Uống nước lá lộc mại, bé 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu

Một bé gái 3 tuổi ở Ninh Bình vừa được Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cứu sống do bị ngộ độc nước lá lộc mại - một loại lá dùng chữa táo bón.

Theo thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình, sáng 8/8, bệnh viện tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi 3 tuổi trong tình trạng thiếu máu nặng, tan máu cấp và vàng da toàn thân. Bé được chẩn đoán mắc thiếu men G6PD, một rối loạn chuyển hóa có thể gây nguy hiểm khi tiếp xúc với một số chất oxy hóa, trong đó có lá lộc mại.

Gia đình bệnh nhi cho biết, do bé bị táo bón kéo dài, người nhà đã nghe theo bài thuốc dân gian, tự hái lá lộc mại nấu nước cho bé uống. Sau khi uống, bé xuất hiện các triệu chứng như: Nước tiểu đỏ sậm, mệt mỏi, nôn và vàng da toàn thân, buộc gia đình phải đưa đi cấp cứu.

Cháu bé 3 tuổi bị ngộ độc lá cây lộc mai đang nhập viện điều trị. Ảnh Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình

Bác sĩ CKI Trương Công Thành, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình cho biết, men G6PD có vai trò quan trọng bảo vệ màng tế bào hồng cầu. Người thiếu men này khi ăn phải thực phẩm hoặc dược liệu có chứa chất oxy hóa mạnh, như lá lộc mại, sẽ dễ bị tan máu cấp, dẫn tới thiếu máu nặng, tổn thương gan, thận, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nếu không điều trị kịp thời.

Ngay sau khi nhập viện, bé đã được truyền máu, dùng corticoids và theo dõi sát huyết động. Sau 2 ngày điều trị tích cực, sức khỏe cháu bé có tiến triển khả quan: đỡ mệt, da niêm mạc hồng trở lại, nước tiểu giảm sậm màu, đã ăn uống và chơi tốt.

Bác sĩ Trương Công Thành khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng các loại lá cây để chữa bệnh theo kinh nghiệm dân gian khi chưa có chỉ định của bác sĩ, nhất là với trẻ nhỏ hoặc người có cơ địa đặc biệt như thiếu men G6PD.

Hình ảnh lá cây lộc mại.

Theo TS.BS Hà Thị Bích Vân, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cây lộc mại (hay còn gọi là cây du mại) thường gặp ở các tỉnh miền núi phía Bắc với nhiều loại và hình dạng lá khác nhau. Theo y học cổ truyền, lá lộc mại có tác dụng nhuận tràng (liều nhỏ), tẩy (liều lớn), tiêu độc, sát trùng. Dân gian truyền nhau kinh nghiệm uống nước lá lộc mại để chữa bệnh táo bón, kiết lỵ…

Tuy nhiên việc sử dụng không đúng cách, sai liều lượng có thể dẫn đến ngộ độc. Độc tính của lá lộc mại có thể gây ra hiện tượng nhịp tim nhanh, người mệt yếu, da xanh, ăn không tiêu, đau bụng, đi tiểu màu đỏ…

Mặc dù đã có nhiều cảnh báo về sự nguy hiểm của lá lộc mại và các loại lá có độc khác nhưng hàng năm vẫn có nhiều người dân sử dụng lá lộc mại chữa bệnh theo truyền miệng. Điều này vô cùng nguy hiểm.