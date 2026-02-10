Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí

"Cha đẻ" nói gì khi MV 'Bống Bống Bang Bang' 600 triệu view biến mất?

Only C - tác giả bài hát 'Bống bống bang bang', ca sĩ Will (nhóm 365) đều có động thái mới sau khi MV ca khúc biến mất trên YouTube.

Thu Cúc (tổng hợp)

Mới đây, cư dân mạng phát hiện MV 'Bống bống bang bang' của nhóm nhạc 365 không còn trên YouTube. Là tác giả ca khúc, Only C đặt nghi vấn kênh YouTube sở hữu MV bị hack.

“MV hơn 600 triệu view bốc hơi không thấy đâu. Công ty chị Ngô Thanh Vân giờ đã ngưng hoạt động nên không còn ai quản lý kênh nữa. Tôi vừa liên hệ anh em 365 để hỏi nhưng cũng chưa nắm được sự tình như thế nào?”, Only C viết trên trang cá nhân.

bongbangbang.png
Chia sẻ của Only C. Ảnh: FB Only C.

Ca sĩ Will - thành viên nhóm nhạc 365 chia sẻ trên mạng xã hội Threads rằng phía anh sẽ cố gắng lấy lại kênh YouTube sở hữu MV 'Bống bống bang bang'. “Ai ai quậy cái kênh YouTube của nhóm tôi, rồi mốt có con sao khoe cho con coi MV 600 triệu view, sao dụ con ăn cơm. Nói chứ tôi đang làm việc từ tối qua đến giờ để hồi sinh lại kênh 365 rồi”, Will bày tỏ.

Bên cạnh đó, Will đăng tải ảnh chụp tin nhắn với nội dung kênh YouTube sở hữu MV 'Bống bống bang bang' có thể được khôi phục lại trong thời gian quy định.

will.png
Chia sẻ của Will. Ảnh: Threads Will.
bong0.jpg
Will - Only C (trái) đều lên tiếng khi MV Bống Bống Bang Bang 600 triệu view biến mất. Ảnh: FB Only C, Will.

Ra mắt từ năm 2016, Bống bống bang bang của nhóm 365 nhanh chóng trở thành hiện tượng. Giai điệu vui nhộn, ca từ dễ nhớ cùng phần hình ảnh mang màu sắc cổ tích giúp MV dễ dàng tiếp cận khán giả nhỏ tuổi.

Trên mạng xã hội, bài hát tạo nên làn sóng cover, nhảy múa, hát lại với nhiều phiên bản khác nhau. Ca khúc thường xuyên xuất hiện trong các chương trình thiếu nhi, sân khấu trường học, lễ hội, cũng như được phụ huynh lựa chọn làm nhạc nền cho các hoạt động vui chơi của trẻ.

Ngoài 'Bống bống bang bang', nhiều video nhạc Việt có lượt xem trăm triệu trên YouTube, trong đó Một con vịt đạt tỷ view, Bống bống bang bang của bé Bào Ngư có đến 649 triệu lượt xem.

#Bống bống bang bang #MV Bống bống bang bang #Bống bống bang bang của nhóm 365 #nhóm 365

Bài liên quan

Giải trí

Ca sĩ Mỹ Tâm cảm ơn vì 365 ngày rực rỡ trong năm 2025

Nhìn lại năm 2025, Mỹ Tâm nhắc đến phần thể hiện trong chương trình nghệ thuật kết thúc Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Mỹ Tâm vừa bày tỏ, cô cảm ơn vì 365 ngày rực rỡ và trọn vẹn đã đến với cô trong năm 2025. “Một năm trôi qua thật nhanh nhưng nhìn lại hành trình ấy sẽ thấy được những điều kỳ diệu và từng ngày ý nghĩa. Mình thử điểm lại 2025 đã mang đến điều gì cho mình nhé”, ‘họa mi tóc nâu’ viết.

Mỹ Tâm dành 6 tháng đầu năm tập trung làm tiền kỳ và sản xuất bộ phim điện ảnh Tài. 6 tháng tiếp theo, Mỹ Tâm tập trung thực hiện và tổ chức thành công live concert See The Light. “Liveshow đã mang đến cho mình nguồn năng lượng bất tận và ghi lại một dấu ấn lịch sử không thể nào đẹp hơn.

Xem chi tiết

Giải trí

[INFOGRAPHIC] 4 thành viên nhóm 365 của Ngô Thanh Vân giờ ra sao?

info-nhom-365-01.jpg
Xem chi tiết

Giải trí

Jun Phạm đón hai nhân vật đặc biệt đến thăm nhà

Jun Phạm từng tâm sự rằng anh thương cô chú Chín Cường như chính cha mẹ ruột. Mới đây, anh vui mừng khi cô chú Chín Cường đến thăm nhà.

junpham1.jpg
Trên trang cá nhân, khoe ảnh bên vợ chồng cô chú Chín Cường, nam ca sĩ Jun Phạm viết: "Thật là hạnh phúc khi chú thím Chín có dịp qua thăm nhà Jun! Con cảm ơn chú thím thật nhiều".
junpham2.jpg
Cô chú Chín Cường xuất hiện trong chương trình Gia Đình Haha - Những ngày trời bao la có Jun Phạm là một trong những thành viên. Theo Dân Việt, khi chia tay gia đình cô chú Chín Cường, Jun Phạm bày tỏ rằng anh thương cô chú như chính cha mẹ ruột và hứa rằng chắc chắn sẽ quay trở lại.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới