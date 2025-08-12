Hà Nội

Sống Khỏe

Uống nước lá lộc mại, bé 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu

Một bé gái 3 tuổi ở Ninh Bình vừa được Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cứu sống do bị ngộ độc nước lá lộc mại - một loại lá dùng chữa táo bón.

Bình Nguyên

Theo thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình, sáng 8/8, bệnh viện tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi 3 tuổi trong tình trạng thiếu máu nặng, tan máu cấp và vàng da toàn thân. Bé được chẩn đoán mắc thiếu men G6PD, một rối loạn chuyển hóa có thể gây nguy hiểm khi tiếp xúc với một số chất oxy hóa, trong đó có lá lộc mại.

Gia đình bệnh nhi cho biết, do bé bị táo bón kéo dài, người nhà đã nghe theo bài thuốc dân gian, tự hái lá lộc mại nấu nước cho bé uống. Sau khi uống, bé xuất hiện các triệu chứng như: Nước tiểu đỏ sậm, mệt mỏi, nôn và vàng da toàn thân, buộc gia đình phải đưa đi cấp cứu.

Cháu bé 3 tuổi bị ngộ độc lá cây lộc mai đang nhập viện điều trị. Ảnh Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình
Cháu bé 3 tuổi bị ngộ độc lá cây lộc mai đang nhập viện điều trị. Ảnh Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình

Bác sĩ CKI Trương Công Thành, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình cho biết, men G6PD có vai trò quan trọng bảo vệ màng tế bào hồng cầu. Người thiếu men này khi ăn phải thực phẩm hoặc dược liệu có chứa chất oxy hóa mạnh, như lá lộc mại, sẽ dễ bị tan máu cấp, dẫn tới thiếu máu nặng, tổn thương gan, thận, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nếu không điều trị kịp thời.

Ngay sau khi nhập viện, bé đã được truyền máu, dùng corticoids và theo dõi sát huyết động. Sau 2 ngày điều trị tích cực, sức khỏe cháu bé có tiến triển khả quan: đỡ mệt, da niêm mạc hồng trở lại, nước tiểu giảm sậm màu, đã ăn uống và chơi tốt.

Bác sĩ Trương Công Thành khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng các loại lá cây để chữa bệnh theo kinh nghiệm dân gian khi chưa có chỉ định của bác sĩ, nhất là với trẻ nhỏ hoặc người có cơ địa đặc biệt như thiếu men G6PD.

Hình ảnh lá cây lộc mại.

Theo TS.BS Hà Thị Bích Vân, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cây lộc mại (hay còn gọi là cây du mại) thường gặp ở các tỉnh miền núi phía Bắc với nhiều loại và hình dạng lá khác nhau. Theo y học cổ truyền, lá lộc mại có tác dụng nhuận tràng (liều nhỏ), tẩy (liều lớn), tiêu độc, sát trùng. Dân gian truyền nhau kinh nghiệm uống nước lá lộc mại để chữa bệnh táo bón, kiết lỵ…

Tuy nhiên việc sử dụng không đúng cách, sai liều lượng có thể dẫn đến ngộ độc. Độc tính của lá lộc mại có thể gây ra hiện tượng nhịp tim nhanh, người mệt yếu, da xanh, ăn không tiêu, đau bụng, đi tiểu màu đỏ…

Mặc dù đã có nhiều cảnh báo về sự nguy hiểm của lá lộc mại và các loại lá có độc khác nhưng hàng năm vẫn có nhiều người dân sử dụng lá lộc mại chữa bệnh theo truyền miệng. Điều này vô cùng nguy hiểm.

Người đàn ông suy hô hấp vì dùng lá lộc mại chữa táo bón

Ngày 9/4, Bệnh viện Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, vừa cứu sống bệnh nhân 50 tuổi bị ngộ độc lá lộc mại.

Theo đó, người bệnh D.T.T, 50 tuổi đến từ huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, nước tiểu màu đỏ, tan máu cấp cùng nhiều triệu chứng nguy hiểm.
Thực phẩm "vàng" giúp trị táo bón hiệu quả

Nguyên nhân gây táo bón chủ yếu là do chế độ ăn uống ít chất xơ và uống không đủ nước. Do vậy, để phòng ngừa táo bón cần thực hiện chế độ ăn uống phù hợp.

