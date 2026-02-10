"Cha đẻ" nói gì khi MV 'Bống Bống Bang Bang' 600 triệu view biến mất?

Only C - tác giả bài hát 'Bống bống bang bang', ca sĩ Will (nhóm 365) đều có động thái mới sau khi MV ca khúc biến mất trên YouTube.

Mới đây, cư dân mạng phát hiện MV 'Bống bống bang bang' của nhóm nhạc 365 không còn trên YouTube. Là tác giả ca khúc, Only C đặt nghi vấn kênh YouTube sở hữu MV bị hack.

“MV hơn 600 triệu view bốc hơi không thấy đâu. Công ty chị Ngô Thanh Vân giờ đã ngưng hoạt động nên không còn ai quản lý kênh nữa. Tôi vừa liên hệ anh em 365 để hỏi nhưng cũng chưa nắm được sự tình như thế nào?”, Only C viết trên trang cá nhân.

Chia sẻ của Only C. Ảnh: FB Only C.

Ca sĩ Will - thành viên nhóm nhạc 365 chia sẻ trên mạng xã hội Threads rằng phía anh sẽ cố gắng lấy lại kênh YouTube sở hữu MV 'Bống bống bang bang'. “Ai ai quậy cái kênh YouTube của nhóm tôi, rồi mốt có con sao khoe cho con coi MV 600 triệu view, sao dụ con ăn cơm. Nói chứ tôi đang làm việc từ tối qua đến giờ để hồi sinh lại kênh 365 rồi”, Will bày tỏ.

Bên cạnh đó, Will đăng tải ảnh chụp tin nhắn với nội dung kênh YouTube sở hữu MV 'Bống bống bang bang' có thể được khôi phục lại trong thời gian quy định.

Chia sẻ của Will. Ảnh: Threads Will.

Will - Only C (trái) đều lên tiếng khi MV Bống Bống Bang Bang 600 triệu view biến mất. Ảnh: FB Only C, Will.

Ra mắt từ năm 2016, Bống bống bang bang của nhóm 365 nhanh chóng trở thành hiện tượng. Giai điệu vui nhộn, ca từ dễ nhớ cùng phần hình ảnh mang màu sắc cổ tích giúp MV dễ dàng tiếp cận khán giả nhỏ tuổi.

Trên mạng xã hội, bài hát tạo nên làn sóng cover, nhảy múa, hát lại với nhiều phiên bản khác nhau. Ca khúc thường xuyên xuất hiện trong các chương trình thiếu nhi, sân khấu trường học, lễ hội, cũng như được phụ huynh lựa chọn làm nhạc nền cho các hoạt động vui chơi của trẻ.

Ngoài 'Bống bống bang bang', nhiều video nhạc Việt có lượt xem trăm triệu trên YouTube, trong đó Một con vịt đạt tỷ view, Bống bống bang bang của bé Bào Ngư có đến 649 triệu lượt xem.