ngọn lửa. Khu vực xung quanh tòa nhà nhanh chóng được phong tỏa, lực lượng chức năng liên tục yêu cầu người dân giữ khoảng cách an toàn.

UBND phường Phủ Lý cho biết, đám cháy cơ bản đã được dập tắt. Vụ việc chưa ghi nhận thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

