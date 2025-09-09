Hà Nội

Câu chuyện sống sót kỳ diệu sau trận tử chiến kinh hoàng với 'quái thú'

Kho tri thức

Câu chuyện sống sót kỳ diệu sau trận tử chiến kinh hoàng với 'quái thú'

Hugh Glass là thương nhân buôn bán lông thú người Mỹ gốc Ireland đã thoát chết thần kỳ sau khi bị một con gấu lớn tấn công.

Vào năm 1822, thương nhân Hugh Glass tham gia đoàn buôn bán lông thú gồm 100 người. Họ được thuê để "vượt sông Missouri" nhằm thực hiện giao thương với các bộ lạc bản địa trong khu vực. Đoàn buôn bán lông thú này được chỉ huy bởi Tướng William Henry Ashley. Ảnh: Getty Images.
Khi đoàn buôn bán lông thú đến Fort Kiowa ở Nam Dakota, họ tách nhau ra. Trong đó, ông Glass và một số người khác lên đường về phía tây, hướng đến Sông Yellowstone. Vào một hôm, ông Glass bị lạc khỏi nhóm trong một chuyến đi săn. Ảnh: Gary Zaboly.
Trong lúc ở một mình, ông Glass tình cờ đụng độ một con gấu xám Bắc Mỹ và 2 con gấu con gần ngã ba sông Grand. Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông bị con gấu mẹ lao tới tấn công một cách kinh hoàng. Con "quái thú" hung dữ đã làm gãy chân ông Glass, rách da đầu, thậm chí còn đâm thủng cổ họng. Ảnh: Wikimedia Commons.
Ông Glass cố sức chống trả con gấu mẹ với những dụng cụ mang theo và được một số người phát hiện kịp thời và tới cứu. Nhờ đó, ông Glass đã giết được con gấu. Tuy nhiên, ông cũng bị thương quá nặng đến nỗi các thành viên nhóm tin chắc ông khó qua khỏi. Ảnh: truewestmagazine.com.
Hai thành viên trong đoàn buôn bán lông thú được cho là đã được trả 80 USD để ở lại chăm sóc ông Glass trong khi những người còn lại trong nhóm tiếp tục hành trình. Ảnh: hughglass.org.
Hai người ở lại cho rằng ông Glass sẽ tử vong sau vài giờ bị gấu tấn công. Tuy nhiên, ông Glass đã sống sót thêm 5 ngày. Lúc này, 2 người trên quyết định bỏ ông Glass lại để tránh bị người Arikara - một nhóm thổ dân châu Mỹ - phục kích. Họ để lại một tấm da gấu để giữ ấm cho ông Glass vì đang bị thương nặng và cho rằng sắp chết. Ảnh: Wikimedia Commons.
Trong hoàn cảnh khắc nghiệt đó, ông Glass tự chăm sóc vết thương, anh sống sót nhờ ăn quả mọng, rễ cây và côn trùng trong hành trình dài hơn 320 km để trở về trại của đoàn buôn lông thú. Ảnh: Wikimedia Commons.
Trên đường về, ông Glass nhận được sự giúp đỡ của bộ tộc Lakota và đã kiếm được một chiếc thuyền da giúp chuyến đi dễ dàng hơn. Ông sống sót trở về trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Ảnh: Alamy.
Nhiều thế kỷ sau, câu chuyện sống sót thần kỳ của ông Glass đã được các nhà làm phim khắc họa trong bộ phim "The Revenant" năm 2015. Không những vậy, cuộc chiến với con gấu nổi tiếng của ông Glass còn được khắc họa hình ảnh tại một đài tưởng niệm ở bờ nam sông Grand. Ảnh: roadsideamerica.com.
