Cháy lớn tại cửa hàng vàng mã ở Thuận Thành, Bắc Ninh

Chiều 29/1, một vụ hỏa hoạn lớn bất ngờ xảy ra tại cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng mã ở khu phố Đạo Tú, Song Hồ, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Khoảng 15h15 phút chiều 29/1, một vụ hỏa hoạn lớn bất ngờ xảy ra tại khu phố Đạo Tú, Song Hồ, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Đám cháy bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan sang 6 căn nhà liền kề, chủ yếu là các hộ sản xuất, kinh doanh hàng mã.

1-3287.png
Hiện trường vụ cháy.

Do bên trong các cửa hàng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như giấy, tre, nứa cùng lượng lớn dầu thắp hương, ngọn lửa bùng phát dữ dội, tạo thành cột khói đen dày đặc bốc cao hàng trăm mét, có thể quan sát từ xa. Thời tiết hanh khô, cộng với nguồn nhiên liệu lớn khiến đám cháy lan nhanh và rất khó kiểm soát.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương huy động khoảng 10 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa. Do đám cháy bùng phát mạnh từ bên trong các căn nhà, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bắc Ninh phải đập tường, phá cửa để tiếp cận sâu bên trong, triển khai các biện pháp khống chế ngọn lửa.

Người dân có mặt tại hiện trường cho biết, trước thời điểm xảy ra hỏa hoạn, tại khu vực này có một hộ gia đình đang tiến hành hàn xì.

2.png
Lực lượng Cảnh sát PCCC nỗ lực tiến hành khống chế đám cháy không để lây lan.
3.png
Nhiều nguyên vật liệu bị thiêu rụi.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, đến khoảng 16h55 phút cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người, song nhiều tài sản, hàng hóa bên trong 6 căn nhà đã bị thiêu rụi, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho các hộ dân.

4.png
﻿Lực lượng chức năng phải đập tường, phá cửa để tiếp cận khu vực cháy bên trong các căn nhà.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chung cư ở Nghệ An bốc cháy dữ dội, nhiều hộ dân tháo chạy

Chung cư trên đường Đinh Lễ, phường Trường Vinh (Nghệ An) bất ngờ bốc cháy dữ dội vào sáng 16/1, khói đen dày đặc khiến hàng trăm hộ dân hốt hoảng.

Ngày 16/1, thông tin từ Công an phường Trường Vinh (Công an Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại khu chung cư nằm trên đường Đinh Lễ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại một căn hộ ở tầng 2 của chung cư. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa lan nhanh, kèm theo khói đen dày đặc bao trùm toàn bộ tòa nhà, gây hoảng loạn cho người dân sinh sống tại đây.

Xem chi tiết

Cháy lớn thiêu rụi 4 tàu cá ở bến neo đậu sông Trà Bồng

Vụ hỏa hoạn lúc rạng sáng 15/01 tại xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) thiêu rụi 4 tàu cá, gây thiệt hại nặng nề, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân.

Rạng sáng ngày 15/01, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại bến neo đậu tàu cá trên sông Trà Bồng (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) khiến 4 tàu cá công suất lớn bị hư hỏng nặng, thiệt hại ước tính rất lớn.

​Theo báo cáo từ UBND xã Bình Sơn, sự việc bắt đầu vào khoảng 01h sáng cùng ngày. Người dân địa phương phát hiện lửa bùng phát dữ dội từ khu vực tàu cá đang neo đậu tại thôn Mỹ Tân và lập tức tri hô, báo tin cho chính quyền địa phương.

Xem chi tiết

Ngăn chặn kịp thời đám cháy lớn tại Hà Nội nhờ hệ thống truyền tin hiện đại

Vụ cháy tại kho hàng trong Cụm công nghiệp Từ Liêm đã được phát hiện sớm, xử lý nhanh, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Ngày 15/1, Công an Hà Nội cho biết, hồi 23h52 ngày 14/1/2026, hệ thống truyền tin báo sự cố PCCC và CNCH của Trung tâm Thông tin Chỉ huy (TTTTCH) - Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy tại nhà kho thuộc chi nhánh một công ty, địa chỉ bên trong cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

capture-4512.png
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.
Xem chi tiết