Rau xanh

Do chế độ ăn hàng ngày thiếu chất xơ nên không ít người bị táo bón. Chính vì thế, trong nhóm thực phẩm chống táo bón tuyệt đối không thể bỏ quên rau xanh. Chất xơ trong rau xanh sẽ giúp tăng nhu động đại tràng đồng thời hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa trở nên thuận lợi hơn.

Người phụ nữ nguy kịch khi ăn lá lộc mại chữa bệnh táo bón

Người phụ nữ ở Phú Thọ ăn lá lộc mại để chữa bệnh táo bón, đã bị ngộ độc dẫn đến tan máu cấp, thiếu máu nặng, suy gan, suy thận phải nhập viện cấp cứu.

Sáng 18/12, khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, người phụ nữ nhập viện trong tình trạng đau bụng thượng vị, đi ngoài phân lỏng, vàng mắt, vàng da, chóng mặt, buồn nôn, người yếu mệt, đi tiểu ra máu do ngộ độc lá lộc mại.

Theo lời kể của bệnh nhân N.T.A (49 tuổi ở Thu Cúc, huyện Tân Sơn, Phú Thọ), khi nghe nói có thể chữa được bệnh táo bón bằng lá lộc mại đã lấy lá về cuốn thịt lợn ăn. Tuy nhiên, tình trạng táo bón không những không hết mà còn bị chóng mặt, buồn nôn, người yếu mệt, đi tiểu ra máu… phải đi cấp cứu.

Nguoi phu nu nguy kich khi an la loc mai chua benh tao bon

Khai thác tiền sử, người bệnh có tiền sử táo bón kéo dài, đã từng sử dụng nhiều cách mà chưa khỏi nên ăn lá lộc mại với hy vọng khỏi bệnh.

Vài tiếng sau khi ăn lá lộc mại, người bệnh xuất hiện đau bụng, vàng da, nước tiểu đỏ, mệt mỏi, chóng mặt… Các triệu chứng nặng dần nên đã được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu.

Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực – Chống độc đã thực hiện các kiểm tra lâm sàng, cận lâm sàng, kết hợp với bệnh sử, loại trừ các nguyên nhân tan máu khác, xác định đây là trường hợp tan máu cấp do ngộ độc lá lộc mại.

Các bác sĩ đã áp dụng các biện pháp chống độc, thải độc, truyền máu, thuốc bổ gan, thuốc chống chảy máu, thuốc lợi tiểu.

Sau 5 ngày điều trị, người bệnh đã đáp ứng thuốc và tiến triển tốt, tình trạng tan máu đã cải thiện, suy gan, suy thận giảm. Người bệnh tiếp tục được theo dõi và sẽ được ra viện trong những ngày tới.

Nguoi phu nu nguy kich khi an la loc mai chua benh tao bon-Hinh-2

Hình ảnh lá lộc mại được bệnh nhân cung cấp (Ảnh: BVCC)
Trước đó, Bệnh viện Bãi Cháy thông tin, bệnh viện vừa cấp cứu thành công bệnh nhân N.T (88 tuổi, huyện Hải Hà, Quảng Ninh) bị suy hô hấp, tan máu cấp, thiếu máu nghiêm trọng, nguy kịch do ngộ độc lá lộc mại. 

Bệnh nhâncó tiền sử tăng huyết áp, nhập viện cấp cứu trong tình trạng vàng da, mệt mỏi, ăn uống kém, nôn nhiều lần, đi ngoài phân lỏng, tiểu buốt rát, nước tiểu màu đỏ nhạt. Khai thác thông tin từ gia đình cho biết, nguyên nhân do người bệnh tự chữa táo bón bằng cách hái lá lộc mại trồng tại nhà nấu nước uống.

Qua những trường hợp nói trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên sử dụng lá lộc mại dưới bất kỳ hình thức nào. Khi xuất hiện các triệu chứng ngộ độc, cần nhanh chóng đưa người bệnh tới cơ sở y tế có chuyên khoa cấp cứu – chống độc để được xử trí kịp thời.

