Giải mã

Cấu trúc vũ trụ siêu hiếm 'xuyên không' từ 13 tỉ năm trước

Hai kính viễn vọng không gian James Webb và Hubble đã cùng ghi nhận một sự kiện khủng khiếp xảy ra khi vũ trụ mới 800 triệu tuổi.

Theo Người Lao động

Theo Live Science, các nhà thiên văn học đã phát hiện một hệ thống cực kỳ hiếm gặp: Ít nhất 5 thiên hà sơ khai đang cùng hợp nhất chỉ 800 triệu năm sau sự kiện Vụ nổ Big Bang khai sinh vũ trụ.

Ánh sáng từ các thiên hà nói trên đã đi mất hơn 13 tỉ năm để chạm đến hai kính viễn vọng không gian James Webb và Hubble, đồng nghĩa với việc chúng ta đang nhìn thẳng vào quá khứ.

Cụm Quintet với ít nhất 5 thiên hà đang hợp nhất với nhau trong vũ trụ sơ khai - Ảnh: NASA/ESA/CSA
Cụm Quintet với ít nhất 5 thiên hà đang hợp nhất với nhau trong vũ trụ sơ khai - Ảnh: NASA/ESA/CSA

Sự hợp nhất thiên hà đóng vai trò then chốt trong quá trình hình thành thiên hà ở vũ trụ sơ khai, mặc dù ít khi được ghi nhận và nếu có ghi nhận thì cũng chỉ là 2 thiên hà hợp nhất với nhau.

Cụm vật thể vừa được phát hiện - được gọi là Quintet - liên quan đến ít nhất 5 thiên hà và 17 cụm thiên hà.

"Việc tìm thấy một hệ thống như vậy với 5 thiên hà liên kết vật lý là cực kỳ hiếm, cả trong các mô phỏng hiện tại lẫn trong quan sát" - tác giả chính Weida Hu từ Đại học Texas A&M (Mỹ) cho biết.

Một số thiên hà trong cụm hợp nhất được phát hiện bởi Hubble đầu tiên. Sau đó, dữ liệu chi tiết hơn từ James Webb cho thấy 5 thiên hà có cùng độ dịch chuyển đỏ và đang tương tác với nhau, thể hiện qua quầng khí lớn đang kết nối chúng.

Độ dịch chuyển đỏ là thước đo khoảng cách vũ trụ, xảy ra ra khi ánh sáng phát ra từ các vật thể xa xôi trải dài thành các bước sóng dài hơn, đỏ hơn khi đi qua vũ trụ đang giãn nở.

Những thiên hà này được gọi là thiên hà vạch phát xạ vì chúng có dấu hiệu nổi bật do hydro và oxy phát ra, cho thấy các ngôi sao mới đang hình thành.

TS Hu và các cộng sự vẫn ngờ vực rằng còn những thiên hà mờ nhạt khác liên quan đến Quintet vẫn chưa được phát hiện. Tuy nhiên chúng ta chỉ có thể đợi kỹ thuật quan sát không gian phát triển hơn để tìm ra câu trả lời.

Nghiên cứu về cụm thiên hà hợp nhất này vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature Astronomy.

nld.com.vn
