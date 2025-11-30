Hải Phòng bổ nhiệm hàng loạt cán bộ lãnh đạo, giám đốc các sở

Chiều 29/11, Thành ủy – UBND TP Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ, có hiệu lực từ 1/12.

Theo đó, ông Bùi Hùng Thiện, Ủy viên Thành ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường được phân công, điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy.

Ông Đặng Xuân Thưởng, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Lộc thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Gia Lộc nhiệm kỳ 2025 - 2030; phân công, điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu tặng hoa và Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu trao Quyết định cho các đồng chí được nhận nhiệm vụ.

Thành ủy phân công, điều động ông Nguyễn Cao Lân, Ủy viên Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ đến công tác tại HĐND thành phố để giới thiệu ứng cử chức vụ Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phân công, điều động và bổ nhiệm bà Trần Thị Hoàng Mai, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.

Bà Đồng Thị Vân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy.

Hội nghị cũng đã công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng về việc thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ đối với ông Vũ Tiến Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đối với ông Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Đồng thời công bố các Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2025, theo đó: Điều động và bổ nhiệm ông Phạm Văn Thép, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giữ chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

Tiếp nhận và bổ nhiệm bà Sái Thị Yến, Ủy viên Thành ủy, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Thành ủy giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu trao Quyết định và tặng hoa cho các cán bộ được nhận nhiệm vụ.

Điều động và bổ nhiệm ông Trần Việt Tuấn, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Ngoại vụ giữ chức vụ Chánh Thanh tra thành phố.

Tiếp nhận và bổ nhiệm bà Trần Thị Quỳnh Trang, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Dương giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Trung, Ủy viên Thành ủy, Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Thắng, Ủy viên Thành ủy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Trịnh Nam Hưng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố.

Giao ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng phụ trách, điều hành công việc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng cho đến khi kiện toàn xong chức danh Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng.