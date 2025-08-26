Hà Nội

Cây dại mọc hoang "lên đời" thành đặc sản dân phố săn lùng, 800.000 đồng/kg

Kinh doanh

Cây dại mọc hoang "lên đời" thành đặc sản dân phố săn lùng, 800.000 đồng/kg

Từ cây dại mọc bờ rào xưa không ai ngó ngàng, nay cây sọ chó thành đặc sản nổi tiếng trong nhà hàng được ưa chuộng, 800.000đồng/kg.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Cây sọ chó (còn có tên gọi khác là sẻn đen, truông lá nhỏ) vốn mọc hoang dại tại núi rừng các tỉnh miền Trung như Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam... Ảnh: Internet
Xưa kia, người dân địa phương thi thoảng hái về làm gia vị trong bữa cơm. Nhưng hiện nay, cây sọ chó "lên đời" thành loại gia vị cao cấp, được các nhà hàng, khách sạn săn đón. Ảnh: Internet
Sọ chó là cây bụi thấp, lá nhỏ (kích thước bằng đầu ngón tay), màu xanh bóng và mọc dày trên các cành có nhiều gai. Ảnh: Internet
Lá sọ chó có vị hơi hăng, hơi gắt nhưng nấu lên cho mùi thơm, giúp món ăn ngon hơn. Ảnh: Internet
Khi sử dụng, lá sọ chó được đập giập, ướp với các loại thịt, tôm, cá... rồi đem nướng. Ảnh: Internet
Trên thị trường, lá sọ chó tươi giá dao động khoảng 350.000 đồng/kg, lá khô khoảng 800.000 đồng/kg. Ảnh: Internet
Nhận thấy giá trị kinh tế của cây sọ chó, anh Huỳnh Hữu Quyền (ở Quảng Ngãi) mở rộng mô hình trồng cây sọ chó, thu hoạch lá và sản phẩm từ lá sọ chó để bán, thu hơn 1 tỷ đồng/năm. Ảnh: Dân Việt
Cây sọ chó sống khỏe, tuổi thọ trung trung bình từ 2 - 3 năm. Ảnh: Internet
Hơn nữa, sọ chó là cây mọc hoang nên có sức sống khá mãnh liệt, không tốn công chăm sóc, chỉ cần tưới nước. Ảnh: Internet
Tuy nhiên, trong quá trình nuôi trồng phải theo dõi sát sao vì cây hay xuất hiện bệnh đục thân, rám lá. Ảnh: Internet
