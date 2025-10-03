Hà Nội

Giải trí

Chân dung bạn trai màn ảnh mới nhất của Uyển Ân

Trong Chị ngã em nâng, Thuận Nguyễn đóng vai bạn trai Uyển Ân. Trước đó, nam diễn viên có cảnh nóng trên màn ảnh với Kaity Nguyễn.

Uyển Ân - em gái Trấn Thành có cảnh nóng với Thuận Nguyễn trong phim Chị ngã em nâng ra rạp vào tháng 10/2025. Ảnh: FB Uyển Ân.
Uyển Ân chia sẻ trên Vietnamnet, Trấn Thành chưa biết vai diễn của cô có cảnh nóng. "Không biết xem xong, anh Thành có cảm nghĩ thế nào? Tôi phải rủ rê anh ấy xem phim mới được", nữ diễn viên cho hay. Ảnh: FB Uyển Ân.
Uyển Ân chia sẻ trên VOV, cô cao 1m68 trong khi Thuận Nguyễn cao 1m88. Đạo diễn đã khéo léo xử lý bằng góc máy và thủ pháp dàn dựng, giúp hình ảnh trên màn ảnh trở nên hài hòa. Ảnh: FB Uyển Ân.
Uyển Ân khen Thuận Nguyễn: "Tôi có thể cảm nhận được sự chân thành nhưng đầy quyết liệt của anh ấy đối với diễn xuất thông qua nhân vật Lực". Ảnh: FB Thuận Nguyễn.
Trước đó, Thuận Nguyễn có cảnh nóng màn ảnh với Kaity Nguyễn trong phim Người vợ cuối cùng. Ảnh: Arttimes.
"Tôi đã từng diễn chung với nhiều bạn diễn nữ nhưng Kaity Nguyễn là người đầu tiên rủ tôi đi uống rượu. Trước khi đóng cảnh nóng đó thì tôi và Kaity chắc cũng đã uống khoảng nửa lít rượu", Thuận Nguyễn chia sẻ trên Arttimes. Ảnh: Người Lao Động.
Thuận Nguyễn từng gây chú ý khi chủ định giảm 23 kg từ 91 kg xuống 68 kg trong khoảng hơn 3 tháng để đóng phim Bẫy ngọt ngào. Ảnh: VOV. Ảnh: VOV.
Nam diễn viên chia sẻ trên Znews, bác sĩ và huấn luyện viên thể hình luôn ở phim trường để theo dõi sức khỏe của anh. Ngay sau khi hoàn thành cảnh quay, Thuận Nguyễn đã đi khám sức khỏe. Kết quả, cơ thể nam diễn viên không gặp vấn đề gì nghiêm trọng.Ảnh: Người Lao Động.
Á vương tại cuộc thi Nam vương toàn cầu 2015 đã lấy lại được thân hình 6 múi sau bộ phim Bẫy ngọt ngào. Ảnh: FB Thuận Nguyễn.
Sở hữu gương mặt điển trai, nam tính, Thuận Nguyễn được mệnh danh là 'Kim Woo Bin phiên bản Việt'. Ảnh: FB Thuận Nguyễn.
Chia sẻ trên Thương Hiệu và Pháp Luật, Thuận Nguyễn cho biết, ngoại hình điển trai là yếu tố để mọi người có thiện cảm hơn nhưng đạo diễn sẽ không chọn diễn viên chỉ có duy nhất lợi thế ngoại hình. Ảnh: FB Thuận Nguyễn.
#Uyển Ân #diễn viên Uyển Ân #em gái Trấn Thành #Trấn Thành #Thuận Nguyễn #phim Chị ngã em nâng

