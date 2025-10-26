[INFOGRAPHIC] 3 loại nấm đắt đỏ tại Việt Nam

Nhiều loại nấm ở Việt Nam dù giá thành đắt đỏ vẫn được giới nhà giàu lùng mua.
Tesla triệu hồi hơn 63.000 Cybertruck vì đèn đỗ xe quá sáng gây chói, lỗi được khắc phục bằng cập nhật phần mềm OTA, không cần thay phần cứng.
Ngoài tòa nhà 27 tầng được định giá 2 tỷ USD ở Mumbai, gia đình Ambani còn sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ khác.
Với khối tài sản 20,3 tỷ USD, tỷ phú Phạm Nhật Vượng áp sát top 100 người giàu nhất thế giới của Forbes.
Từ món ăn dân dã ở nông thôn, muồm muỗm dần trở thành đặc sản hút khách dù có thời điểm giá lên tới gần 1 triệu đồng mỗi cân.
Bản hợp đồng gia hạn không chỉ kéo dài thời gian thi đấu mà còn mở rộng ảnh hưởng của Messi trên cả phương diện kinh doanh của Inter Miami.
Nữ tỷ phú Yu Wenhong, 55 tuổi, nhà sáng lập Tập đoàn Poppy International tại Hồng Kông (Trung Quốc), từng trải qua 5 lần kết hôn.
Dựa trên báo cáo doanh số đến năm 2025, đây là những mẫu iPhone ăn khách nhất toàn cầu.
Đứng ở sân giữa khu chung cư, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời là những tầng nhà xếp lớp, mang đến cảm giác vừa ngộp vừa mê.
Công ty cổ phần Hùng Minh Ban Mai được thành lập từ năm 2018, từ vốn điều lệ 500 triệu đồng đã tăng lên 300 tỷ đồng sau đó.
Trước khi vướng vòng lao lý, Lương Bằng Quang là chủ, cổ đông lớn của 2 doanh nghiệp có quy mô hàng chục tỷ đồng.
Trước áp lực dư nợ vượt 2.300 tỷ đồng, khiến SMC phải bán tháo cổ phiếu HBC và các tài sản thế chấp khác nhằm giảm áp lực tài chính tại VietinBank.
Ngoài sáng tác âm nhạc, Lương Bằng Quang còn là chủ của một doanh nghiệp và sở hữu khối tài sản khủng với bất động sản, siêu xe.
Lợi nhuận quý 3/2025 của VICEM Hoàng Mai đạt mức cao nhất từ quý 3/2022, kéo giá cổ phiếu tăng trần liên tục trong hai phiên gần đây.
Với giá chưa đến 100.000 đồng/bó, cành mận dăm trái mùa đang được nhiều chị em đặt mua về cắm bình.
Đứng đầu là gia đình Walton, những người sáng lập Walmart, có tổng giá trị tài sản ròng 432,4 tỷ USD.
Gia tộc Lý Quí và gia tộc Sơn Kim được biết đến là những gia tộc giàu có thuộc hàng bậc nhất Việt Nam.
Giữa vô vàn mẫu túi Hermès Birkin khác nhau, Sac Bijou Birkin được xem là "đỉnh Everest" của thế giới xa xỉ.
Biển số ô tô siêu đẹp 37K-888.88 đã tìm được khách hàng trúng đấu giá với số tiền lên tới 2,605 tỷ đồng.
Từ ngày 25/12/2023 đến tháng 9/2025, Công ty Dược Bảo Khánh đã thực hiện hành vi bán trái phép 12 liên hóa đơn giá trị gia tăng.
Kho báu bị chôn vùi trong thời kỳ Cải cách Anh sắp được đem ra đấu giá tại Thụy Sĩ với số tiền khổng lồ lên tới 8,1 tỷ đồng.
Trước khi bị truy tố với cáo buộc trốn thuế, chủ nhà hàng Tung Dining từng được Forbes vinh danh trong danh sách "Under 30" của Việt Nam năm 2022.